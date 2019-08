Probele împotriva lui Gheorghe Dincă sunt puţine în dosarul Luizei Melencu, ele fiind derivate din cazul Alexandrei, spune Bogdan Alexandru, primul avocat al lui Dincă. Există doar recunoaşterea lui dar probe concrete, până la ora actuală, nu sunt mai susţine acesta.

Bogdan Alexandru mai afirmă că este în continuare avocatul lui Dincă deşi a fost înlăturat şi au fost numiţi alţi avocaţi din oficiu pentru apărarea lui. Din acest motiv, Alexandru spune că apărarea clientului a fost fracţionată iar lui Dincă i s-a încălcat dreptul la apărare.

Prezentăm câteva din declaraţiile avocatului Bogdan Alexandru, în emisiunea Marius Tucă Show:

”În ceea ce o priveşte pe Luiza...nu prea erau multe (probe, n.r) , toate au derivat de la Alexandra, de la cazul Alexandra, prin asocierea modului de operare, să zicem aşa, dar în afară de recunoaşterea inculpatului, o probă concretă în cazul Luizei nu există. O probă concretă până la ora actuală!

”Întotdeauna un avocat găseşte nişte argumente, sau cel puţin trebuie să caute mult şi să găsească ceva. Sigur, argumentele avocatului nu trebuie să fie tot timpul agreate şi de către judecător”

”Aş folosi probele care există şi m-aş folosi, să spun aşa, probele care nu există. Probele care există îl incriminează numai în ceea ce priveşte fapta comisă împotriva Alexandrei, dacă rămâne în picioare proba ADN (...) Dar mai este, pentru un avocat al inculpatului, o întrebare: S-au găsit urmele acolo, în locuinţa inculpatului, dar ce probă avem că inculpatul a comis fapta? Ce probă există, concretă, la dosar că el a comis-o şi nu a comis-o împreună cu altcineva sau a comis-o altcineva?”

”Am fost primul avocat al inculpatului. Din punctul meu de vedere s-a minimalizat puţin rolul avocatului în acest caz, în sensul că nu s-a înţeles de către procurori faptul că apărarea trebuie să fie şi una efectivă, continuă, un drept fundamental până la urmă care trebuie să-l aibă ( clientul, n.r.)”

”Nu există nicio explicaţie logică pentru faptul că eu, în calitate de avocat al inculpatului, nu am fost întrebat dacă doresc să mă mai prezint la următoarele acte de urmărire penală şi nici inculpatul nu a fost întrebat dacă înţelege să mai fie asistat de către mine”

”Eu, ca avocat al inculpatului, chiar dacă am fost numit de stat, am fost dat la o parte şi înlocuit cu un alt avocat, ulterior şi acel avocat a fost înlocuit cu un alt avocat (...) Deşi eram avocatul inculpatului, procurorii nu m-au mai solicitat la următoarele acte de urmărire penală. Şi au solicitat un alt avocat, după aceea un alţi avocaţi, fracţionând apărarea. Este foarte grav. Din punctul meu de vedere este o încălcare gravă a dreptului la apărare”

Redăm interviul integral:

Marius Tucă: Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune Marius Tucă Show. Un invitat special la emisiunea de astăzi, domnul Bogdan Alexandru, bună seara, bine aţi venit.

Bogdan Alexandru: Bună seara, dumneavoastră şi telespectatorilor.

Marius Tucă: Mulţumesc mult că aţi acceptat invitaţia noastră, e prima dată când sunteţi într-un studio de televiziune, nu? Când vorbiţi despre cazul ăsta al...

Bogdan Alexandru: Am mai fost, dar în...

Marius Tucă: În Bucureşti nu aţi fost niciodată, e adevărat. Aţi fost primul avocat al lui Gheorghe Dincă şi aş vrea să îmi spuneţi în primul rând cum aţi ajuns să fiţi primul avocat al lui Gheorghe Dincă?

Bogdan Alexandru: Da, sigur. Eram de serviciu în ziua de 27 dimineaţa, am fost sunat de către o grefieră de la Parchetul DIICOT Craiova să mă prezint la un caz, nu mi s-a spus despre ce caz este vorba. Evident, am răspuns afirmativ, cum procedez de obicei într-o astfel de situaţie, fiind şi de serviciu. Mi s-a spus că într-o oră să mă prezint şi la ora trei...

Marius Tucă: Să vă prezentaţi unde?

Bogdan Alexandru: La sediul DIICOT Craiova. Telefonul...

Marius Tucă: În ce zi era asta?

Bogdan Alexandru: 27 dimineaţa, la ora trei dimineaţa, într-o oră să mă prezint.

Marius Tucă: Şi la patru dimineaţa aţi fost la DIICOT Craiova.

Bogdan Alexandru: Şi la ora 4 am fost la DIICOT Craiova. Acolo l-am văzut prima dată pe inculpat în holul DIICOT Craiova, era încătuşat, păzit de poliţie şi mi-a fost prezentat ca fiind inculpatul pe care eu trebuie să-l asist.

Marius Tucă: Nu vi s-a spus despre ce e vorba?

Bogdan Alexandru: Efectiv am fost invitat să aştept până când voi fi chemat de către domnul procuror. Însă în timpul aşteptării...

Marius Tucă: Aţi aflat despre ce e vorba.

Bogdan Alexandru: Am purtat o scurtă şi discuţie cu inculpatul.

L-am perceput ca o persoană îngândurată. Mi-a spus că este nevinovat

Marius Tucă: Cum era Gheorghe Dincă la primul dialog, prima întâlnire pe care aţi avut-o cu el? I-aţi spus sunt avocatul din oficiu...

Bogdan Alexandru: Da, bineînţeles, m-am prezentat, i-am spus că sunt avocatul din oficiu, l-am rugat să-mi spună dacă ştie despre ce e vorba, care sunt acuzaţiile. Nu mi-a dat foarte multe detalii, nu a ştiut să-mi spună, doar că mi-a spus că nu e vinovat în raport cu acuzaţiile care i se aduc. l-am perceput ca o persoană îngândurată, l-am văzut stând într-un colţ al holului, pe o banchetă într-un colţ, stând foarte mult pe gânduri şi am încercat foarte mult să aflu totuşi de la dânsul mai mult. Înainte de a purta o discuţie oficială cu procurorul pe acuzaţii să văd ce-mi spune clientul, asta era calitatea dânsului în raport cu mine, clientul meu în raport cu acuzaţiile care i se aduceau. Aşa cum am spus, din prima discuţie mi-a spus că este nevinovat şi că nu are nicio legătură cu acuzaţiile care i se aduc. După aproximativ o jumătate de oră am fost invitaţi în biroul procurorului şi s-a desfăşurat un prim act de urmărire penală în acest caz.

Marius Tucă: Care au fost acuzaţiile care i s-au adus?

Bogdan Alexandru: Acuzaţiile iniţiale, prezentate în calitatea de suspect, au fost de trafic de persoane, în ceea ce o priveşte pe Melencu Luiza, trafic de minori şi viol, în ceea ce o priveşte pe Măceşanu Alexandra. Acestea sunt acuzaţiile iniţiale, care de altfel au şi atras competenţa DIICOT Craiova, fiind vorba de trafic de persoane, respectiv minori aşa s-a ajuns la competenţa 210,211 Cod penal.

Marius Tucă: Bun. Aţi stat acolo la sediul DIICOT până la ce oră?

Bogdan Alexandru: Până la ora 9 dimineaţa.

Marius Tucă: Deci, practic, noaptea v-aţi petrecut-o acolo.

Bogdan Alexandru: Da, sigur, şi până la 9, 9 şi jumătate am stat la sediul DIICOT.

Marius Tucă: Ce s-a întâmplat în cele cinci ore?

Bogdan Alexandru: Au fost prezentate acuzaţiile, procese verbale, ordonanţe de ale procurorului, toată procedura de urmărire penală de rigoare, prezentarea acuzaţiilor în calitate de suspect, punerea în mişcare a acţiunii penale, inculparea şi aşa mai departe.

Marius Tucă: În tot acest timp el nu a recunoscut nimic.

Bogdan Alexandru: Nu, nu.

Marius Tucă: Bun. S-a făcut nouă dimineaţa.

Bogdan Alexandru: S-a făcut ora nouă dimineaţa, s-a încheiat prima fază a declaraţiilor şi pentru două ore m-am retras, dânsul a mers în centrul de reţinere şi arest preventiv de la Dolj, de la Craiova şi după două-trei ore am mers la percheziţie. Am mers la faţa locului la Caracal.

Marius Tucă: Deci aţi plecat de la Craiova la Caracal.

Bogdan Alexandru: Da.

Marius Tucă: Care a fost reacţia umană a dumneavoastră când aţi văzut locul, casa şi tot ce era acolo? Pentru că acum, văzând casa, mi se pare destul de stranie, după ce au început cercetările la faţa locului cu atât mai mult, având în vedere ce s-a aflat.

Bogdan Alexandru: Nu pot să vă zic decât că era foarte aglomerată, curtea foarte aglomerată şi un teren foarte mare cu construcţii în partea din faţă, se lăsa un teren foarte mare în spate. Deci asta a fost prima impresie pe care mi-am format-o, o casă care avea multe lucruri ce nu erau în ordine, asta pot să vă spun.

Marius Tucă: Mai departe. Aţi ajuns şi au început cercetările şi percheziţiile la faţa locului.

Bogdan Alexandru: Da, sigur. A început percheziţia la faţa locului, au fost ridicate fel de fel de probe din încăpere, din curte.

Marius Tucă: Ştiţi că un mare semn de întrebare a fost în prima parte a anchetei, acel butoi, acel cazan în care inculpatul a declarat că a incinerat-o pe Alexandra Măceşanu. Când aţi ajuns acolo era la faţa locului acest cazan, a fost inventariat, a fost găsit?

Bogdan Alexandru: La momentul când eu am ajuns la faţa locului deja o primă verificare se făcuse în absenţa mea...

Marius Tucă: Şi în absenţa lui Gheorghe Dincă?

Bogdan Alexandru: Nu ştiu să vă spun asta, din câte am auzit nu, a fost prezent, era vorba de prima percheziţie care s-a efectuat...

Marius Tucă: În momentul în care au pătruns acolo şi organele de cercetare?

Bogdan Alexandru: Au pătruns acolo, da şi organele de cercetare.

Marius Tucă: Bun, dar dumneavoastră când aţi ajuns aţi văzut acel butoi la faţa locului?

Bogdan Alexandru: Da, l-am văzut, însă deja erau ridicate probele.

Marius Tucă: Adică cenuşa şi ce se găsise în cenuşă.

Bogdan Alexandru: Da.

Marius Tucă: Cum arăta cazanul ăsta în descrierea dumneavoastră?

Bogdan Alexandru: Era un... dânşii l-au numit butoi metalic, cam asta este noţiunea, un cazan din metal pe care inculpatul îl folosea la arderea metalelor. .

Marius Tucă: Avea jos un fel de grătar?

Bogdan Alexandru: Da, avea grătar şi topea metale în acest cazan, separa cupru de aluminiu din ce am înţeles.

Marius Tucă: Asta s-a întâmplat, aţi văzut probele la faţa locului, aţi văzut acest butoi, l-aţi văzut şi dumneavoastră.

Bogdan Alexandru: Da, sigur.

Marius Tucă: Mai departe ce s-a întâmplat?

Bogdan Alexandru: Pot să vă spun că la toată procedura asta am asistat.

Marius Tucă: Asta era sâmbătă, cred?

Bogdan Alexandru: Da, era sâmbătă , până seara târziu, cred că se făcuseră orele 22, chiar mai mult, peste ora 22, când s-a oprit percheziţia, urmând să continue a doua zi, deci s-a oprit din motive obiective, fiind foarte târziu. În tot acest interval de timp de la orele 4-5 după-amiaza până la orele 22 anchetatorii au luat probe, zeci de probe de la faţa locului. Criminalişti...

Marius Tucă: Echipa fiind de la Craiova.

Bogdan Alexandru: Din ce am văzut o echipă mixtă Caracal, Craiova şi din Olt. Criminalişti şi de la Craiova şi din Olt.

Marius Tucă: Slatina bănuiesc, de la Inspectoratul...

Bogdan Alexandru: Da, sigur că da. A fost o echipă mixtă coordonată de DIICOT Craiova.

Marius Tucă: S-au oprit cercetările seara târziu.

Bogdan Alexandru: Seara târziu, fiind şi întuneric, lumina era artificială.

Marius Tucă: Cum s-a manifestat clientul dumneavoastră, Gheorghe Dincă, în tot acest timp pentru că el nu recunoscuse până atunci şi nici în ziua respectivă?

Bogdan Alexandru: A fost foarte liniştit, a stat pe o bancă în curtea dânsului în tot acest interval de timp. Sigur, anchetatorii au purtat mai multe discuţii cu dânsul referitor la fapte. Dânsul în mod constant nega.

Marius Tucă: Trebuie spus, pentru cei care ne urmăresc, că încă din ziua de sâmbătă era prezent poliţistul despre care s-a spus mai târziu că i s-a mărturisit Gheorghe Dincă, era încă din ziua aia acolo.

Bogdan Alexandru: Era prezent şi în mod cert era persoană care făcea parte din anchetă, din rândul poliţiştilor ce se aflau...

Marius Tucă: O să spun mai târziu, de fapt pot să spun şi acum, ştiu cum se numeşte poliţistul, nu era de la Caracal sau de la Slatina.

Bogdan Alexandru: Nu cunosc acest aspect.

Marius Tucă: Ştiu eu acest aspect, ştiu şi numele, era un poliţist de la Bucureşti practic venit. Care venise încă din prima zi acolo. Mai departe, s-au terminat cercetările, Dincă a stat liniştit pe o bancă toată ziua...

Bogdan Alexandru: Da şi a doua zi s-au reluat, s-a fixat...

Marius Tucă: Adică duminică 28 iulie.

Bogdan Alexandru: S-a fixat ora 10 dacă nu mă înşel, ne-am întâlnit din nou la sediul DIICOT Craiova şi am plecat cu poliţiştii şi domnii procurori din nou la Caracal şi am continuat pe parcursul întregii zile până spre seara, tot aşa...

Marius Tucă: Percheziţie...

Bogdan Alexandru: Percheziţie, ridicare de probe...

Şi-a recunoscut faptele în faţa unui poliţist. A spus: ”Vreau să vă spun adevărul în acest caz”. A vorbit mai întâi de Luiza

Marius Tucă: Dincă ce făcea?

Bogdan Alexandru: Exact ca şi în prima zi, a stat pe o bancă şi întrucât era soare la un moment dat pe acea bancă, bătea soarele foarte puternic, a fost mutat la solicitarea dânsului într-un foişor din curte unde era umbră.

Marius Tucă: Era încătuşat în tot acest moment?

Bogdan Alexandru: Da, a fost încătuşat, chiar în mod repetat dânsul se plângea că îl strângeau foarte tare cătuşele mâinile lui fiind foarte, foarte groase...

Marius Tucă: Ca orice criminal fin, deranjat de cătuşe. Şi dânsul avea, am înţeles, mâinile subţiri...

Bogdan Alexandru: Nu, nu, erau nişte mâini groase şi oricum am constat şi eu acest aspect chiar îl strângeau că îi rămăseseră semne.

Marius Tucă: Deci toată ziua de duminică 28 iulie, în curte n-a recunoscut.

Bogdan Alexandru: Ba da.

Marius Tucă: Începând cu ce oră?

Bogdan Alexandru: În timpul acestei percheziţii, după-amiază, nu mai ştiu, după ora 2 oricum.

Marius Tucă: A cerut să se vadă cu poliţistul care fusese şi în prima zi la percheziţii.

Bogdan Alexandru: Da.

Marius Tucă: Şi acolo în curte a stat de vorbă cu el.

Bogdan Alexandru: Da.

Marius Tucă: Au stat doar ei doi de vorbă, nu era altcineva de faţă?

Bogdan Alexandru: Da, a fost dorinţa dânsului...

Marius Tucă: În foişor sau în altă parte?

Bogdan Alexandru: În foişor au stat de vorbă, după care am fost anunţaţi că dânsul vrea să-şi recunoască faptele şi să asist la această...

Marius Tucă: Deci la prima discuţie, când a stat de vorbă cu acel poliţist, nu aţi fost de faţă, nu aţi participat, a fost de fapt o mărturisire în faţa poliţistului şi atât, nimeni altcineva de faţă.

Bogdan Alexandru: Da, sigur.

Marius Tucă: Şi mărturisirea a fost făcută tot în curte.

Bogdan Alexandru: Da, în prezenţa mea.

Marius Tucă: Cu poliţistul respectiv, cu domnii procurori.

Bogdan Alexandru: Şi procurori.

Marius Tucă: Mai mulţi procurori.

Bogdan Alexandru: Un procuror s-a ocupat de caz dar echipa era formată din mai mulţi procurori.

Marius Tucă: Cum a început mărturisirea? Ce-a spus?

Bogdan Alexandru: Din primul moment a spus vreau să vă spun adevărul în acest caz, aşa a început, şi să vă spun că eu am comis faptele, în următoarele variante. Şi a început să expună cum a...

Marius Tucă: Prima dată a vorbit despre cazul Luizei Melencu sau despre cazul Alexandrei Măceşanu?

Bogdan Alexandru: A luat-o cronologic, dacă îmi amintesc bine a vorbit întâi despre cazul Luizei şi după aceea...

Marius Tucă: A povestit cum a luat-o la o ocazie.

Bogdan Alexandru: Da, în detaliu, cum a luat-o la o ocazie şi aspectele acestea au mai fost prezentate de mine.

A susţinut faptul că a întreţinut raporturi sexuale consimţite cu Luiza

Marius Tucă: La un moment dat s-a speculat şi vreau să faceţi foarte clar precizarea că ar fi ţinut-o o perioadă mai îndelungată pe Luiza, ceea ce s-a dovedit că nu a fost adevărat.

Bogdan Alexandru: Nu. Nu a fost adevărat şi aici şi eu am venit să dezmint aceste informaţii care în mod cert nu influenţau urmărirea penală ci mai degrabă veneau să lămurească nişte aspecte care dezinformau opinia publică, în raport cu declaraţia pe care a dat-o inculpatul. Inculpatul a spus că fapta s-a petrecut în aceeaşi zi în care a luat-o la autostop pe Melencu Luiza, la câteva ore de la acest moment.

Marius Tucă: Dar a violat-o. A spus despre viol în cazul Luizei, a vorbit despre viol?

Bogdan Alexandru: În cazul Luizei?

Marius Tucă: Da.

Bogdan Alexandru: Nu, dumnealui a susţinut faptul că a întreţinut raporturi sexuale consimţite.

Marius Tucă: Dar la un moment dat a izbucnit un conflict.

Bogdan Alexandru: Da.

Marius Tucă: A lovit-o.

Bogdan Alexandru: A izbucnit un conflict, a lovit-o şi acea lovitură a fost fatală.

Marius Tucă: A lovit-o cu mâinile?

Bogdan Alexandru: Cu mâinile.

Familia lui Dincă dorea să fie lămurite încă de la început toate aspectele pentru că şi a fost la fel de şocată de ceea ce s-a întâmplat.

Marius Tucă: Trebuie să facem o precizare importantă pentru dumneavoastră ca avocat , ca primul avocat al criminalului Gheorghe Dincă şi anume că dumneavoastră aţi avut acordul familiei acestuia de a vorbi cu presa, nu aţi făcut asta... e foarte important.

Bogdan Alexandru: Am vrut să fac această precizare pentru că am auzit chiar în interiorul anchetei discuţii că poziţiile mele, apariţiile mele publice ar fi fără acordul familiei sau acordul inculpatului. Ceea ce era fals. Eu am reuşit să iau legătura încă din prima zi.

Marius Tucă: Cine anume din familie?

Bogdan Alexandru: Cu soţia. Deci sâmbătă pe 27 la percheziţie am reuşit să port o discuţie destul de amănunţită, întinsă pe mai bine de o oră, cu soţia inculpatului şi...

Marius Tucă: Era surprinsă de ceea ce îi spuneţi.

Bogdan Alexandru: Da, era surprinsă şi încă de atunci am stabilit că trebuie să avem o atitudine cât mai deschisă în raport cu presa.

Marius Tucă: Cât mai transparentă.

Bogdan Alexandru: Cât mai transparentă, da

Marius Tucă: Adică familia nu v-a interzis nici măcar o secundă.

Bogdan Alexandru: Nu, din contră, familia dorea să fie lămurită încă de la început toate aspectele pentru că şi familia a fost la fel de şocată, aşa cel puţin mi s-a spus de ceea ce s-a întâmplat.

Marius Tucă: Aţi vorbit doar cu soţia sau şi cu unul dintre copii, cu vreunul dintre ei?

Bogdan Alexandru: În prima fază am vorbit am vorbit cu soţia, sâmbătă am vorbit cu soţia, de luni începând, luni sau marţi, m-am întâlnit şi cu fiica inculpatului.

Marius Tucă: Unde v-aţi întâlnit? În Caracal?

Bogdan Alexandru: Nu, în Craiova, la sediul meu profesional.

Marius Tucă: Am înţeles. Şi fata domnul Gheorghe Dincă, criminalul Gheorghe Dincă, a fost la fel de deschisă, adică nu v-a spus să ascundeţi, să nu spuneţi, să comunicaţi cu presa.

Bogdan Alexandru: În acel moment în care fiica dânsului a venit la mine la birou împreună cu soţia şi cu unul dintre fii, deci un fiu al inculpatului, trei persoane din familie au venit la mine.

Marius Tucă: Cei doi care stau în Arad.

Bogdan Alexandru: Da, cei doi care stau în Arad. Atunci am aflat mai multe despre inculpat şi despre familia acestuia.

Marius Tucă: Şi familia v-a dat acordul de la bun început.

Bogdan Alexandru: Da, exact, de la bun început am avut acordul...

Marius Tucă: Să comunicaţi cu presa, să nu ascundeţi nimic, să daţi dovadă de transparenţă.

Bogdan Alexandru: Transparenţă în relaţia cu presa pentru că era un caz cu amploare foarte, foarte mare şi se aşteptau multe răspunsuri, foarte multe răspunsuri cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Şi familia oarecum, mi-a şi spus la acea întâlnire, înţelege să se detaşeze de toate aceste acuzaţii care nu o privesc, da, şi chiar m-au rugat să transmit din partea dânşilor către familiile victimelor întreaga înţelegere şi durere, compasiune şi aşa mai departe şi regretul că s-a ajuns într-o astfel de situaţie şi s-a putut întâmpla asta.

Marius Tucă: Dar cum a reacţionat familia când a aflat că Gheorghe Dincă a recunoscut, când a aflat că a omorât cele două fete?

Soţia lui a venit în ţară în aprilie. A stat o lună împreună cu inculpatul în domiciliul acestuia. Apoi a plecat la Arad

Bogdan Alexandru: Soţia dânsului mi-a spus că ei nu îi vine să creadă pentru că îl cunoaşte de 42 de ani, sunt împreună de 42 de ani, şi nu crede că a fost în stare de aşa ceva. Asta a fost prima reacţie, după care mi-a spus că dacă totuşi este vinovat i se pare normal să răspundă pentru ceea ce a făcut. Dar mi-a spus că nu poate să creadă că a fost posibil să facă aşa ceva fără să aibă cea mai mică bănuială. Deci niciun moment nu s-a gândit...

Marius Tucă: I se părea totuşi de necrezut. Mai fusese acasă, acolo unde stătea Gheorghe Dincă în ultima perioadă? Adică începând din martie de când a răpit-o pe Luiza şi până în iulie când a răpit-o...

Bogdan Alexandru: Dânsa s-a pensionat, a lucrat în Italia mai mulţi ani de zile, soţia, şi-n aprilie anul acesta s-a pensionat şi a venit în România. 26 aprilie, dacă nu mă înşel este înainte de Paşte, a venit în ţară şi a stat timp de o lună de zile împreună cu inculpatul în domiciliul acestuia, după care a plecat...

Marius Tucă: Adică la casa groazei. Adică după ce ar fi omorât-o Luiza, pentru că asta se întâmpla în martie cu Luiza. Deci în momentul ăla a venit în casă şi a stat până în luna mai.

Bogdan Alexandru: Până în mai, da, sigur.

Marius Tucă: Incredibil.

Bogdan Alexandru: Astea sunt informaţiile pe care le am de la soţia...

Marius Tucă: Păi le-a spus chiar soţia.

Bogdan Alexandru: Da, de la soţia dânsului, după care a plecat la Arad să aibă grijă de nepoţi.

Marius Tucă: Dar unde locuiau, iertaţi-mă, pentru că în niciun caz în camera aceea a groazei pe care am văzut-o, camera unde au fost probabil duse cele două fete?

Bogdan Alexandru: Acolo locuiau.

Marius Tucă: În camera aceea?

Bogdan Alexandru: N-am detaliat. Soţia mi-a fost foarte clar că în acea locuinţă a stat timp de o lună de zile cu inculpatul.

Marius Tucă: Adică în acea cameră unde fusese sechestrată Alexandra cât şi Luiza.

Bogdan Alexandru: Probabil, nu am...

Marius Tucă: Nu ştiţi cu exactitate.

Bogdan Alexandru: Nu ştiu cu exactitate.

Marius Tucă: Adică acea cameră aţi văzut-o, în care era un pat de fier şi un televizor şi lumina se vedea printr-o crăpătură.

Bogdan Alexandru: Nu era doar un pat de fier şi un televizor mai erau şi nişte piese de mobilă, dar era o cameră destul de mică.

Marius Tucă: Mică şi modestă, în sensul ăsta.

Bogdan Alexandru: Da.

Marius Tucă: Bun. Deci soţia a venit după ce s-a pensionat în Italia, a venit înainte de Paşti şi a stat o lună împreună cu inculpatul, cu criminalul Gheorghe Dincă, după care a plecat la Arad.

Bogdan Alexandru: A plecat la Arad. Nu s-a mai întors, nu ştiu exact dacă a mai revenit în acest interval de timp din mai până în iulie, dacă a mai revenit vreo zi-două nu ştiu să vă spun, dar în mod cert n-a stat o perioadă lungă, dacă a venit a stat pentru câteva zile.

Dincă a fost iniţial rigid, chiar sigur pe el în ceea ce priveşte poziţia. Apreciez că a conştientizat gravitatea faptelor. A început să aibă remuşcări

Marius Tucă: Spuneţi-mi ce impresie v-a făcut dumneavoastră Gheorghe Dincă din momentul în care a recunoscut? Pentru că s-a mărturisit putem spune foarte precis acelui domn poliţist, el a chemat respectivul poliţist să i se mărturisească, după care cu procurorii, cu poliţistul de faţă şi cu dumneavoastră a făcut mărturisirea în grup, cum ar veni. Cum vi s-a părut Gheorghe Dincă?

Bogdan Alexandru: Mi s-a părut o persoană care într-un final a înţeles să coopereze cu organele de anchetă, deşi iniţial a fost foarte rigid, chiar sigur pe el în ce priveşte poziţia. Apreciez totuşi că a conştientizat în cele două zile cât au fost percheziţiile la domiciliul dânsului gravitatea faptelor şi probabil sub puterea complexului faptelor pe care le-a comis...

Marius Tucă: A început să aibă remuşcări...

Bogdan Alexandru: A început să aibă remuşcări şi într-un final a recunoscut.

Marius Tucă: Cât a durat recunoaşterea la faţa locului de faţă cu procurorul?

Bogdan Alexandru: Aproximativ o oră.

Marius Tucă: După care aţi plecat la DIICOT Craiova.

Bogdan Alexandru: După care am plecat la DIICOT Craiova.

Marius Tucă: Şi au început declaraţiile amănunţite.

Bogdan Alexandru: Şi au început declaraţiile amănunţite, acolo au fost mult mai în detaliu.

După ce a constatat decesul Luizei a întrat în panică. A încercat manevre de resuscitare. A luat decizia de a ascunde, a abandona cadavrul

Marius Tucă: Spuneţi-mi, în cazul Luizei Melencu, ce puteţi să spuneţi că nu vrem mare lucru din anchetă, cu toate că se ştie...

Bogdan Alexandru: Din păcate nu pot să vă spun foarte mult.

Marius Tucă: Nu vreau amănunte, vreau să-mi spuneţi doar la ocazie a luat-o, a dus-o acasă, el declară că au avut raporturi sexuale consimţite, după care în urma unui conflict a lovit-o şi a omorât-o. Ce s-a întâmplat mai departe cu Luiza din mărturisirile lui?

Bogdan Alexandru: După ce a constatat că a decedat, a intrat într-o stare de panică, a conştientizat că s-a întâmplat ceva foarte grav şi o perioadă de aproximativ o oră a fost foarte agitat. Ce spune dânsul e că între momentul în care a lovit-o şi momentul în care a constat că e decedată a încercat mai multe manevre în sensul resuscitării, dar care nu au reuşit şi starea de panică a intervenit în momentul în care a constatat că Luiza este decedată. După aproximativ o oră de agitaţie în care dânsul s-a plimbat prin casă, prin curte a luat decizia de ascunde, de a abandona cadavrul Luizei.

Marius Tucă: De a abandona cadavrul, nu de a-l incinera, asta a spus în declaraţie, e important.

Bogdan Alexandru: Dânsul a spus că a luat această decizie de a abandona...

Fapta s-a întâmplat în ziua în care a luat-o pe Luiza la autostop

Marius Tucă: De a abandona cadavrul. Spuneţi-mi, a spus data exactă când s-a întâmplat asta? Lună, zi?

Bogdan Alexandru: Da, ziua în care a luat-o pe Luiza la autostop.

Marius Tucă: Adică chiar în martie.

Bogdan Alexandru: Ziua din aprilie, 15 aprilie.

Marius Tucă: Vă întreb că s-a vorbit foarte multă vreme, şi având în vedere că e grea meseria, sunt foarte puţini care o mai practică, s-a vorbit despre fata din mai, fata din aprilie şi aşa mai departe. Deci a povestit exact că în ziua în care a luat-o pe Luiza, în ziua aia s-a întâmplat...

Bogdan Alexandru: Exact în ziua aceea s-a întâmplat şi fapta la câteva ore la care dânsul a luat-o cu maşina.

Marius Tucă: Bun. Şi asta a spus din prima secundă că s-a hotărât să abandoneze cadavrul? Asta a spus şi la Craiova la DIICOT? Şi-a menţinut declaraţia asta?

Bogdan Alexandru: Da, dânsul asta a relatat că în momentele acelea s-a gândit ce să facă să scape de încurcătura asta în care se afla.

Marius Tucă: Şi de aici faptul că a doua zi, cred, v-aţi deplasat împreună cu Gheorghe Dincă undeva spre Corabia, undeva spre malul Dunării, nu?

Bogdan Alexandru: Da, ne-am deplasat, nu pot să vă spun exact locul, ne-am deplasat însă în teren în acest scop, pentru a localiza locul...

Marius Tucă: Ca să arate exact unde a lăsat cadavrul Luizei Melencu.

Bogdan Alexandru: Da, sigur că da. Dar nu a reuşit această reconstituire, să-i zicem aşa, n-am înţeles nici eu exact despre ce e vorba, nu ne-a informat nimeni, cercetare la faţa locului, reconstituire. Nu a reuşit pentru că la un moment dat a intervenit un incident şi dincolo de faptul că presa era prezentă pe urmele anchetatorilor, în imediata apropiere a acestora, nişte persoane neautorizate, nişte cetăţeni au pătruns în zona de cercetare la faţa locului...

Marius Tucă: Aţi oprit undeva...

Bogdan Alexandru: Am oprit pentru identificare, inculpatul urma să coboare din maşină ca să identifice...

Marius Tucă: A spus: aici am aruncat cadavrul sau încerca să identifice locul.

Bogdan Alexandru: Încerca să identifice locul, n-ajunsese la faza să spună aici... Am oprit maşinile şi înainte ca inculpatul să iasă din maşină doi cetăţeni au deschis portiera de la maşina poliţiei în care se afla inculpatul şi au început să adreseze cuvinte jignitoare, au huiduit...

Marius Tucă: Asta mi se pare incredibil, adică au deschis uşa în care se afla Gheorghe Dincă, chiar pe partea acestuia.

Bogdan Alexandru: Chiar pe partea acestuia. Moment în care evident poliţia şi procurorii au intervenit şi s-a sistat...

Marius Tucă: Păi şi de unde apăruseră oamenii ăştia, iertaţi-mă, nu erau din presă?

Bogdan Alexandru: Nu ştiu să vă spun, oamenii ăştia au apărut, n-am putut decât să constat că erau acolo şi că au făcut ce-au făcut. Nu păreau să fie din presă, păreau să fie nişte cetăţeni de-ai locului mai degrabă.

Marius Tucă: Deci a intervenit poliţia. Eraţi într-un sat, eraţi într-o comună?

Bogdan Alexandru: Eram în afara... eram pe câmp.

Marius Tucă: A intervenit poliţia, a închis uşa la maşină...

Bogdan Alexandru: Da şi s-a luat decizia de a întrerupe actul de urmărire penală, cercetarea la faţa locului să-i zicem şi ne-am întors la Craiova.

Avea bunăvoinţă de a indica locul în care a lăsat corpul Luizei

Marius Tucă: E un moment foarte important pentru că s-a vorbit foarte mult despre felul în care Gheorghe Dincă manipulează ancheta.

Bogdan Alexandru: Aici chiar aş vrea să fac o precizare, până la urmă e de datoria mea ca avocat al inculpatului din oficiu dar nu pot să nu fac această precizare, este că dânsul chiar avea bunăvoinţă de a indica locul în care a lăsat corpul Luizei. A avut ceva probleme de identificare a locului pentru că nu s-a urmat traseul pe care dânsul l-a făcut în noaptea respectivă.

Marius Tucă: Noaptea s-a hotărât să scape de cadavru.

Bogdan Alexandru: Şi avea nevoie de puncte de reper, fapt pentru care de aceea s-au făcut mai multe opriri ca să analizeze, să studieze locul.

Marius Tucă: Traseul pe care o luaseră echipajele de poliţie n-a fost întocmai cu traseul pe care l-a indicat Gheorghe Dincă.

Bogdan Alexandru: N-a fost întocmai, se urmărea ajungerea la loc fără să se meargă pe acelaşi traseu şi aici dânsul a avut nişte probleme.

Marius Tucă: S-a dezorientat.

Bogdan Alexandru: Asta e realitatea, s-a afirmat faptul că inculpatul a indus în eroare, a încercat să... între ghilimele şi-a bătut joc de anchetatori.

Marius Tucă: Având în vedere rezultatul final, pentru că o ţară întreagă urmăreşte cu sufletul la gură, mie mi se pare aici, singura minciună până în momentul ăsta a lui Gheorghe Dincă, până în momentul ăsta. De ce, că în rest a recunoscut şi s-a cam adeverit din ceea ce a mărturisit, a spus şi a declarat organelor de anchetă. Dar, domnule avocat, în momentul ăsta nu s-a găsit cadavrul despre care el spunea că este al Luizei Melencu şi că l-a aruncat...

Era normal să se facă o cercetare la faţa locului. Nu s-a făcut. De a doua zi eu nu am mai fost chemat şi aşa s-a întrerupt relaţia mea cu clientul

Bogdan Alexandru: Dar nu era normal ca în urma acestei recunoaşteri să se facă o cercetare la faţa locului aşa cum indica inculpatul şi să ducă la un bun final? Vă întreb eu pe dumneavoastră. Aşa era normal.

Marius Tucă: Aşa era normal.

Bogdan Alexandru: Dacă n-a reuşit să se facă în acea zi de luni 29 iulie, putea continua a doua zi.

Marius Tucă: Da, dar ce spuneţi de faptul că fostul dumneavoastră client, într-o altă zi a declarat că la liziera unei păduri a aruncat resturile Luizei Melencu. Că se bat cap în cap, nu există şi...

Bogdan Alexandru: Este o schimbare de declaraţie, dar asta nu înseamnă că în data de 29 iulie n-ar fi trebuit să se meargă pe locul indicat de inculpat.

Marius Tucă: A doua zi măcar dacă nu în ziua aia.

Bogdan Alexandru: A doua zi, aşa era procedura, aşa era corect şi evident că dacă nu...

Marius Tucă: Sunt total de acord cu dumneavoastră, anchetatorii, dacă nu atunci pentru că a intervenit acel incident major după părerea mea, incredibil să vină unul să deschidă uşa şi să înceapă să... mi se pare incredibil mai ales că asta se întâmpla într-o maşină a poliţiei. Apropo de tot ce s-a întâmplat.

Bogdan Alexandru: ... Au fost şi filmate de către presă şi probabil că au ajuns şi au fost văzute.

Marius Tucă: Nu ştiu, eu nu le-am văzut. Mie mi se pare firesc, mi se pare foarte important ca dacă nu în ziua aia că nu mai aveau timp, era târziu, a doua zi să se reia această procedură şi această reconstituire.

Bogdan Alexandru: Şi mie mi s-ar fi părut normal ca această reconstituire să se facă cât mai repede.

Marius Tucă: Bun, eraţi în maşină când a intervenit asta. Nu s-a vorbit despre faptul că a doua zi să se întoarcă să caute locul şi aşa mai departe?

Bogdan Alexandru: Aşa se discuta, dar din păcate nu s-a întâmplat aşa pentru că a doua zi eu n-am mai fost chemat şi cam din acel moment s-a întrerupt relaţia între mine şi inculpat.

Marius Tucă: De ce credeţi că n-aţi mai fost chemat a doua zi? Are vreo legătură cu acest incident sau cu ce s-a întâmplat atunci?

Bogdan Alexandru: Nu, cred că mai degrabă are legătură relaţia mea cu presa, deschiderea mea în comunicarea cu presa. Mă gândesc la faptul că poate a deranjat faptul că am comunicat cu presa, atunci când mi s-a solicitat, s-au pus nişte întrebări.

Marius Tucă: Mie mi s-a părut că aţi avut o atitudine rezervată, nu cred că aţi dezvăluit lucruri care vizau ancheta efectiv, nu o faceţi nici acum şi nu era niciun motiv să se întâmple asta. Ce credeţi dumneavoastră, l-aţi cunoscut pe Dincă, sunteţi unul dintre puţinii oameni în afară de anchetatori, chiar dacă e vorba de patru-cinci-şase avocaţi, unul dintre puţinii oameni care a stat de vorbă cu el, credeţi că pe Luiza a incinerat-o aşa cum a făcut şi cu Alexandra mai târziu sau a aruncat cadavrul acolo?

Bogdan Alexandru: Eu nu pot să plec decât de la declaraţia pe care a dat-o acesta de recunoaştere şi la care am asistat şi căreia eu i-am dat crezare. În calitatea mea de avocat al inculpatului eu nu pot decât să plec de la aceste date şi în funcţie de acestea să concept apărarea. Deci dânsul declarând...

Marius Tucă: Credeţi în continuare că a aruncat pe câmp cadavrul, noaptea respectivă, cadavrul Luizei Melencu.

Bogdan Alexandru: Acum, văzând că şi-a schimbat declaraţia, bine, presupun că ceea ce se aude în mass-media este şi o informaţie corectă.

Marius Tucă: Care anume? Că vă spun eu.

Bogdan Alexandru: Faptul că s-a indicat un alt loc.

Marius Tucă: S-a indicat un alt loc pentru că s-au făcut teste la INML şi s-a dovedit că pe cenuşa găsită la faţa locului nu au putut fi identificate urme ADN urmând ca pe segmentele osoase, probabil dinţi, rămase acolo să se facă ADN-ul şi să fie dat rezultatul zilele următoare. Dar vă întreb o chestie, credeţi că acolo se află rămăşiţele Luizei Melencu sau al altei persoane? Pentru că dacă nu sunt ale Luizei Melencu înseamnă că există a treia victimă.

Bogdan Alexandru: Dacă inculpatul aşa a declarat şi la indicaţia dumnealui au ajuns anchetatorii acolo eu nu pot decât să îl cred şi să fie verificată această susţinere...

Marius Tucă: Bun, ce-a fost acel drum, acea reconstituire pe malul Dunării? De ce ar fi făcut asta? Spuneţi-mi ca să înţelegem mai bine, în momentul în care a vorbit despre Luiza Melencu a povestit şi despre Alexandra Măceşanu, da?

Bogdan Alexandru: Da, sigur.

Marius Tucă: Imediat vreau să ne spuneţi despre asta, avem nişte numere de telefon, vă rog să ne scrieţi dacă aveţi întrebări pentru domnul avocat în legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat, e o misiune destul de grea să vorbim despre astfel de lucruri, însă trebuie să spunem cu adevărat ceea ce s-a întâmplat acolo. Bun, deci prima dată a fost recunoaşterea legată de Luiza Melencu şi a urmat recunoaşterea...

Bogdan Alexandru: Recunoaşterea faptei...

