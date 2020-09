Ediţie specială Marius Tucă Show. Adrian Sârbu: Pentru un jurnalist instinctul de Breaking News e fundamental

Revoluţie media, social television, ştirile viitorului... Ce se ascunde în spatele acestor vorbe mari?

În ziua lansării Aleph News, Marius Tucă îl are ca invitat pe Adrian Sârbu. Pare un casting de finală, între doi super-grei ai presei româneşti. Este însă doar un început.

Ce este Aleph News? De unde s-a născut acest proiect? Cine sunt oamenii din spatele noii sigle? Cum s-a pus pe picioare o nouă organizaţie de presă, în plină distanţare socială? Ce fel de ştiri transmite şi mai ales, pentru ce fel de public?

Tucă şi Sârbu: concurenţi, apoi colaboratori, azi parteneri într-o nouă aventură. Cei doi oameni de presă au fiecare un trecut consistent. Diseară sunt faţă în faţă ca să îţi vorbească despre viitor. Un jurnalist şi invitatul său.

Marius Tucă: ”E un interviu clasic, doar că invitatul ştie presă la greu. Oricum, când începem, îţi promit că dialogul va fi ochi în ochi, fără concesii. Şi fără mască.”

Marius Tuca: Suntem cu Adrian Sârbu, care a făcut revoluţie în televiziune. Bine ai venit, pentru început.

Adrian Sarbu: Bine te-am gasit. Cum ţi se pare ziua de azi?

MT: Am dormit doar câteva ore. Eu ascult în fiecare zi, trag cu urechea, la lecţiile pe care le ţii în fiecare zi. Nu sunt de acord cu toate, dar aş fi vrut să fi asistat la ele în copilăria mea. Oameni frumoşi, oameni liberi, care fac cu bucurie asta, care au devenit conştienţi că sunt martori şi în acelaşi timp oameni care lucrează la un proiect minune, din punctul meu de vedere.

AS: Ai înţeles cam ce înseamnă acest Aleph? Vreau să ştiu dacă eşti pregătit de discuţie.

T: Sunt pregatit. Îmi place conceputul. Televiziunea asta are o filosifie.

AS: Aleph m-a fascinat şi mă urmăreşte de 50 de ani. Are o magie mai mare decât mine.

T: Va trebui să scot întrebările grele.

AS: Încerc să evit să raspund la întrebări. Sa îţi povestesc un pic de Aleph. Am avut multe reacţii. Sunt cunoscut drept fiind arogant de fapt sunt foarte arogant, şi nu am nici o problemă dacă cineva mă injura sau mă laudă. Aleph m-a obsedat din adolescenţă, când îmi împărţeam viaţa între fotbal în curtea şcolii şi lecturi. Am citit povestea asta fascinantă de Jorge Luis Borges.

T: Eu nu am vazut mai mulţi jurnalişti în altă instituţie media. Unii vin din Mediafax, de la ZF, din presa scrisă, şi din televiziune.

AS: M-am săturat de oamenii din televiziune care nu sunt gazetari.

T: Le-ai cerut tututror să fie ziarişti, youtuberi, vlogeri. De ce nebunia ta să ştie să facă asta? Că ai repetat-o obsedant. La un moment dat mi s-a părut prea mult.

AS: În primul rand trebuie să fie motivaţi. Dacă nu eşti motivat nu poţi face meseria asta. Trebuie să crezi că eşti ales. Sunt 4 miliarde de persoane pe Facebook. Oamenii aştia sunt şi jurnalişti, şi consumatori de jurnalism. Înainte presa era consumată de elite. Pe de altă parte sunt cei care au ramas în meseria de jurnalist şi mulţi din ei cred că nu îşi mai au rostul. Eu cred ca meseria e cerută mai mult ca oricând. Ce încerc eu să fac împreună cu colegii de 25 de ani e sa redescoperim magia acestei meserii.

T: Mi-am notat în timpul conferinţelor câteva lucruri esenţiale legate de ce înseamnă Aleph. Conteaza nu numele, ci ce e în spatele Aleph. Aleph e o sfera magică, e universul în timp şi spaţiu, sufletul nostru. E această sferă magică în care te uiţi şi vezi tot universul în timp şi spaţiu. Asta mi se pare o idee generoasa, în special pentru jurnalişti. Lumea asta înseamnă conectarea în fiecare moment în orice punct al lumii, cu orice om, prin mijloacele pe care le ai.

AS: Am venit cu un nou concept pe care nu îl înţelege nimeni, dar sună bine, social television.

T: Tu ai spus aşa: Publicul smart e o comunitate pe care construim şi identificăm împreună. O să îi dăm conştiiţă de sine. Aleph va fi oglinda lui în care se va găsi şi regăsi. Mi se pare o definiţie frumoasă.

AS: Nu pot sa fiu decât de acord cu tine.

AS: Am descoperit În 2013 o mare aşteptare. Această aşteptare s-a născut prin evoluţia tehnologica în comunicare, în primul rând. Smartphone-ul care a apărut acum 15 ani şi a dus omenirea în alte teritorii.

AS: Noi nu putem trai fară idee de breaking news.

T: Care a fost pentru tine?

AS: Cel mai recent a fost COVID-ul, pe care ca şi criza din 2008 l-am vazut venind si nu am crezut în el. Am zis că fac chinezii aia o gripă. Peste o saptămână a venit la noi. Asta e cel mai lung Breaking News pe care l-am trăit. De opt luni suntem în el.

AS: Pentru mine e cel mai tulburător pentru că e pentru prima oară în viaţă mea când dacă vreau să mă gândesc la viitor, nu am o imagine. Am o opinie exprimată si cred ca ce am spus acum cateva se confirmă, că maladia trebuia abordată din altă perspectivă, de exemplu ca Suedia.

AS: Pentru un jurnalist instinctul de Breaking News e fundamental. Faci un Breaking News dintr-un eveniment căruia îi simţi puterea, îl prezinţi într-un anumit fel.

AS: Meseria de jurnalist e a doua cea mai frumoasa din lume. Prima e a fi Jeff Bezos. Nu mai sunt bogătanii satului sunt oameni care s-au construit.

T: Prima declinare a Aleph-ului: Ştiu, Ştii. Ştim noi pentru publicul smart. Ştiu e cuvantul cheie, e predicatul lui Aleph News. Ştim este starea de interactivitate, pentru că publicul smart e curios, are nevoie de toate ştirile din toate domeniile. Programul Ştiu e foarte important, este esenţa ideii de Aleph News.

T: De ce Ştiu este predicatul staţiei?

AS: Pentru că Ştiu este buletinul de identitate al jurnalistului. Recunoaşterea faptului că ştie, şi ştiind este pregatit să transmită cititorului, îl validează şi îi dă autoritate.

AS Proiecutul Aleph traieşte prima sa iteraţie, Aleph News, va urma Aleph Business, ajungem şi la Smart TV.

AS: Şi poate ar trebui să ne promitem unu altuia, dar mai ales tu ţie, că nu o să îi pacălim pe cetăţenii care azi au fost fermecaţi de ce au văzut.