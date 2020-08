Invitat în emisiunea ,,Marius Tucă Show”, actorul Marius Bodochi îţi mărturiseşte că nu s-a lăsat copleşit de această perioadă de pandemie în care a realizat – respectând regulile de diatanţare impuse de autorităţi – o serie de spectacole în aer liber, în grădina casei Cesianu. Marius Bodochi critică tonul autorităţilor şi spaima pe care acestea o transmit zi de zi oamenilor, dar recunoaşte că nici breasla actorilor nu este una unită, motiv pentru care la cinci luni de la izbucnirea epidemiei de COVID-19 teatrele sunt încă închise.

„Să te laşi copleşit de pandemie nu este bine. Profitând de relaţia de prietenie cu Adrian Majuru am vorbit cu el si mi-a dat voie sa fac spectacole. Maia Morgenstern joacă într- un spectacol minunat. Este o reuşită a teatrului. Un alt proiect cu Letiţia Vasilescu in regia domnului Alexandru. Al 4-lea spectacol pe care nu l-am mai putut prelua se cheamă Cină de nevoie de teatru, alcătuit de celebra doamna Mandache . A făcut un scenariu frumos. Plus nişte poveşti teatrale trăite de ea şi unele trăite de mine. În cazul meu este experienţă pe care am avut- o cu domnul Manea. Regia acestui spectacol este asigurată de doamna Diana.”



Întrebat de Marius Tucă, actorul îţi explică şi cum organizatorii au reuşit să respecte regulile impuse de autorităţi.



„Sunt nişte reguli pe care le-am păstrat. 2 metri în faţă, 2 în spate. Se dezinfectează scaunele şi înainte şi după spectacole, am obţinut şi aprobările necesare, mulţumim în numele teatrului şi dramaturgului român că ne-aţi ajutat. Aprobarea a venit în ziua primului spectacol. Biletele mi-am permis să le majorez. Pentru perioada festivală, nu ştiu cum să îi spun, avem şi o zi dedicată independenţilor”, susţine actorul.