Marius Tucă: Cum credeţi că a trecut guvernul Orban peste această pandemie?

Marius Tucă: Amenzile se vor plăti?

Călin Popescu Tăriceanu: Sper să nu se plătească. S-a aprobat iniţiativa pe care am luat-o cu privire la amnistia amenzilor. Cred că pe baza deciziei CCR am luat decizia să facem această iniţiativă. Cred că va trece la vot. O va susţine şi PSD-ul. Nu sunt pe post de avocat al PSD-ului. Am discutat cu ei. Au făcut un calcul politic. Riscurile ca ei sa încaseze toate reproşurile sunt foarte mari.

Marius Tucă: De ce nu aţi candidat la prezidentiale?

Călin Popescu Tăriceanu: Construcţia politică PSD - ALDE urma o mişcare logică- candidatura mea din partea acestei alianţe politice. Dăncila, influenţată de diverşi consilieri, s-a hotărât să candideze ea. Şansele candidaturii mele au scăzut foarte mult. Am luat hotărârea să nu mai candidez. Pe mine m-a deranjat aceasta ideea guvernului Orban şi a preşedintelui de a trage concluzia că cei peste 65 de ani sunt nişte iresponsabili. Se încearcă inducerea la nivelul întregii populaţii a unei temeri excesive. Această temă îi face pe oameni să se regrupeze. E un studiu care arată că 20% din populaţie e sensibilă la faptul că drepturile au fost îngrădite în perioada asta. În alte ţări a existat o componentă publică mult mai vocală. În Franţa, preşedintele Consiliului de Stat a spus: nu o să trecem foarte uşor peste starea de urgenţă. La noi ce s-a întâmplat cu societatea civilă? Oamenii parcă sunt tentaţi să accepte aceste excese.

Marius Tucă: Italia a trecut prin infern. De ce România e stat taliban covid?

Călin Popescu Tăriceanu: Orban nu are în cap nici acum altceva decât alegerile. Ochii sunt aţintiţi spre alegeri şi câştigarea sub orice preţ. Orban e pe teren mişcător cu chestiunea majorării pensiilor. Ceea ce se încearcă e menţinerea acestei stări de temere care sa îi facă pe cei în vârstă să nu se ducă la vot. Din acest motiv se prelungeşte această stare. Parlamentul nu funcţionează normal.



Guvernul face gafe dupa gafe. Şi Iohannis observă. Iohannis a ratat o şansă extraordinară. După suita de preşedinţi care au fost, mă aşteptam la ceva din partea lui Iohannis. Mă aşteptam de la Iohannis să nu fie un alter ego al lui Basescu. El avea o şansă. Să fie primul preşedinte care joacă pe Constituţie aşa cum a fost scrisă. România avea o şansă pe care o ratează.



Acum primesc sprijin tot cei care sunt bancabili. O să vină capitalul străin şi o să intre pe piaţă. România se împrumută foarte scump din lipsă de încredere în guvern. În România au fost suspendate 400.000 de contracte de muncă. La nivel european, 25% din IMM-uri au fost nevoite să efectueze concedieri şi alte 25% au recurs la somaj. Programul IMM iNVEST dovedeşte incapacitatea guvernului de a avea o abordare economică pe termen mediu şi lung. România are cel mai ridicat nivel al dobânzilor. Cîţu nu are niciun plan.



Despre alegeri Călin Popescu Tăriceanu: Este o lege la CCR şi va fi judecată mâine. Aceasta dă posibilitatea Parlamentului să hotărască data alegerilor. Noi credem că o dată posibilă a alegerilor locale ar fi sfarşitul lui septembrie şi martie anul viitor alegerile parlamentare.



Despre Violeta Alexandru Călin Popescu Tăriceanu: A fost la audieri ministrul Muncii şi după asta s-a trezit să meargă în Germania. Ea nu părea a fi ministrul Muncii din România, ci din Germania, pentru că ea a mers să pregătească plecarea românilor la sparanghel în Germania. Din această cauză am hotărat să facem o comisie de anchetă pe subiectul sparanghelul. Daca nu era coronavirsul, garantez că era altceva care să scoată la iveală lacunele acestui guvern. Marius Tucă: Legat de ideea unei moţiuni de cenzură. Călin Popescu Tăriceanu: E foarte probabil ca o moţiune de cezură să fie dată la sfârşitul lui august, începutul lui septembrie. Pe mine mă surprinde Orban, când a aterizat în PNL eu am crezut că s-a mai molipsit de ideile liberale. El împreună cu Iohannis au nişte porniri împotriva Parlamentului. Cred că va fi în continuare o brambureală la nivelul guvernului. Orban stă cu ochii pe sondaje şi cu gandul la alegeri. Marius Tucă: Vă gândiţi la o alianţă cu PRO România şi PSD? Călin Popescu Tăriceanu: Am avut discuţii şi se prefigurează o alianţă încă de la locale. După alegerile locale poziţiile partidelor se vor păstra. Marius Tucă: Credeţi ca Nicuşor Dan va rămâne candidatul PNL? Călin Popescu Tăriceanu: Se poate,dar el este foarte şters. Gabi Firea a început să facă testarea. Avem în Bucuresti un candidat la ALDE foarte bun, dar dacă se va forma o alianţă, e posibil să mergem împreună cu PSD. Marius Tucă: De ce vă este dor din politica de altă dată? Călin Popescu Tăriceanu: Şi atunci existau dispute aprige. Unii spun că s-a schimbat calitatea clasei politice, dar cred că s-a schimbat şi creşterea influenţei statului paralel. Lucru care face ca atunci când vorbesc cu un om politic să nu stiu dacă este pe picioarele lui sau primeşte ordine din altă parte. Ponta a vorbit de guvern de uniune naţională, dar va funcţiona greu. Dacă guvernul va pica, soluţia este să fie un guvern provizioriu care să aiba ca ţel organizarea alegerilor.



Marius Tucă: Faceţi un exerciţiu de imaginaţie şi imaginaţi-vă că luni, când s-ar deschide terasele, v-aţi întâlni cu Ludovic Orban. Ce i-aţi spune? Călin Popescu Tăriceanu: I-aş reaminti că puterea este schimbătoare, să îşi respecte adversarii, să îşi respecte opoziţia. Săptamânal, ca prim ministru, să te duci la Cotroceni şi să primeşti indicaţii şi lecţii. Sigur că trebuie să existe o colaborare cu preşedintele, dar preşedintele poate participa la şedinţele de guvern. În Constituţie scrie că preşedintele poate să prezideze şedinţele de guvern, nu să le conducă. Şi atunci existau dispute aprige. Unii spun că s-a schimbat calitatea clasei politice, dar cred că s-a schimbat şi creşterea influenţei statului paralel. Lucru care face ca atunci când vorbesc cu un om politic să nu stiu dacă este pe picioarele lui sau primeşte ordine din altă parte. Ponta a vorbit de guvern de uniune naţională, dar va funcţiona greu. Dacă guvernul va pica, soluţia este să fie un guvern provizioriu care să aiba ca ţel organizarea alegerilor. A fost la audieri ministrul Muncii şi după asta s-a trezit să meargă în Germania. Ea nu părea a fi ministrul Muncii din România, ci din Germania, pentru că ea a mers să pregătească plecarea românilor la sparanghel în Germania. Din această cauză am hotărat să facem o comisie de anchetă pe subiectul sparanghelul. Daca nu era coronavirsul, garantez că era altceva care să scoată la iveală lacunele acestui guvern. Nu mi-am renegat componenta de om de afaceri. Nu mai sunt activ în mediul de afaceri, dar mi-am păstrat contactele. Urmăresc foarte mult partea economică. România are o rămânere în urmă în privinţa infrastructurii. As fi putut să finanţez aceste lucrări. Un milion de români s-au întors acasă. I-aş fi putut angaja şi aş accelera ritmul. Orban nu are în cap nici acum altceva decât alegerile. Ochii sunt aţintiţi spre alegeri şi câştigarea sub orice preţ. Orban e pe teren mişcător cu chestiunea majorării pensiilor. Ceea ce se încearcă e menţinerea acestei stări de temere care sa îi facă pe cei în vârstă să nu se ducă la vot. Din acest motiv se prelungeşte această stare. Parlamentul nu funcţionează normal.

Cum a tratat din punct de vedere sanitar, economic şi politic criza? Văd ce scrie şi presa. Au fost bâlbe, confuzie şi lipsa unei perspective. Mi se pare inadminisbil că nici până în ziua de azi nu spui câte persoane au fost testate. Întrebarea am pus-o şi secretarului de stat. Cu toate că se ştia că se trece de la starea de urgenţă la starea de alertă nu s-au pregătit. Riscurile în starea de alertă sunt mai mari decât în starea de urgenţă. Trebuiau să fie pregătiţi cu măşti de protecţie. E o problemă foarte mare ce s-a întâmplat cu spitalele. Multe au fost declarate spitale COVID. Am o cunoştinţă care e şef de secţie şi mi-a spus că avea 10 bolnavi în secţie. Între timp au murit 9 dintre ei pentru că nu au mai putut să fie salvaţi. Am sugerat să se facă spitale suport. În Romexpo puteau să facă un spital. Sunt multe greşeli în planul ăsta. N-a existat un plan articulat de măsuri. În plan economic s-au luat două măsuri: acordarea şomajului tehnic şi IMMinvest. IMMinvest e o catastrofă. Numărul de solicitări rezolvate e ridicol de mic.