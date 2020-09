Profesorul Alexandru Rafila, EXCLUSIV la Marius Tucă Show: ,,Pentru a putea pleca în vacanţă, fără a sta în carantină, nu trebuie să depăşim 3.000 de noi cazuri în două săptămâni”

Autori: Mara Răducanu, Adrian Dragomir

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, vorbeşte despre situaţia provocată de creşterea numărului de cazuri COVID-19 şi despre scenariul, nu tocmai optimist, cu care se vor confrunta românii dacă epidemia continuă să fie pe un trend ascendant.

Profesorul Alexandru Rafila susţine că, initial, românii au fost speriaţi de situaţia dramatică provocată de pandemia de COVID-19 din Spania şi Italia, fiind extrem de precauţi, sigur şi pe fondul restricţiilor impuse de autorităţi. Acum, paradoxal, acele ţări în care numărul de morţi a fost unul alarmant – comparativ cu România care era inclusă în categoria ţărilor COVID-19 cu risc mai mic – au o rată de transmitere mai mică decât ţara nostră.

Aşadar, de ce nu mai respectă românii restricţiile, trecând de la precauţie la relaxare? Este imunizarea singura soluţie pentru a putea trece prin boală? Când ar putea să apară mult aşteptatul vaccin care să ne ajute în lupta împotriva epidemiei? Putem pleca în vacanţă fără a sta în carantină? Suntem în cel de-al doilea val al epidemiei?

Sunt doar câteva dintre temele pe care le dezbate şi le explică profesorul Alexandru Rafila, invitatul lui Marius Tucă

Românii, de la precauţie la relaxare!

,,Nu cred că s-a întâmplat nimic special. Transmiterea comunitară există. Sunt zile cand oamenii interacţionează mai mult. Important e ce facem cu media din ultimele zile. (...) Austria are o transmitere extrem de redusă şi asta cred că demonstrează ceva. Măsurile au fost asemănătoare într-o oarecare masură. Ei au trecut printr-o situaţie dramatică şi au tras nişte învăţăminte. Noi n-am avut aceeaşi situaţie dramatică şi ăşi dau seama că dacă nu respectă cele trei reguli, se vor întoarce la situaţia respectivă. Ne-am speriat după ce am văzut ce se întamplă în Italia şi Spania şi am fost extrem de precauţi un interval de timp şi şi am considerat că lucrurile s-au încheiat”, mărturiseşte profesorul Rafila.



Vacanţa cu sau fără carantină dacă părăsim România?

,Se discută care să fie mecanismul care să permită circularea persoanelor in Uniune. Daca depaseşti media UE e posibil să fie obligatoriu să stai in izolare. Ar trebui să nu depăşim o medie de 300 de cazuri zilnic. Timp de 2 săptămâni nu trebuie să depaşim 3000 de cazuri”, susţine invitatul lui Marius Tucă.

Alexandru Rafila: ,,Sigura soluţie e să trecem toţi prin boală...”

,,E posibil să se reducă transmibilitatea. Daca în loc de 1,2 avem 1, 998 nu cred că e relevant. Sigura solutie e să trecem toti prin boală. O să fie suficient, astfel încât să se reduca foarte mult transmiterea.”

Despre al doilea val şi despre mult aşteptatul vaccin

M.Tucă: Se vorbeşte de un al doilea val. Aţi spus că vaccinul va fi gata într-un an - un an şi jumatate. Am crezut că se va lucra într-un ritm mai alert pentru vaccin.

A. Rafila: Sunt 3-4 vaccinuri la care se lucrează. Sunt deja contractate vaccinurile respective. Până nu avem certitudinea că sunt eficace, n-are rost să ne facem planuri. E posibil sa fie necesară administrarea a 2-3 doze de vaccin.”

M. Tucă: Intram în legătură cu Maria, fata de la ţară care a luat 10 la Evaluarea Naţională.

M. Tucă: Bună seara, Maria, ce faci? Eu am fost impresionat de performanţa ta, fiind singurul elev din mediul rural ieşean care a reuşit să ia 10 la Evaluarea Naţională. Tu nu ai altă treabă acolo, la ţară, decât să înveţi toată ziua ca să iei 10? Nu te înţeleg.

Maria Baltag: Învăţatul e activitatea principală.

M. Tucă: Îţi place să înveţi, îţi place şcoala?

Maria Baltag: Foarte mult.

M. Tucă: Cum te-ai descurcat cu virusul în această perioadă, cum a fost la ţară? Ai avut mască, cum a fost la examen?

Maria Baltag: A fost bine, m-am acomodat condiţiilor, am purtat mască, am respectat regulile de igienă, nu ne-am îngrijorat prea mult.

M. Tucă: Câţi locuitori are comuna Cosmeşti? A fost vreun caz de COVID-19?

Maria Baltag: 1700 de locuitori. Nu a fost niciun caz de covid. Au fost nişte speculaţii, dar s-au dovedit false.

M. Tucă: Ce vrei să te faci când vei fi mare?

Maria Baltag: Mi-aş dori să urmez o carieră în jurnalism, dar pe parcursul liceului poate îmi voi schimba părerea.

M. Tucă: Ce faci în timpul liber?

Maria Baltag: Îmi place să citesc şi să îmi petrec timpul în natură, mai ales să fac fotografii în natură.

M. Tucă: Ai fost dintotdeauna un elev de nota 10 sau te-ai apucat acum în clasa a VIII-a să iei 10 pe linie?

Maria Baltag: Nu, ar fi fost imposibil. A fost o muncă constantă, am învăţat pe parcursul tuturor anilor de şcoală.

M. Tucă: Ai animale?

Maria Baltag: Da. Am pisici, foarte multe pasari, un căţel.

M. Tucă: Vei pleca în vacanţă vara aceasta?

Maria Baltag: Aşa ne gândeam, dar acum, cu pandemia, nu ştim, vom vedea.

M. Tucă: Unde ai fi vrut să mergi?

Maria Baltag: Ne gândeam să mergem la mare.

M. Tucă: Foarte bine. Noi aici încurajăm oamenii care învaţă foarte bine şi ai o vacanţă din partea noastră, să mergi la mare. Sponsorizăm noi un viitor journalist. Ai o vacanta cu mama ta din partea Mediafax. Alegeţi unde mergeţi, o săptămână – 10 zile şi noi vă oferim această vacanţă. Felicitari din tot sufletul!