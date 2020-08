Marius Tucă: Despre cultură nu s-a spus nimic. Vorbim de zile întregi despre cum trebuie aşezate scaunele în frizerii, dar despre cum ar trebui să fie aşezate în teatre, nu.

Aurel Pop: Am auzit acum că actorii vor fi plătiţi după rigorile şomajului tehnic. Actorii trebuie să joace. Şi librăriiile sunt importante, şi editurile. Şi editurile trebuie încurajate, şi tipografiile. Partea cea mai lovită din umanitate este sufletul omenesc. E bine să ne gândim şi la reparaţii spirituale.

Marius Tucă: Ce va impresionat, cu ce rămânem din această stare de carantină?

Aurel Pop: Pentru oamenii conştienţi cred că a fost o mare ocazie de meditaţie. Cred că ne-a ajutat pe toţi să preţuim tot ce este important în viaţă. Pe mine m-a lovit cel mai tare nevoia de reapropiere sufletească, de dialog cu semenii mei.

Sunt forţe care au interese şi îşi doresc ca noi să fim dezbinaţi. Trebuie să plecam de la principiul binevoinţei şi nu de la principiul urii.

Corectitudinea politica nu e o chestiune de fond.

Marius Tucă: A avut un rol istoria în vremea pandemiei?

Marius Tucă: De ce credeţi că Romania este ultima la relaxare?

Aurel Pop: Eu vreau să cred că e o precauţie exagerată, ca se ne meargă nouă bine, dar cred că nu este de bun agur. Omul e o fiinţă sociala, omul nu poate trăi izolat. Oamenii trebuie să trăiască împreună. Nu am văzut în România un apel al guvernantilor la experienţa armatei, a poliţiei, a savanţilor, a Academiei Române. Eu privesc această severitate ca o măsură de precautie. Dacă am putea ieşi cu 1.000 de morţi (din această criză n.r.) şi cu cât mai mulţi vindecaţi, cred că am ierta această severitate a autorităţilor.

Marius Tucă: Vorbeaţi despre cursurile online. În ce măsură credeti ca va face parte din viitorul nostru?

Aurel Pop: Eu nu sunt de acord cu ideea şcolii generalizate online, eu cred că, în situaţii cum este asta, trebuie să fim pregătiţi tehnic şi să facem o brumă de şcoală online. Inteligenţa umană trebuie să fie un ajutor al omului. În acest moment, esenţa omenirii este comunicarea de la om la om.



Ar trebui să învaăţăm că omenia are o sevă a ei, pe care o întâlnim din Oltenia până în Bucovina şi din Dobrogea până Maramures. Omenia ar trebui să iasă la lumină în noi. Apar după părerea mea situaţii de criză din care oamenii ar trebui să iasă mai înţelepţi. Dacă rămânem la şcoala asta în care educaţia ar trebui să rămână pe primul loc, atunci vom rămâne umanizaţi. Dacă vrem să înlocuim şi în educaţie oamenii cu maşinile, atunci cred că suntem pe un drum greşit. Marius Tucă: Cum aţi văzut întâmplarea cu Ardealul? Aurel Pop: Ca istoric român, pot să vă spun că există o legitimitate istorică a formării statului naţional unitar. Este o realitate sigură, a fost consfinţit acum 100 de ani prin tratate, nu exista o forţă internaţională care să pericliteze hotarele României şi suveranitatea graniţelor nostre. În 1918, românii credeau că ceea ce au făcut ei atunci, în plină gripă spaniolă, nu se mai poate schimba. În 1940 s-a semnat Tratatul de la Viena şi a urmat o tragedie, o crimă contra poporului român.



Intervenţia factorului politic nu e de bun agur, pentru că orice om inteligent de pe această lume trebuie să îl înveţe pe cel care trăieşte în ţara lui să se supună regulilor din ţară. Nu am auzit niciun lider român să spună românilor care trăiesc în afară să nu respecte regulile şi valorile ţărilor în care trăiesc.



Încă noi, cu toate necazurile prin care trecem, suntem cel mai numeros popor din sud-estul Europei. Asta presupune anumită demnitate. Noi nu trebuie să fim cu căciula în faţa Europei şi să cerem mereu. Oricum şi oricând trebuie să ne prezentăm cu demnitate. Până nu se schimbă Constituţia, obligaţia oricărui cetăţean este să respecte Constituţia. Nu putem accepta discuţii ale unor propuneri ridicate împotriva Constituţiei. Marius Tucă: România a fost permanent cu căciula în mâini în faţa celorlaţi. Chiar şi dupa intrarea în UE, noi singuri ne considerăm o ţară de mâna a doua. Aurel Pop: Noi am fost umiliţi de-a lungul istoriei, dar de atunci de când am scăpat de asemenea umiliri au trecut 100 de ani. Călătorim în Europa, umblăm, vedem. Dacă suntem un popor demn, atunci ne vor respecta şi cei din jurul nostru. Conducătorii statului maghiar, când apare orice atac, cât de mic, iau măsuri. Noi prea suportăm, prea stăm cu capul plecat. Nu mă pot abţine să nu dau exemplul neparticipării diplomaţilor maghiari la Ziua Naţionala. Noi am protestat, dar nu facem nimic.



Avem tineri care încă se gândesc la România. Am umblat şi prin ţară, şi prin străinătate şi am văzut că dacă ştim să ne purtăm aşa cum trebuie nu suntem luaţi peste picior. Dacă lăsăm forţa de muncă să se risipească la cules de căpşuni şi sparanghel în alte părţi, trebuie să ne gândim la scurgerea asta de creiere. Marius Tucă: Romanii sunt singurii care se sabotează singuri. Cum putem să schimbăm această mentalitate? Aurel Pop: Nu există soluţii salvatoare dintr-o datp. Cred că educaţia poate salva România, dacă este făcută la modul serios. Ţările care pot asigura tinerilor din ţară locuri de muncă bune, sunt ţări de succes. Avem nevoie de o anumită stabilitate, trebuie să avem strategii, nu numai tactici, strategiile trebuie să cuprindă educaţia. Avem analfabeţi mai mulţi decât am avut în ultimii 40 de ani. Pentru clasa politică eu aş pune niste standarede. Marius Tucă: Cum credeţi că vom ieşi din pandemie? Aurel Pop: Pe timp limitat, ne vom schimba. Cred că nu vom învăţa foarte multe, ne vom afunda în viaţa noastră cotidiană şi vom aştepta să vina o altă situaţie limită care să ne tragă de urechi. Altminteri rămânem un pion neînsemnat în istorie. Este esenţial să lăsăm urmaşilor noştri o ţara primenită, caldă, în care să se simtă bine.

: A avut un rol în cunoaştere, fiindcă foarte mulţi omeni s-au întrebat dacă în trecut s-a mai întamplat aşa ceva. S-a aflat despre gripa spaniolă, despre ciumă. Istoria e o carte de învaăţătură care ne dă exemple. Istoria nu se repetă întocmai, istoria nu e un trecut mort.