Profesorul universitar Alina Bârgăoanu a vorbit în cadrul emisiunii despre valul de fake news din ultima perioadă, legat de infecţia cu noul coronavirus. Aceasta a explicat că fiecare pandemie a venit cu o pleiadă de conspiraţii. De data aceasta, spune specialistul, preicolul vine din cauza digitalizării, care favorizează suprabundenţa informaţională. Invitata lui Marius Tucă a subliniat că în mediul online suntem foarte vulnerabili şi că trebuie să fim mult atenţi la cerereile de prietenie care vin pe conturile noastre de socializare.



Marius Tucă: Ce înseamnă fake-news?

Alina Bârgăoanu: Cartea mea se cheamă #Fake news. Am încercat să subliniez că vorbim de un fenomen nou. În percepţia mea, am argumentat faptul că este un fenomen nou. În carte am tradus cu "făcături." Ion Cristoiu mi-a spus că folosea termenul de "fonfleu". Este un fenomen nou care conţine un amestec de adevăr şi fals. Încerc să fiu cât mai clară în explicare. Fake news se referă la făcături digitale care circulă pe platformele digitale. Ceea ce am spus eu este că sursa este legată de explozia platformelor digitale, dar nu înseamnă că mass-media nu are nicio legătură.





Marius Tucă: Cum ar putea un om oarecare să deosebească o ştire adevărată de una falsă? Alina Bârgăoanu: În mediul online suntem foarte vulnerabili, pentru că este vorba de un bombardament emoţional. Cred că sunt câteva modalităţi prin care putem păstra distanţa, trebuie să fim atenţi ce prieteni acceptăm pe Facebook. Eu primesc multe cereri de prietenie, sigur după emisiune voi primi mai multe. Aş recomanda să fim foarte atenţi de la cine primim conţinut. Din păcate, conţinuturi înşelătoare pot veni şi de la prieteni, colegi, oameni în care avem încredere.



Continutul digital mizează pe ceea ce se numeşte viralizare. Viralizarea se face pe baza emoţiilor extreme. Conţinutul înşelător mizează pe reacţia noastră imediată, pe activarea unor sentimente puternice, mai ales negative. Furia este emoţia care viralizează cel mai mult. Trebuie să ne temperăm comportamentul de share-uire. Platformele digitale mizează pe reacţia imediata. Marius Tucă: Sunt fake news-uri care v-au atras atenţia legat de COVID-19? Alina Bârgăoanu: Ce m-a fascinat a fost faptul că există un fel de uniformitate a conţinutului distribuit, peste tot în lume. În general, pandemiile au fost însoţite de zvonuri. Ceea ce este nou este că aceste conspiraţii circulă în condiţii de supraabundenţă informaţională.



Eu am identificat 4 calupuri de teme care au circulat la nivel global. Una este legată de originea fabricată a virusului. A fost introdusă şi tema leacurilor minune. A treia temă s-a referit la faptul că totul este o mascaradă şi cineva vrea să impună vaccinarea obligatorie. A patra tema se referă la numărul de morţi care ar fi ba prea mare, ba prea mic.



Whatsapp a fost un jucător important, mai ales in prima parte a pandemiei. Acum nu mai este atât de important, pentru că permite transmiterea mesajului doar către cinci persoane. Marius Tucă: La începuturile pandemiei, cei care făceau parte din Grupul de Comunicare Strategica nu ştiau că mai sunt persoane care au acces la drafturi.



Marius Tucă: Am primit nenumărate filmuleţe în care se spunea că nu au existat morţi în America. Au devenit virale toate lucrurile astea.

Alina Bârgăoanu: Există un raport care spune că există o alianţă între Rusia şi China. Sunt de acord că dacă punem orice temă indezirabilă sub aceasta sperietoare, cred că devenim parte a problemei.

Marius Tucă: Legat de vârful epidemiei, aţi văzut că l-au mutat după cum au vrut ei? A fost un institut din Singapore care arăta evoluţia fiecărei ţări în parte. Vârful era undeva pe 11-12 aprilie.

Alina Bârgăoanu: Sunt de acord cu postarea domnului Apahideanu, situaţia este complexă. Dincolo de gafele autorităţilor, situaţia este complexă, dar aceste gafe au creat un vid şi neîncredere. Eu fac parte dintr-un grup care a funcţionat pe lângă CE cu rolul de a oferi materiale care să o ajute să ia decizii. Este un grup diferit de East Stratcom care se ocupă de propaganda Rusiei.



