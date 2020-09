EXCLUSIV la Marius Tucă Show. Cântăreaţa Alexandra Stan şi avocatul Silviu Faier despre violenţa domestică în vremea pandemiei:,,Poliţistul poate emite un ordin de protecţie provizoriu, valabil pentru 5 zile”

Cântăreaţa Alexandra Stan, invitata emisiunii Marius Tucă Show, vorbeşte despre cazurile crescute de violenţă domestică în perioada epidemiei de COVID-19, dar şi despre situaţiile halucinante când, pe fondul restricţiilor impuse, victima s-a văzut nevoită să locuiască în aceaşi casă cu agresorul.

Avocatul Silviu Faier care s-a alăturat şi el discuţiei emisiunii într-o intervenţie pe Zoom, explică faptul că persoanele care trec prin calvarul violenţelor domestice pot obţine un ordin provizoriu de protecţie ,valabil pe o periodă de 5 zile, iar apoi unul permanent de restricţie împotriva agresorului.

Alexandra Stan s-a implicat – ea însăşi trecând în anul 2013 printr-o astfel de situaţie – în mai multe campanii de prevenire şi pedepsire a violenţei împotriva femeilor, sfătuindu-le să ceară ajutor imediat.

“Una din prietenele mele a trecut prin situatia asta fix acum în izolare. Şi bineinteles ca am parcurs şi eu ceea ce i-am invatat pe oameni să facă. I-am zis să sune la numărul respectiv de call center. Doamna a fost foarte amabila. A incercat să o calmeze. Erau soţ si soţie. Aveau un copil. El a mai fost violent şi în trecut. Asta a fost a 5-a sau a 6-a abatere. A devenit din ce in ce mai nervos. Chestia care pe mine m-a derutat a fost ca nu a fost foarte clar ce trebuia să facă. A fost sfătuita să depuna o plangere penala, să ceara un ordin de protectie. Soţul ei a dat-o afara din casa fară copil. A fost sfătuită să meargă acasă şi să fie calmă şi să îşi ia copilul şi să plece.”

“Cele mai la indemana solutii sunt cele de ordiniul special. Primul lucru pe care trebuie sa il faca victima e sa anunte politia. Odata ajuns acolo politistul va intocmi un raport pe baza caruia va evalua situatia de risc. Acest raport reprezinta un chestionar. Politstul se poate deplasa la locuinta. Poate face niste minime investigatii. Audiaza sau poarta o discutie cu victima si cu agresorul. Pot exista si altfel de probe, niste mesaje de amenintare. In astfel de situatii agresorul nu e la prima abatere.(…) Poliţistul emite ordinul de protectie provizoriu. Acest ordin are valabilitate de 5 zile. Agresorul nu mai poate intra în apartament dacă există ordinul. “

Alexandra Stan: Trebuie sa lansez albumul, undeva prin toamnă, în Japonia!

“Nu prea cred în chestia asta de a face un concert drive in. Cheltuielile sunt foarte mari. Am preferat sa nu iau niciun fel de actiune. Trebuie sa lansez albumul, în septebrie- octombrie, în Japonia mai intai. Eu am turneu în fiecare an acolo. L-am anulat. Anul asta nu am avut niciun turneu şi nici nu voi avea probabil. Urmeaza sa am multe colaborari in perioada urmatoare. O sa am o piesă în romana. (…)Lucrez cu mai multi oameni. Am foarte multe idei şi compun. Ei mi-au trimis beaturi şi eu am făcut linia melodică. Am fost deja la studio, am făcut trei sesiuni. Saptamana trecută am inregistrat trei piese. “

Tucă: Cum a trecut perioada asta?

Alexandra Stan: Nu mă aşteptam să am deja un subiect atât de important de abordat. Una din prietenele mele a trecut prin situatia asta fix acum în izolare. Şi bineinteles ca am parcurs şi eu ceea ce i-am invatat pe oameni să facă. I-am zis să sune la numărul respectiv de call center. Doamna a fost foarte amabila. A incercat să o calmeze. Erau soţ si soţie. Aveau un copil. El a mai fost violent şi în trecut. Asta a fost a 5-a sau a 6-a abatere. A devenit din ce in ce mai nervos.Chestia care pe mine m-a derutat a fost ca a fost sfătuita să depuna o plangere penala, să ceara un ordin de protectie. Soţul ei a dat-o afara din casa fara copil.

T: De ce te-ai mai intoarce?

A: Ultima data cand s-a intamplat asta a fost prin vara. Având copilul mic s-a gândit să se întoarcă acasă.

Avocat: Cele mai la indemana solutii sunt cele de ordiniul special. Primul lucru pe care trebuie sa il faca victima e sa anunte politia. Odata ajuns acolo politistul va intocmi un raport pe baza caruia va evalua situatia de risc. Acest raport reprezinta un chestionar. Politstul se poate deplasa la locuinta. Poate face niste minime investigatii. Audiaza sau poarta o discutie cu victima si cu agresorul. Pot exista si altfel de probe, niste mesaje de amenintare. In astfel de situatii agresorul nu e la prima abatere.

T: Care sunt următorii paşi?

Avocat: Poliţistul emite ordinul de protectie provizoriu. Acest ordin are valabilitate de 5 zile. Agresorul nu mai poate intra în apartament dacă există ordinul.

T: Aveti multe cazuri de genul acesta?

Avocat: In mediile în care ne învârtim noi lucrurile astea nu sunt de neîntâlnit. Deşi statistic vorbind violenţa e mai des întâlnită în mediile rurale, totuşi întâlnim şi în rândul celor intelectuali.

A: Anul trecut am fost implicata într-o campanie despre violenta domestica. Statisticile arată că majoritatea agresorilor vin din familii unde au fost agresati.

T: Femeile nu prea îndrăznesc să sune. De ce?

Avocat: Nu cred că în toate cazurile se pune problema de teama. Ar putea vorbi de rusine, o rusine care in mod evident nu e justificata. Dar cred ca e vorba de rusine, rusine de societate.

A: Prietena mea avea o retinere in a parcurge toti pasii. Se gandea ca o sa afle toata lumea. Daca e o teama, e teama de agresor. Daca afla sotul ca m-am dus sa depun plangere? Mai rău mă bate.

Avocat: Legea nici macar nu tine cont daca agresorul e proprietar sau nu al locuintei respective.

A: E foarte important.

T: Cred ca am trecut de vremea sa ne fie rusine. Femeile trebuie sa aiba un pic de curaj sa vada ca au drepturi.

T: Daca ai fi intr-o relatie, daca ai fi lovita ai mai sta?

A: Eu am mai trecut printr-o situatie de genul asta. Nu atat de grava dar mergea spre directia asta. Mi-am luat toate lucrurile si am plecat. N-as mai trece prin asa ceva niciodata. Intotdeuna daca asta e caracterul unui om, tot timpul o sa fie agresiv. E o speranta falsa ca te iubeste si ca o sa vina la tine. Pana la urma vorbim de violenta domestica.

Agentia Nationala pentru Egalitatea Sanselor - femeile care sunt victime ale violentei domestice pot suna la numarul 0800500333. Sunt femei care raspund, femei care inteleg prin ce treci. Dar e bine să mergi la politie. Am locuit in SUA. Daca te injura pe strada te duci la politie.

T: Ce fel de reactii ai avut?

A: Mi-au scris femei pe Instragram. Mi-a zis o tipa. Avea 2 copii. N-avea bani de paine. A fost data afara din casa. Acum 5 ani de zile cand m-a bătut fostul manager am fost implicata intr-o campanie cu Primaria Capitalei care sustinea acest ordin de protectie. Indruma victimele violentei domestice să depuna plângere. Dar acest termen de a depune plângere e foarte amplu. Romanii au o reticenta în a depune plângeri.

Despre muzica

T: Cum a fost pentru tine perioada asta?

A: A trecut foarte repede. Au fost diferite etape. La inceput nu stiam ce sa fac. Am fost debusolata. Am mancat multe dulciuri. Dupa care am inceput sa ma ocup mai mult de mine. M-am ocupat de Tik Tok. Sunt niste filmulete pe care le inregistrezi.

T: Cine are cel mai mare succes in Romania la Tik Tok?

A: In Romania e Andra Gogan

