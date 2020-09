Un bătrânel de 80 de ani s-a dus să ridice un bax de hârtie igienică de la fiica sa. Doar că până să răspundă aceasta la soneria tatălui, octogenarul a oferit un număr de dans, fără să-şi dea seama că este filmat prin vizor.

Bunicul s-a mişcat amuzat şi dezinvolt, iar înregistrarea a devenit virală pe Twitter.

PURE JOY: This 80-year-old grandpa was so excited to pick up some highly-coveted toilet paper from his daughter's house that he started to dance on her porch 💛 https://t.co/5lmEzTFFOR pic.twitter.com/M9k0HeCtUZ