Ion Cristoiu şi Marius Tucă au discutat aseară la Marius Tucă Show şi subiectul organizării alegerilor în pandemie, deşi paradoxal, numărul cazurilor de infectări cu COVID-19, anunţate de autorităţi, este pe un trend crescător.

Cristoiu spune că alegerile pot fi fraudate.

,,Aceste alegeri sunt deja fraudate în condiţiile în care oamenii nu se pot duce. Vor introduce pentru vârsta noastră anumite ore. E ca la market, cine are peste 65 de ani e o casă specială pentru ei, iar ceilalţi stau la coadă. Şi asa va fi si la alegeri. În anumite ore, noi avem prioritate! (...) Partidele mici vor pierde. Asta se urmăreşte. Şi PSD are cadre, mai are şi activ. Mai au, c-au mai rămas. Restul, cine sau ce să facă?

Domnul Marius Tucă, de 30 de ani ştim amandoi că, la fiecare rând de alegeri, cei de la partea dreaptă se uitau la buletinul meteorologic. Pentru că a merge la vot e lucrul cel mai la voia mea din toate. Comparaţia cu marketul e prostie, că acolo mă duc de nevoie. Eu, alegătorul, care sunt şi jurnalist, am în Piaţa Amzei, e o şcoală. Ca să mă duc trebuie să mă îmbrac, să ies din casă, să pun masca şi când ajung acolo, având în vedere că distanţarea va fi mare, va fi o coadă de doi kilometri. Chiar credeţi că mă mai duc?”, a spus Cristoiu.