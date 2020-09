Breaking News! Există Aleph News! EXCLUSIV. Adrian Sârbu şi Marius Tucă, promisiune în prima zi a lansării postului ALEPH NEWS

Un dialog direct, onest, natural între doi super-grei ai presei româneşti. O promisiune francă de a-şi respecta telespecatorii Aleph, definiţia unui breaking adevărat, redesccoperirea magiei meseriei de jurnalist, povestea lui EU ŞTIU şi vreau SĂ ŞTII şi tu, o enigmatică sferă magică ce stă la baza universului Aleph.

Un început de drum şi un nou produs media care ar putea să pună presa pe o altă direcţie, într-un an 2020 nebun ce pare să ne fi resetat întreaga existenţă.

Ideea. Gândul. Concepţia. Facerea. Aleph. Sfera magică. Aleph News. Omul SMART. Echipă. Jurnalism. Întrebări. Îndrăzneală. Noutate. Inovaţie. Curaj. Un altfel de jurnalism. Un format 9:16 pentru mobil, similar Instagram-ului. Social television. Live pe telefon, pe cablu, peste TOT. Mai aproape decât un Google search. Jurnalişti cu voci puternice, echidistanţi, corecţi – iată câteva dintre cuvintele-cheie care definesc Aleph-ul.

Ce este Aleph News

Aleph News este primul canal de social television din seria Aleph, concepută de Adrian Sârbu, fiind dedicat spectatorului smart, educat şi suficient material. Cel care vrea să ştie.

Cum s-a născut ideea Aleph...

Aleph, imaginat de scriitorul Jorge Luis Borges, este o sferă miraculoasă, în care, din orice punct te uiţi, vezi tot universul în timp şi spaţiu. Adrian Sârbu vede în Aleph o ipostaziere a internetului de astăzi şi o convergenţă a universurilor interior şi exterior ale omului contemporan.

Ce promisiune şi-au făcut Sîrbu şi Tucă

„Noi astăzi am aruncat doi termini în piaţa media, în vlogosferă, în internet şi anume: Aleph şi social television. Ce putem face? Să-I aruncăm şi să-I lăsăm să vedem cum zboară singuri sau încercăm să-+I explicăm. Eu zic să încercăm să îi confirmăm prin ceea ce facem. Şi ceea ce facem este proiectul Aleph care astăzi trăieşte prima lui iteraţie, numită Aleph News, un canal de News care va trăi o altă ipostază numită Aleph Business, poimâine Aleph Education, ajungem până la urmă şi la canalul de cultură urbană, numită Smart Tv. Şi poate ar trebui să ne promitem unul altuia, dar mai ales tu ţie, că nu o să îi păcălim pe cetăţenii ăştia care azi au fost fermecaţi de ceea ce au văzut. Ca le-au numit chipuri frumoase de fete şi deştepte,că au numit un alt produs, aş vrea să ne promitem că vom încerca acest proces până îl vom finaliza, în cee ace numim proiectul Aleph.”

Adrian Sârbu: ,,Hai să-ţi arăt că pot să merg pe aer.”

M.Tucă: Domnul Sârbu, ca să nu zic Sârbu, de unde vine banii, cum ar spune francezul?

A.Sârbu: Asta a fost cea mai dificilă componentă a acestui proiect şi din fericire am descoperit că prieteni şi parteneri, dintre care cel mai important este partenerul meu din CME, Ronald Lauder, spre deosebire de cei care erau aşa mai circumspecţi şi care peste un an de zile o să fie fanii acestui proiect, când le-am povestit despre acest proiect au zis: Ce vrei măi, vrei nişte bani? - Da, uite fac povestea asta! Au zis: nu înţeleg... Şi, acum, te rog să reţii ce mi-a spus Lauder. Zice, domnule, eu cred că tu poţi să merge pe ape, dar am dubii că poţi să faci treaba asta, nu văd cum. Hai să-ţi spun ce i-am răspuns. În acel moment m-am simţit Marius Tucă şi am zis domnle, eu sunt Marius Tucă, hai să-i răspund. Şi i-am spus: măi, Ronald, hai să-ţi arăt că pot să merg pe aer.”

Adrian Sârbu despre meseria de jurnalist

„A. Sârbu: Deci hai să fim de acord că meseria de jurnalist este a doua cea mai frumoasă din lume. Prima este cea de Jeff Bezos.

M. Tucă: Aia nu este meserie, ăla e un dat deja!”

Adrian Sârbu: „Împreună cu colegii mei să reinventăm şi să redescoperim magia, misterul acestei meserii de jurnalist”

„Astăzi jurnalismul se împarte în două: jurnalismul popular, facebook, youtube, Instagram, e o lume, sunt patru miliarde de oameni care au cont pe facebook şi atunci oamenii ăştia sunt şi jurnalişti, sunt şi consumatori de conţinut jurnalistic, cee ace este o mare oportunitate azi. Nu a fost niciodată aşa. Presa era consumată de elite. Pe de altă parte, sunt cei care au mai rămas în meseria de jurnalist şi mulţi dintre ei cred ca nu-şi mai au rostul. Cee ace este incorect. Eu cred că astăzi, mai mult ca niciodată, meseria de jurnalist este cerut, este important, în cazul României situaţia este absolut îngrijorătoare şi cee ace încerc să fac la vârsta mea fragedă de 25 de ani este ca împreună cu colegii mei de 25 de ani să reinventăm şi să redescoperim magia, misterul acestei meserii de jurnalist, cel care încearcă să descopere adevărul, cel care încearcă să restituie adevărul li cel care este conştient că reprezintă pe cineva. Şi acel cineva este cititorul lui, este spectatorul lui, este cel care are încredere în el.”

Adrian Sârbu: ,,Pentru un jurnalist, instinctul de breaking news este fundamental”

„M.Tucă: Faptul că l-am avut o dată invitat pe profesorul Cercel, am făcut emisiunea şi apoi am stat de vorbă la tine în birou şi mi-ai zis ceea ce ştiam şi eu: Marius, asta este de acum înainte! Păi da, nu se mai întâmplă nimic altceva. Şi din momentul ăla, în secunda a doua, ai mobilizat tot ce ţine de redacţia asta, de jurnaliştii de aicea pentru acest breaking news nesfârşit.De la conferinţele în zoom, de la cum erau împărţiţi oamenii şi aşa mai departe.

A. Sârbu: A fost un super antrenament pentru noi. (...) Pentru un jurnalist, instinctul de breaking news este fundamental.”