VIDEO Un cartof uriaş, gata să intre în Cartea Recordurilor. „Este una dintre micile surprize plăcute ale naturii”

„Aşa că i-am spus Donnei că acesta trebuie să fie unul dintre acei kūmara (cartofi dulci) albi pe care i-am cultivat", a declarat el pentru Stuff, „pentru că unii dintre ei au crescut pur şi simplu masiv aici".

Tuberculul bulbos cântăreşte cât un curcan foarte mare şi ar depăşi limita admisă pentru bagajele de cală. Cuplul şi-a botezat noua descoperire Doug şi s-a ataşat destul de mult de el. „I-am pus o pălărie. L-am pus pe Facebook, îl scoatem la plimbare, îi oferim puţină lumină", a declarat Colin pentru NZ Herald. „Totul pentru un pic de distracţie. Este uimitor ce îi distrează pe oameni".

Cuplul nu şi-a putut aminti când au plantat ultima dată cartofi în grădină, dar au presupus că trebuie să fi fost acum doi sau trei ani. Colin crede că, probabil, Doug s-a însămânţat singur.

everyone, watch this story about a giant potato called Doug who wears a little hat & goes for rides on his own trolley pic.twitter.com/N5V3x0IFiu