Marius Tucă: Calitatea de fost preşedinte a Colegiului Medicilor contează, mai ales în ultima vreme. Nu vi se pare că în România a explodat amatorismul la orice nivel?

Vasile Astărăstoae: Nu numai în România sunt un dilentantism şi o suficienţă mărginită. Eu m-am cam plictisit de COVID, dar dacă te uiţi dincolo de el, se rescriu istorii, sunt statui dărâmate, există o propagandă anticreştină. E o chestiune îngrijorătoare şi asta. Fiecare s-a specializat pe un domeniu cât mai restrans şi fiecare ştie tot despre nimic. Pandemia e gestionată de oameni fără niciun background. Pe mine mă recomandă faptul că am lucrat în domenii precum genetică, anatomie patologică şi medicină legală, iar pentru România am facut puţină performanţă în aceste domenii.

Marius Tucă: Recunosc că prima dumneavoastră ieşire mi s-a parut un pic exagerată, dar acum îmi dau seama ca nu era nimic exagerat.

Vasile Astărăstoae: Nu am avut dreptate cu numărul de cazuri, deoarece nu am ştiut că se va ajunge la un numar aşa de mare de testări. Marius Tucă: Tătaru e fost coleg de-al dumneavoastră, dar mai tânăr. Testele de azi sunt şi din cele ale persoanelor care sunt în spital. Vasile Astărăstoae: Eu lucrez doar cu cifre oficiale. Au zis 994, eu am estimat 400, asta e. Marius Tucă: Mai sunt şi testele făcute de concetăţenii noştri pentru a pleca în străinătate. Important e cât la sută din cei testaţi sunt pozitivi. Să îmi spuneţi părerea dumneavoastră despre ce înseamnă acum epidemia în România şi cum credeţi că vor evolua lucrurile în societate.

Vasile Astărăstoae: Sunt anumite probleme care nu pot fi explicate ştiinţific. De exemplu, să internezi o persoană ca să o testezi dacă e pozitiv sau negativ. O persoană testată negativ poate să ia virusul din spital şi să îl ducă acasă. Ce tratament trebuie să ia asimptomaticii? La streptococ îi dai penicilină. La un virus fără tratament etiologic, doar simptomatic, de ce să îi dai tratament? Legat de tratamentul obligatoriu: când obligi pe cineva la tratament trebuie să ai o hotârare judecătorească. Poţi să îl izolezi, dar mai departe persoana hotărăşte dacă vrea să ia acel tratament sau nu, după ce i se menţionează efectele favorabile şi cele nefavorabile. Eu mi-am început activitatea ca medic la genetică medicală. Am fost în laboratorul unei doctoriţe excepţionale. De acolo ştiu ceva genetică. PCR este o tehnică de genetică moleculară. Nu o poate face oricine. Din 130 de laboratoare niciunul nu a zis câte din persoanele de acolo au atestat de genetică moleculară. Erori pot apărea de la colectare, de la prelucrare.

Metoda are o eroare de 4%, care e oricum mare, dar in condiţiile astea poate fi şi mai mare, şi din acest motiv declaraţiile nu sunt susţinute, chiar dacă intenţiile sunt bune. Comandantul militar spunea că sunt medic legist.

Marius Tucă: Vă referiţi la Raed Arafat?

Vasile Astărăstoae: Da, la el. Eu nu vorbesc din punctul de vedere al medicului legist. Vorbesc din punctul de vedere al eticii medicale. Şi Geza Molnar a spus ca această carantină nu are nici un rost, trebuie utilizată cu prudenţă.

Marius Tucă: Dar e logic faptul că această carantină nu are nici un rost. Aveam 500 de cazuri pe vremea când lumea era închisă, şi acum avem 700 când lumea e afară.

Vasile Astărăstoae: Mai e o chestiune. În toate cazurile am văzut că focarele au fost în spitale, cămine de copii şi bătrâni, rareori în instituţii publice şi niciunul pe plajă, la restaurant, la terase etc. Cand ai 130 de infectaţi într-un spital e o mare problemă. Mulţi condamnă că oamenii vor sa vină acasă. Dacă esti asimptomatic ce rost are să stai în spital?

Marius Tucă: 48 de ore eşti la dispoziţia lor şi nu poţi să conteşti.