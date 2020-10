NASA a publicat cele mai detaliate fotografii cu Soarele realizate vreodată

„Aceste imagini fără precedent ale Soarelui sunt cele mai detaliate pe care le-am obţinut vreodată”, a declarat Holly Gilbert, cercetător NASA . „Aceste imagini uimitoare îi vor ajuta pe oamenii de ştiinţă să îmbine straturile atmosferice ale Soarelui, ceea ce este important pentru înţelegerea modului în care influenţează acesta vremea pe Pământ şi în întregul sistem solar”, a explicat Gilbert.

Oamenii de ştiinţă implicaţi în misiune au spus că, deşi primele imagini obţinute de o navă spaţială servesc doar pentru a confirma că instrumentele sale funcţionează, aceste fotografii dezvăluie un nivel de detaliu fără precedent.

