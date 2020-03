VIDEO | „Lecţii de supravieţuire” cu Gloria Gaynor. Artista cântă „I Will Survive” în timp ce se spală pe mâini

Gloria Gaynor îşi vede piesa celebră „I Will Survive” într-o nouă ipostază. Din 1979, piesa a fost una dintre cele mai cunoscute melodii dedicate unei despărţiri şi cântecul cel mai uşor de recunoscut pentru încurajarea celor cu inima frântă. Refrenul a devenit un adevărat imn pentru minorităţi sexuale, fiind preluat în zeci de variante, arată CNN.

Cântăreaţa oferă o nouă viaţă cunoscutului refren într-o secvenţă surprinsă pentru reţeaua „TikTok”. Pe fondul măsurilor de păstrare a igieniei pentru a asigura stoparea noului coronavirus, artista cântă la chiuvetă, îşi spală mâinile cu apă şi săpun şi explică: „Îţi ia numai douăzeci de secunde ca să supravieţuieşti”.

Imaginea este însoţită de eticheta pentru provocare #iWillSurviveChallenge şi de #fyp #coronavirus #handwashing #washhands.

Imaginile au fost distribuite de mai multe ori şi imitate de unii utilizatori.

Gloria Gaynor, pe numele adevărat Gloria Fowles, s-a născut în 7 septembrie 1949 şi este o cântăreaţă americană cunoscută mai ales pentru hitul erei disco „I Will Survive”, precum şi pentru piese ca „Never Can Say Goodbye” şi „I Am What I Am”. Ea a înregistrat 19 albume.

Hitul „I Will Survive” a fost folosit drept coloană sonoră pentru filme precum „Bărbaţii în Negru II/ Men in Black II”, „Patru nunţi şi o înmormântare/ Four Weddings and A Funeral” şi „N-am uitat ce-ai făcut astă-vară/ I Still Know What You Did Last Summer”. Gloria Gaynor a susţinut un concert şi în România, la Sala Palatului din Bucureşti, în mai 2007.

