Zach McWhorter, un student în vârstă de 21 de ani de la Universitatea Brigham Young, a suferit un accident dureros în timp ce sărea cu prăjina.

Din fericire pentru McWhorter, tatăl său îi este antrenor, dar şi un bun urolog. Cei doi au plecat imediat la spital, unde tânărul a primit îngrijiri şi a avut nevoie de suturi. Incidentul nu îi va dăuna victimei pe termen lung şi va rămâne, cel mai probabil doar cu o cicatrice şi o sperietură zdravănă.

Pole vaulter Zach McWhorter skewered then saved by his Dad. Hear the painful details in his interview with @JimSpiewak https://t.co/WV03Qg5pSf #ouch #byu #utah #nuts pic.twitter.com/sv4rSzZOW9