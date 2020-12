Claudiu Târziu, fost jurnalist şi copreşedinte al AUR, împreună cu liderul George Simion, au încercat să demitizeze miturile care se coagulează în jurul acestei noi şi surprinzătoare entităţi politice, într-un interviu la Marius Tucă Show.

Cei doi au vorbit despre cum s-au cunoscut:

"Tot timpul am făcut politică. Eu am considerat că a face presă nu e doar un act de informare, ci şi de formare", a spus Claudiu Târziu.

George Simion a adăugat: „Ne-am cunoscut pe baricadele aceleiaşi cauze comune, am purtat o discuţie amănunţită în timpul referendumului pt familie. Românii au trădat această cauză. Am făcut campanie cum ne-a dus pe noi capul. În afară de televiziunea dvs n-am fost la nicio altă tv în campania electorală".

Întrebaţi de ziarist de unde vine această ştampilă permanentă, de legionari, cei doi au răspuns:

George Simion: "Ei spun că nu suntem doar legionari, suntem, legionari fascişti, anarhişti, CTP a zis că suntem naţionalişti, ceauşişti. Ne-au acuzat inclusiv că suntem împotriva rockerilor. Nu suntem împotriva rockerilor".

Claudiu Târziu: „Am şi prieteni care sunt rockeri şi cântă în corurile bisericeşti. Călin Georgescu este o persoană particulară, deocamdată. L-am propus ca premier pt c-a fost singurul specialist care a articulat o viziune pt România".

Marius Tucă a plusat şi a întrebat:

"Când voi spuneţi Călin Georgescu este candidatul nostru la funcţia de prim-ministru, vi se va pune ştampila definitiv de legionari".

„Dacă noi vom continua să facem pol în raport cu corectitudinea politică şi cu exigenţele ei, nu vom ajunge departe. Tocmai pt că suntem în răspăr cu tot sistemul ăsta ne votează oamenii. Nu de asta am ajuns aici, pt că au condus legionarii, ci pt că au condus nişte băieţi", a răspuns Claudiu Târziu.

G. Simion: "Sute de mii de români aşteaptă să le confirmăm încrederea cu care ne-au girat".

Comentariile celor doi pe cazul Lavric:

Claudiu Târziu: „Între altele, noi mai scriem şi literatură. E un text literar pe care ei l-au dat drept declaraţie politică. Una e ce face un creator cu opera lui şi alta este ce face un om în societate. Lavric nu e un misogin. Lavric iubeşte femeile. Lavric ţi-e şi ruşine să-i treci prin faţă".

G.S.: „Sorin Lavric are tot sprijinul nostru. Eu respect femeile. Orice membru AUR trebuie să respecte femeile. Iubim femeile, iubim rockerii, îi iubim pe fraţii noştri etnici maghiari, dar dacă stau să mă scuz de fiecare dată, nu o să mai vin la tv".

O întrebare importantă despre Diaspora, cea mai mare votantă a AUR, s-a referit la măsurile pe care le va propune AUR pentru ca românii să se întoarcă în ţară.

George Simion: "Utilizarea resurselor naturale în interesul naţiunii române, promovarea micului producător, oamenii din rural cărora le mulţumesc pe această cale că ne-au votat. În majoritatea localităţilor mici suntem pe locul 3. Ne-au votat pt că au văzut ataşamentul nostru faţă de ei, pt că au văzut legătura noastră cu valorile creştine şi leg cu pământul. Mulţi dintre dintre cei care ne conduc au pierduit legătura cu pământul".

Tot despre programul AUR pentru ţară:

M. Tucă: „România a încetat să mai aibă orice formă de suveranitate. Este un stat captiv, manipulabil. În funcţie de cine e la primărie, aşa se dau banii. Asta e cea mai mare discriminare.

G.S.: Pentru că nu există program de ţară.

Claudiu Târziu: Pe noi ne-au votat oamenii cu bun simt şi care au un sistem de detectare a autenticităţii. Aceşti oameni sunt în general dispreţuiţi sau ignoraţi de clasa politică. Noi am mers printre ei şi am aflat durerile lor.

George Simion: Doamna Şoşoacă este o foarte bună avocată pe Dreptul Familiei, ne mândrim cu ea".

Şoşoacă a şi deturnat subiectul înspre testele PCR şi eficacitatea lor.

George Simion: "Testele PCR sunt o industrie"

"Tucă: Când spui că testele PCR nu sunt atestate în România spui o prostie. Nu vii să negi chestia asta pt că eşti reprezentant în Parlamentul României.

G.S.: Am făcut un asemenea test PCR la TM. Am ieşit pozitiv la coronavirus. Nu aveam niciun simptom. E o industrie".

Opinia lui George Simion despre o posibilă alianţă cu UDMR:

"George Simion: Noi le-am promis oamenilor să nu facem coaliţie de guvernare cu actualele partide guvernamentale. Avem timp să creştem. S-ar putea să avem alegeri anticipate. Nu aşteptăm până în 2024 să-l dăm jos pe Iohannis pt că naţiunea română are nevoie de preşedinte acum, nu în 2024.

Claudiu Târziu: În principiu e foarte probabil să se declanşeze alegeri anticipate dacă lucrurile vor ajunge într-o tensiune mai mare în Parlament. Iarna abia începe. Va fi greu".

George Simion despre programul de ţară:

"Noi avem mandat de la alegători să nu facem coaliţie, nici cu stânga, nici dreapta. Dar avem proiecte pe care le vom discuta cu fiecare forţă politică în parte. Am văzut că nu avem voie să colindăm, am înţeles că avem voie să tăiem porcul. Vom lupta pt ce am spus în campania electorală. Şi pt că micul producător să fie promovat.

Tucă: Voi aveţi în program şomaj 0. Impozitare 0, timp de 10 ani, a sect IT. Impozitare 0 a oricărei ferme mici şi mijlocii. De unde bani?

GS: Din resursele naturale ale acestei ţări. Suntem o ţară bogată. Resursele noastre naturale trebuie folosite în interesul României. E normal ca noi să fim stăpâni la noi acasă. (...) Noi nu mai avem voie să creştem fructele şi legumele noastre pe pământ românesc!

Claudiu Târziu: Altfel spus, este o bună gospodărire. Ce propunem este întoarcerea la normalitate. După meritul şi calificarea fiecăruia, tb să ne facem datoria acolo unde suntem, dacă fiecare ar ajunge pe merit acolo unde ajunge, tot ar merge foarte bine. Ţara e bogată".

Claudiu Târziu promite că nu vă face "circăraie" în Parlament.

„Nu vom face ce a făcut USR, nu ne tăvălim pe jos în Parlament. O să facem faţă acestei demnităţi cu care am fost învestiţi de români. Nu vom începe cu circăraie. Mă ameninţa un coleg de la un partid că nu ne lasă el să facem circ. Nu asta e intenţia noastră. La Cotroceni mergem cu seriozitate, preşedintele o să rămână pe varianta lui, noi ne vom continua planul nostru".