Exclusiv la Marius Tucă Show, Vlad Craioveanu: "Eu, de 20 şi ceva de ani, până la Adrian Sârbu, jur că n-am muncit niciodată"

Marius Tucă şi Vlad Craioveanu şi-au amintit de anii mulţi petrecuţi în presă, de vremurile când au fost colegi la Smart Radio, de părul lung care nu mai este, în ediţia de joi a emisiunii "Marius Tucă Show" în studioul Aleph News.

Craioveanu spune că n-a muncit niciodată până acum, când a venit la Aleph News, dar nu se dă în lături de la muncă atunci când are ceva de învăţat.

"V. Craioveanu: De când am venit la Aleph News, pot spune că am învăţat şi eu ceva despre jurnalism şi despre muncă. Eu, de 20 şi ceva de ani, până la Adrian Sârbu, jur, că n-am muncit niciodată.

A. Sârbu: Dar la început ai lucrat tot cu Sârbu.

V. Craioveanu: Da, dar atunci mă lăsa să nu muncesc, le zicea celorlalţi: Băh, nu-l puneţi la muncă, altfel nu mai e bun. De obicei resping ideea de muncă, dar în momentul în care văd că am ceva de învăţat şi văd că pot să adaug nişte plus valoare la ce înseamnă Vlad Craioveanu pe piaţa media din România, nu ezit s-o fac, cu orice risc, de a fi admonestat, certat. Prefer genul acesta de om unui om perfid care să te laude de mii de ori şi apoi să primeşti şapte topoare în cap."

Vlad Craioveanu spune povestea părului vâlvoi care i-a fost ani buni cartea de vizită. S-a tuns în direct, în studioul de radio pentru că i-a zis Sârbu că vrea pe post "un chel que chose".

Craioveanu, parte din echipa Ştiu, mărturiseşte că termenul de paradigmă l-a cunoscut la Aleph News, pentru că el a făcut presă din instinct mai mult de 20 de ani. "Toată presa e lipsită de substanţă, era timpul pentru Aleph".