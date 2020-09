Gheorghe Hagi, EXCLUSIV la ,,Marius Tucă Show”: ,,Jucătorul român trebuie să fie susţinut! Talent există în România la fel ca înainte”

Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile susţine însă că învaţă mereu din eşecuri şi că experienţa îl face mai puternic, fiind o diferenţă uriaşă între antrenorul Hagi de acum şi cel de acum 20 de ani.

Gheorghe Hagi povesteşte la Marius Tucă despre ce înseamnă succesul în fotbal, despre cum îşi dă seama în maximum cinci minute ce potenţial are un jucător, despre antrenori şi investiţii, despre drumul lui Ianis Hagi, despre muncă şi talent, dar şi despre cele două dorinţe pe care le mai are pe plan profesional.

Gheorghe Hagi despre momentul când ar antrena echipa naţională

,,Mai am două dorinţe, sa antrenez o echipă mare de club şi o echipă naţională. Sunt două targheturi ale mele în viaţă. Dacă nu mă mulţumesc cu ce am. O sa antrenez echipa naţională când nu o sa mai am 100% procentele unei echipe, când nu mai sunt acţionar unic la Viitorul.”

Strategia Regelui: Nu te naşti cel mai bun, devii cel mai bun!

,,Strategia mea este să devenim numărul unu. Nu te naşti cel mai bun, devii cel mai bun dacă te dedici, dacă munceşti, dacă vrei să munceşti. Să fii deschis să înveţi în fiecare zi. Dar trebuie să-ţi impui şi tu asta. Nu o să vină cineva să creadă mai mult în tine dacă tu nu crezi în tine.”

Ce spune Hagi despre perioada de epidemie

,,A fost moment de relaxare. M-am odihnit, mi-am revizuit toată metodica. A fost benefic. În plan familial a fost fantastic. (...) Popescu (n.r. – Gică Popescu) găteşte tot ce vrei. (...) El e bun oricum. E bine să îl ai oricum pe lângă tine.”

Despre talentul jucătorilor români

,,Am încredere mare în jucătorul român, dar jucătorul român trebuie să fie susţinut. În spatele lui trebuie să aibă conducători. Ei sunt alergaţi acum. (...) 90% vorbim de lucruri negative, totul stă în gânduri. (...) Trebuie să ai grijă cum arunci jucătorii, cum îi aşezi, tot timpul trebuie să stai in spatele lor. (...) Talent există în România la fel ca înainte. Noi trebuie să ne organizăm mult mai bine cu toţii, să facem lucrurile generale pentru toţi, competiţiile să fie organizate şi să îi găsim pe cei mai buni.”

Hagi despre despre investiţiile făcute de Consiliile Locale

“Primăriile şi Consiliile locale trebuie să renoveze infrastructura. (...) Este o obligaţie pentru administraţiile locale să investească în infrastructura. Pentru consiliile locale este o obligatie sa renoveze parcurile, scolile, spitalele, stadioanele. (...) Toţi muncim ca să creăm noua generaţie. Dacă nu o construim devine din ce în ce mai săracă. (...) Copiii de acum poate ca sunt mai buni decat mine, Popescu. Ei depind de noi, de ce facem şi noi.”