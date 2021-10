VIDEO Moment viral. Greta Thunberg a cântat pe scena celebra piesă a lui Rick Astley „Never Gonna Give You Up”

Activista suedeză pentru climă a urcat pe scena din Stockholm împreună cu activistul Andreas Magnusson pentru a cânta melodia de succes, relatează BBC.

Greta Thunberg a participat anterior la gluma ce s-a viralizat „rick-rolling”, publicând pe Twitter ceea ce a spus că este un link către un nou discurs, dar de fapt era o trimite la celebra piesă ce a devenit un meme pe internet.

Evenimentul a fost primul dintr-o serie de 19 concerte globale denumite Climate Live 2021, care au ca scop creşterea gradului de conştientizare şi presiune asupra liderilor mondiali înainte de COP26, conferinţa globală privind clima care va participa la Glasgow în noiembrie

Greta Thunberg rocking a crowd at the Climate Live 2021 concert in Stockholm

