Exclusiv la Marius Tucă Show. Dr. Cătălin Apostolescu, despre pacientul-vulnerabil în faţa virusului şi redeschiderea şcolilor în vreme de COVID-19: ,,Este un risc pe care trebuie să ni-l asumăm” / Regizorul Cristi Puiu: ,,De ce bagă frica în oameni? De ce nu se pune pedala pe curaj?”

Ce s-a schimbat? Cum vor evolua lucrurile şi cum vor arăta cifrele până la sfârşitul anului? Ce s-a schimbat după şase luni de epidemie? Va rezista sistemul medical în continuare sau va intra în colaps? Începerea şcolilor, risc sau necesitatea unei generaţii educate? Sunt câteva dintre temele discutate, avându-l ca interlocutor pe Cătălin Apostolescu, unul dintre medicii aflaţi în linia întâi în lupta împotriva COVID-19.

Portretul pacientului vulnerabil în faţa virusului

Dr. Apostolescu îţi explică la ce număr de cazuri de persoane infectate am putea ajunge până la sfârşitul anului. Acesta îţi mai spune şi faptul că sistemul medical va plesni şi că nu poate fi întins la maximum.

,,M. Tucă: La ce număr de infectaţi credeţi că vom ajunge până la finalul anului? Scenariul descris de dvs. nu e deloc unul optimist, dimpotrivă.

C. Apostolescu: În ritmul în care continuăm, cu peste 1000 de cazuri pe zi, nu e greu să ajungem la peste 200.000 de cazuri, poate chiar mai mult. Mai sunt 90 de zile, înmulţiţi cu 1300 şi vedeţi cât vă dă.

M. Tucă: Practic se dublează.

C. Apostolescu: Vorbim de numărul total al cazurilor, nu de cazurile active. În cei 95.000 pe care îi numărăm azi, avem 60.000 care s-au vindecat.

M. Tucă: Totuşi, într-o perioadă atât de scurtă. Cei aproape 100.000 sunt în 7 luni. Dacă mai facem 100.000 sistemul sanitar o să plesnescă.

C. Apostolescu: Răspuns final, da, sistemul medical va plesni, nu poate fi întins la maximum. (...) Lupta împotriva epidemiei este o luptă de comunitate, nu poate fi lăsată doar în spinarea medicilor”

Dr. Apostolescu: ,,Tipul pacientului infectat de Covid: bărbat, 35-55 de ani, obez şi chel”

Doctorul Cătălin Apostolescu îţi mai dezvăluie o informaţie importantă: care este portretul pacientului-tip, vulnerabil în faţa virusului.

Dr. Apostolescu: Dacă în martie-aprilie spuneam ţineţi bătrânii de-o parte, pentru că datele pe care le aveam din China, din Italia, din Spania arătau că mortalitatea în rândul lor este cutremurătoare, ajungea la 80%. Surpriza ultimelor luni a fost să vedem o scădere a vârstei. Practic, acum pacientul tip este bărbatul între 35 şi 55 de ani, suprapondereal şi cu chelie. Se pare că nivelul de testosteron influenţează negativ evoluţia bolii. Şi, dacă aceşti pacienţi mai sunt şi obezi, dacă mai asociază şi o hipertensiune şi un diabet, sau orice altă boală, din nefericire, evoluţia este foarte urâtă.

M. Tucă: Dar de ce am ajuns de la 65 de ani la 35 de ani?

C. Apostolescu: Virusul, prin pasaje succesive, îşi caută o gazdă unde să se simtă cel mai bine şi, se pare că aceşti oameni întrunesc condiţiile cele mai bune din punct de vedere al virusului.”

Dr. Apostolescu: ,,Sunt pentru deschiderea şcolilor, dar cu cap, cu supraveghere medicală”

În ceea ce priveşte deschiderea şcolilor, invitatul lui Marius Tucă consideră că este un lucru bun, dar pentru ca lucrurile să funcţioneze, lucrurile trebuie făcute cu cap.

,,M. Tucă: Ce înseamnă pentru doctorul Cătălin Apostolescu deschiderea şcolilor?

C. Apostolescu: Cred că ar putea să fie un lucru bun. De altfel, eu fac parte din Grupul Tehnico-ştiinţific al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi am votat pentru deschiderea şcolilor.

Cred că copiii vor putea fi educaţi şi controlaţi mai bine în şcoală şi îşi vor putea însuşi mai uşor anumite comportamente de protecţie decât lăsaţi de capul lor, cum au fost în vara aceasta, nesupravegheaţi, necontrolaţi, needucaţi. Este un risc, dar este un risc pe care trebuie să ni-l asumăm. Una peste alta, nici nu putem sacrifica educaţia generaţiei care vine.

Şi să vă mai spun un lucru care ţine de istorie: în timpul gripei spaniole, comisarul de sănătate al New York-ului a luat toate măsurile pe care le-am luat şi noi acum, cu o singură excepţie: a lăsat şcolile deschise. Surpriza a fost că, în câteva luni, procentul de îmbolnăvire în rândul copiilor care se duceau la şcoală a fost mai mic decât al celor care au rămas acasă.

Este adevărat, e vorba de anul 1918, cu anumite condiţii locative, în care familiile erau mai mari şi stăteau înghesuite. Dar, s-ar putea să avem o surpriză plăcută cu deschiderea şcolilor. Sunt pentru deschiderea şcolilor, dar cu cap, cu măsură, cu supraveghere medicală.

M. Tucă: Cu elevi mai puţini, în primul rând, că dacă stau înghesuiţi...

C. Apostolescu: Şi ce faci cu restul? Să poarte masca în clasă, să se distanţeze pe cât posibil, să se improvizeze, să se deschidă alte clase în aşa fel încât să putem să facem un orar mai flexibil în aşa fel încât nu toţi copiii să fie în acelaşi timp în şcoală, să fie în acelaşi timp în pauză. Dar, din punctul nostru de vedere, şcoala o zi da, una nu e cam haotică.”

Dr. Apostolescu: ,,Asimptomaticul e periculos pentru că se consideră sănătos, dar el poate transmite virusul”

,,Asimptomaticul este o persoană infectată, este o persoană în care virusul se replică. Este adevărat, concentraţiile de virus în asimptomatic nu sunt atât de mari ca la cei cu simptome, dar asimptomaticul este periculos pentru că el nu ştie că este bolnav, el nu ia nicio măsură să nu răspândească, el se consideră sănătos din toate punctele de vedere.

De aceea este periculos asimptomaticul, şi nu numai la Covid, ci la toate bolile infecţioase. Dacă asimptomaticii ar purta mască, n-ar fi nicio problemă, dacă toată lumea ar purta mască nu ar fi nicio problemă.”

Cristi Puiu, despre viaţa de după discursul de la TIFF

Regizorul Cristi Puiu, invitatul din cea de-a doua parte a emisiunii ,,Marius Tucă Show”, îţi vorbeşte despre cât de mult l-a afectat felul în care a fost pus la zid după discursul său de la TIFF.

Acesta îţi explică şi motivul pentru care nu a mai făcut parte din juriul Festivalului de la Veneţia, locul cineastului român fiind luat de actorul american matt Dillon.

Reamintim că, la începutul lunii august, regizorul Cristi Puiu a fost prezent la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF), unde a fost proiectat cel de-al şaselea lungmetraj al său, „Malmkrog”. „Să staţi cu masca pe faţă să vă uitaţi la un film de 200 de minute este inuman”, declara atunci Cristi Puiu.

Regizorul C. Puiu: ,,De ce bagă frica în oameni?”

Invitatul lui Marius Tucă susţine că, încă de la începutul epidemiei, oamenilor le-a fost injectat sentimentul de frică şi că nimic în afară de Covid-19 nu pare să mai intereseze.

,,Se produce foarte puţin în România. De unde bani , prosperitate, ce a fost nu se va mai întoarce. Magazinele cred că se vor goli la un moment dat. Staţi acasă, cheltuiţi, doar purtaţi masca, nu mai trebuie să munciţi. Nu înteleg unde s-au dus idealurile înalte, facem film, teatru, scriem cărti, festival, discutăm, dezbatem.

(…) Lumea nu mai vorbeşte despre cancer, nici nu mai există, totul e COVID. Ce se întâmplă cu oamenii care sunt în suferinţă? De ce medicii nu sunt chemaţi să vorbească despre corpul unui pacient în care este injectată frica? Dacă frica este o toxină pe care tu o injectezi în oameni? Cifre zilnice îngrozesc oamenii care nu au avut de-a face cu medicina. De ce nu se vorbeşte despre asta? De ce nu se pune pedala pe curaj? De ce bagă frica în oameni? (..) Nu înţeleg unde s-au dus idealurile înalte, acum ni se spune să stăm acasă, doar să purtăm mască, nu trebuie să muncim?”

Cristi Puiu, despre începerea şcolilor: ,,Zoe, fetiţa noastră, are 10 ani, ne-a spus că ea vrea la şcoală”

Tatăl a trei fete, regizorul Cristi Puiu îţi mărturiseşte faptul că nu se teme să le trimită la şcoală, susţinând că sunt lucruri îl sperie mult mai mult.

,,M. Tucă: Este necesară masca, şi dacă este necesară, în ce fel?

C. Puiu: Zoe, fetiţa noastră, are 10 ani, ne-a spus că ea vrea la şcoală, ea vrea să se întâlnească cu colegii. Mi-a zis: “tati, nu mă interesează că port mască, eu vreau să mă văd cu colegii”

