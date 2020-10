Alexandru Rafila, despre creşterea numărului de cazuri: ”România are 25 de cazuri la 100.000 de locuitori, şi majoritatea ţărilor care au avut probleme au sub 10”

Prof. dr. Alexandru Rafila a vorbit, marţi seara, cu Marius Tucă despre vacanţe în ţările europene, despre creşterea, din nou, a numărului celoc infectaţi zilnic şi deciziile CCR, care sunt criticate de mulţi.

Trendul ascendant de acum din România nu este, încă, un motiv de îngrijorare, dar trebuie ţinut sub control acest număr de 300-400 de persoane infectate zilnic, pentru a nu deveni un semnal de alarmă, susţine prof. dr. Alexandru Rafila.

M. Tucă; Ati ajuns iar la putere. Au crescut iar cazurile. V-am chemat sa iau de la dumneavoastra lumina, sa nu iau de la Nelu Tataru. Inainte de a discuta ce se intampla in Romania va intreb daca plecati in vacanta.

A. Rafila: O sa plec si in vacanta, daca ne-or primi altii. Suntem in top 3.

M. Tucă: De ce suntem in top 3?

A. Rafila: E topul de la Comisia Europeana. Mergem cu Bulgaria pe trend ascendent. Problema e ca lumea e cam relaxata in partea asta a Europei.

M. Tucă: Pai si in Anglia, si in Franta?

A. Rafila: Nu stiu daca au legislatie in zona asta, ca noi respectam numai daca avem legislatie.

M. Tucă: In Franta nu i-a internat nimeni cu forta.

A. Rafila: Sunt persoane simptomatice care parasesc spitalul.

M. Tucă: Cineva s-a dus acasa, s-a izolat. In spital era cald, nu erau conditii. Sistemul medical nu a vrut sa ii testeze sotia.

A. Rafila: Sunt situatii si situatii. Eu nu sunt adeptul situatiilor birocratice si lipsite de elasticitate.

M. Tucă: Daca tu si copilul sunteti pozitivi, nu e normal sa testezi copiii? Principiile sunt clare. Vedem ca rata de raspandire e mai mare in Romania. Daca noi comparam cu sfarsitul lui aprilie sunt teste de patru ori mai multe. Atunci toata lumea era inchisa în casa, acum nu mai e nimeni închis. In afara de teatre si restaurante. Voiam sa stim parerea dumneavoastra. Era vorba ca se deschid pe 9, care credeti ca sunt conditiile?

A. Rafila: Nu sunt diferite fata de modul de organizare a teraselor. Utilizarea manusilor nu va mai fi obligatorie.

M. Tucă: Manusile te fac sa crezi ca nu te infectezi, dar nu le speli niciodata, si infectezi mese.

A. Rafila: Exact. Nu va fi altfel decat in situatia din exterior, dar riscul e mai mare intr-un spatiu inchis.

M. Tucă: La masa pot sa stea si 6, desi in general stau 4. Referitor la aerul conditionat dinauntru, in ce masura poate duce la raspandirea virusului daca cineva din incapere are virusul?

A. Rafila: Nu e imposibil, dar e foarte improbabil. Nu e cazul sa renuntam la aceasta procedura. Trebuie sa acceptam anumite riscuri pentru ca masura care sa excluda total riscurile nu exista.

M. Tucă: Ca in cazul vaccinurilor, un caz foarte serios la un milion. Legat de decizia CCR, sunt oameni care o injura, ca sunt oameni bolnavi care pleaca acasa. Acum pleaca bolnavii din spitale. E o chestiune politica si tine de guvernul Romaniei.

A. Rafila: E si o chestiune administrativa. CCR a dat un verdict care se bazeaza pe modul de interpretare a legilor intr-un context în care era neconstitutionala. Suntem intr-o situatie similara la 15 mai, cand au fost doua trei zile neacoperite de legisla.tie. Trebuie sa constientizam cum putem noi sa ne protejam. Nu cred ca e treaba CCR sa ne spuna sa ne punem masca si sa ne spalam pe maini sau sa stam izolati daca suntem bolnavi. E responsabilitatea individuala si civica.

M. Tucă: E foarte bine ca ati revenit la lucrurile de baza. ne intoarcem la spalatul pe maini, la purtarea mastii si distantarea fizica. Sunt locuri in care oamenii stau la gramada. Daca cineva nu vrea sa stea in gramada, poate sa plece. Problema e la nivelul responsabilitatii.

A. Rafila: Indiferent de politica, mesajele pentru populatie trebuie sa fie aceleasi. Nu exista transmitere COVID de dreapta, stanga sau centru, doar transmitere si controlul acesteia. Romania are 25 de cazuri la 100.000 de locuitori, si majoritatea tarilor care au avut probleme au sub 10.

M. Tucă: Deci logica e ca au trecut prin infern si au invatat.

A. Rafila: Nu stiu daca acolo mesajele politice legate de aceste probleme sunt atat de discordante. Ei au fost izolati.

M. Tucă: Vorbeati de Veneto si Lombardia, in Veneto cazuri putine iar in Lombardia, sfarsitul lumii.

A. Rafila: Daca spitalele nu au fost supraaglomerate si puteau sa primeasca pacienti, s-a considerat ca e mai sigur sa fie in spital decat in alta locatie. Si nu e vorba doar de locatie, locatia trebuie medicalizata, trebuie dizlocat personal medical. Personalul de COVID e supraaglomerat, iar restul nu e foarte solicitat.

M. Tucă: Cred ca traim o perioada aproape de normalitate. Se fac de trei ori mai multe teste.

A. Rafila: Cresterea a fost progresiva.

M. Tucă: Dar in comparatie cu sfarsit de aprilie se fac de trei ori mai multe teste. Toata lumea era izolată atunci. Acum toata lumea e iesita din casa, la munca, pe terase, si e si sezon estival. Nu mi se pare ca aceasta crestere e atat de alarmanta.

A. Rafila: Nu e alarmantă cu o singură condiţie, să se oprească aici. Dacă această creştere va continua, atunci o să ajungem într-o situaţie de alarmă. Nu pot să assist pasiv că în fiecare săptpmână cresşte numărul cazurilor cu 50, la 400-500-600 de infectaţi pe zi e deja alarmant.

M. Tucă: Ce spuneti de situatia din Israel? Ei abia acum au cifre duble fata de perioada crizei si sunt aproape de carantina. ce s-a intamplat acolo?

A. Rafila: Nu stiu, acolo e o situatie speciala. Cred ca circulatia din si in acele teritorii favorizeaza transmiterea infectiei. In momentul de fata cred ca au aproape dublu fata de noi la o populatie de 8 milioane si jumatate.

M. Tucă: In Anglia in puburi era sfarsitul lumii.

A. Rafila: Nici pe stadioane nu par prea responsabili. Cred ca sunt tot cei care frecventeaza puburile.

M. Tucă: Se pare ca problema a aparut dupa deschiderea scolilor. Copiii transmit mai greu.

A. Rafila: Da, dar Israelul are anumite particularitati. Exista si o componenta religioasa, foarte importanta. Ei au un sistem medical eficient si cred ca vor reusi curand sa rezolve problema.

M. Tucă: Spania se inchide treptat. Cred ca sunteti singurul om care a vorbit cand s-a iesit din carantina despre focare de infectie.

A. Rafila: Focarele vor fi problema, exista deja. Acolo trebuie intervenit foarte rapid, si fiecare focar poate fi adus sub control in maximum doua saptamani daca nu se extinde prea mult in comunitatea din care face parte.

M. Tucă: A crescut numarul de infectari, dar nu si mortalitatea.

A. Rafila: A crescut, a ajuns iar la 30 de decese pe zi, plus ca exista decalajul perioadei de incubatie. Conteaza foarte mult si distributia teritoriala. Plus ca paturile de terapie intensiva nu se folosesc exlusiv pentru cazurile de COVID.

M. Tucă: Mortalitatea este cel mai important indice al evolutiei pandemiei.

A. Rafila: Depinde cine se infecteaza. Daca consideram ca boala e usoara, cred ca facem o grava eroare, ca devenim neglijenti si vom imbolnavi fix persoanele aflate in grupele de risc. Am avut 160 de cazuri in terapie intensiva si am ajuns la 230. Avem mortalitate in crestere si crestere de numar de cazuri.

M. Tucă: Trebuie sa le spunem oamenilor in vârsta sa se protejeze, si tinerii sa ii protejeze. Cei cu obezitate, cu boli cronice.

A. Rafila: Ati vazut acel vidoclip care se opune purtarii mastii?

M. Tucă: Nu.

A. Rafila: El face propaganda sa nu purtam masca.

M. Tucă: Sunt cei care spun ca nu exista virusul, e cazul sa ii luam pe aia in calcul? Transmiterea coronavirusului aerian, OMS spune ca ar trebui sa fie deschisa posibilitatii transmiterii aeriane a virusului. OMS a recunoscut ca exista dovezi in acest sens.

A. Rafila: A fost o intalnire a directorului general cu cei regionali. Problema nu e ca e transmite prin particulele care pot sa pluteasca, ci impactul acestei transmiteri asupra infectiei: marginala (2%) sau semnificativa (40%, de exemplu).

M. Tucă: In vacanta mai plecati?

A. Rafila: Daca ne dau voie.

M. Tucî: In Grecia au mai aparut cazuri?

A. Rafila: Da, desi nu foarte multe. Multe zboruri din Suedia spre Grecia au fost oprite. O situatie similara a implicat si Serbia. Nu e normal sa zici ca deschizi granitele si apoi sa trebuiasca sa astepti ore intregi ca sa intri.

M. Tucă: Gradul de ocupare in Grecia nu depaseste 10%, dar e de asteptat sa ajunga la 25%. Cele mai optimiste scenarii sunt ca turismul sa ajunga la 30% din ce a fost anii trecuti.

A. Rafila: Turcia e intr-o situatie proasta, si din acest punct de vedere e in colaps. Lumea merge in Europa, Italia, Franta.

M. Tucă: De ce credeti ca daca mergem in Anglia trebuie sa stam 2 saptamani izolati la domiciliu?

A. Rafila: In momentul de fata lucrurile merg in multe tari pe baza de reciprocitate. Japonia nu primeste persoane din Germania asa ca nici Germania nu primeste cetateni japonezi, desi in Japonia sunt relativ putine cazuri.

A. Rafila: Caldura s-a dovedit o falsa speranta. Cele mai multe cazuri sunt in SUA. Acolo vara este in toi. In Brazilia sunt multe cazuri. Si aici sunt cateva persoane publice care sunt infectate.

M. Tucă: Imi este teama, ca daca ma duc in Grecia o sa imbolnavesc. Nu vreau sa ma duc in Grecia. Va mutumesc mult, mai ales ca o sa plecati in vacanta.O sa facem un montaj cu ce am vorbit noi. Sunt 5 luni de zile. O sa vedem, cat de aproape am fost de adevar.