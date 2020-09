Acesta face o radiografie a modului în care guvernul Orban a gestionat criza epidemiei, restricţiile impuse şi, ulterior, deciziile de relaxare.

Totodată, liderul USR dezvăluie în emisiunea lui Marius Tucă propunerile partidului pe care îl conduce pentru relansarea economiei româneşti blocată de criza COVID-19.

D:Sper că în această vară să avem primul pas spre fuziune cu PLUS. Procesul e încă în desfăşurare. Şi eu şi Dacian prezentam perspectivele. E firesc că noi să tragem dupa noi proiectul. Drumul pe care sunt şi eu şi colegi mei e un drum lung.

T: Ce credeţi că s-a întâmplat la alegerile prezidenţiale? Aţi avea acelaşi gen de campanie?

D: Din fiecare experienţă înveţi. Am învăţat din această campanie. Noi am fost nişte oameni care nu mai facuserăm politică. Pe fond eu cred ca e nevoie de un drum mult mai lung şi de un efort de a vorbi cu electoratul. Oricât ne imaginam că toţi românii vor modernizare, schimbare în realitate suntem încă puţini. Ca sa convingi pe mai multa lume e nevoie de mai mult timp.

T: Am crezut că Dan Barna va fi mult mai incisiv.

D: Sondajele pe care le-am făcut aratau ca cea mai mare parte a electoratului avea o parere bună şi despre Iohannis. Strategia a fost sa le luam pe paşi. N-am ajuns în turul doi. Înseamnă că strategia nu a fost buna.

T: V-aţi gândit să renunţaţi?

D: Da, a fost un gând firesc. Ar fi fost un exit foarte elegant. Forţa USR constă în valoarea brandului. Eu sunt dintre vectorii cei mai vizibili din USR. La momentul ala n-ar fi fost o idee bună pentru proiect.

T: V-a fost greu să faceţi asocierea cu Cioloş?

D: N-a fost greu pentru ca în realitatea aveam acelaşi valori. Dacian n-ar fi trebuit să îşi facă partid, ar trebui să vină la USR. Sunt doua partide cu caracteristici distincte.

T: Sunteţi de acord cu căsătoria dintre persoanele cu acelasi sex?

D: În momentul de faţă România nu e acolo. Asta nu e pe agenda publică.

D: Au fost colegi în prima linie pe partea medicală. Au fost colegi care au făcut campanii de donare de sange, campanii de donare de alimente. Am lansat USR la guvernare. Am făcut ceea ce trebuia să facă un partid politic responsabil. Sunt foarte mulţumit.

Despre epidemie

D: Masura izolării a fost o masură corectă. Asta e unul din motivele datorită cărora avem un numar decent. Putea să fie mult mai rau. E o măsură pe care şi noi am cerut-o. La partea de informare adevarul era un pic coafat. Reflexul de a ascunde realitatea e foarte păgubos. A fost mesaj trimis prefecturilor de la Ministerul de Interne să nu mai dea numarul de testări.

T: Câteva măsuri pe care le-aţi fi luat dumneavoastră.

D: Programul nostru le-am recalibrat. Sunt 24 de măsuri care trebue luate acum dupa criză. Prima e eliminarea impozitului pe salariul minim. În felul asta rămân mulţi mai multi bani în economie.

D: USR nu va susţine moţiunea de cenzura. PSD mai are mult de stat în opoziţie.

T: Preşedintele a zis că ciuma roşie fură Ardealul.

D: A fost greşeala de oportunitate. N-ar fi trebuit să aducă fricile din 90' in 2020. Am discutat cu colegii tineri. România modernă nu mai are frică că pleacă ungurul cu Ardealul.

T: Aţi fi vrut să se deschidă şcolile?

D: E important să se dea examenele.