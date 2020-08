Ion Cristoiu, EXCLUSIV la Marius Tucă Show: Iohannis va avea aceeaşi soartă ca Ion Iliescu, va fi condamnat, peste zece ani, de Procuratură, pentru dezastrul de acum

Ion Cristoiu şi Marius Tucă au discutat joi seara despre discursul lui Klaus Iohannis, în care a acuzat din nou PDS de tot ce se întâmplă rău în România, comparându-l cu regimul comunist stalinist, care nu putea să facă nimic pentru oameni şi dădea vina pe imperialismul american. De asemenea, jurnalistul Ion Cristoiua garantat că actualul preşedinte va avea soarta lui Ion Iliescu, va fi condamnat de Procuratură, peste zece ani, pentru dezastrul de acum.

Cu privire la alegeri, a căror data este încă aşteptată, Ion Cristoiu crede că vor avea loc în această toamnă, iar de această situaţie incertă profit preşedintele şi PNL care îşi face campanie pe banii statului, partidele mici neavând nicio şansă.

Evenimentele din 10 august au fost, de asemenea, discutate, de cei doi ziarişti, Ion Cristoiu considerând că şi PNL şi Iohannis au nevoie de Jandarmi acum şi n-ar fi o idee bună ca reprezentanţii Jandarmeriei să mai fie chemaţi în instanţă.

M. Tucă: Va deranjez in timpul emisiunii?

I. Cristoiu: Nu.

M. Tucă: Cand faceti un lucru il faceti temeinic, lucrati la cărţile care vor aparea aici la editura Mediafax. Cred ca aceste 3 carti vor fi cel mai important document legat de Revolutia din '89

I. Cristoiu: Apropo de seriozitatea mea, la Sinaia este un al doilea birou de lucru, am acest decor caruia ii spun zidul de la Targoviste, am intr-o camera un studio, in bucatarie am partea de calculatoare. Tara mea nu este cum e biroul de lucru al presedintelui.

M. Tucă: Raman perplex de caracteristica dumneavoastra legata de tehnică, de gageturi, de telefoane. In doua episoade am vazut batalia lui Cristoiu cu Google.

I. Cristoiu: Vreau sa prezint aceste aparate Huawei. Dupa ce am vorbit in pastila aia despre ele nu a venit nimeni de la Huawei sa imi dea nici macar un cablu. Cei mai multi tineri nu mai au laptopuri, ipad-uri. Cei de la Huawei au facut aceasta formula de telefon care se face tableta. Apropo de Google, Huawei e in razboi cu Trump, de fapt China e in razboi cu Trump.

M. Tucă: Un titlu de Evenimentul zilei "Google il sicaneaza pe Ion Cristoiu din GagestI".

I. Cristoiu: Acest decor din spate are 3 metri latime, 2 metri inaltime, cand am plecat la Sinaia am incercat sa il infasor si nu am reusit. M-am uitat pe internet sa vad cum se face. Trebuia sa fac gestul si sa astept sa se infasoare singur.

M. Tucă: La prima filmare aţi pus zidul invers.

I. Cristoiu: In randul celor care ma urmaresc a fost o furtuna de opinii.

M. Tucă: Ieri a fost o conferinta de presa a lui Iohannis in care cei din divizia presa si-au aratat inutilitatea. Ei vin cu intrebarile servite.

I. Cristoiu: Chiar a fost o domnisoara de la Digi 24 care a pus o intrebare care se incheia asa: Nu-i asa ca Gabriela Firea bate campii? Este genul pe intrebare pe care l-am urât dintotdeauna. Acest gen oribil de intrebare de ridicare la plasa este una din nenorocirile presei romanesti.

După discursul lui Iohannis de azi, 30 iulie

I. Cristoiu: Dl. Iohannis e un actor de şcoală populară. El a repetat tot textul ăsta, aţi observat, gesturile, cum face cu degetul, tăcerile cehoviene? Nu am întâlnit în perioada post-decembristă o asemenea prostie. Problema nu este că Iohannis acuză mereu PSD-ul, el din asta trăieşte. De ce face asta de şase ani? Pentru că nu poate să facă altceva. In momentul in care comunismul stalinism nu putea sa faca nimic pentru oameni, dadea vina pe imperialismul american. Daca ar vorbi despre proiecte, despre Romania educata s-ar face de ras. Mereu este de vina PSD. Acum la putere e partidul lui, el are Guvern, Servicii, STS, SPP, Procurorul general, divizia presă, nu văd care e problema de a acuza PSD-ul. Ma stupefiaza privitiviszmul, e atât de exagerat, de ireal încât ceva e în neregulă. Eu nu am auzit nici macar de un postac de al PNL care să spună asemenea prostii. Nici macar Ludovic Orban, Violeta Alexandru, sau Câţu nu ii vad dand explicatii de ce a revenit pandemia. Nu imi dau seama. Cui se adreseaza, poate sa aibă un electorat atat de nătâng, incat sa creada asemenea explicatii?!

M. Tucă: Acum 2 saptamani vorbeam despre un discurs de al lui Iohannis. Cei din PSD sunt prosti, se vor desfiinţa după alegerile generale. Sau dacă intră în Parlament, se vor dezintegra. Din 25 iunie pana in 2 iulie, Guvernul avea timp sa faca o lege.

I. Cristoiu: Putea sa faca o ordonanta de urgenţă care să se refere doar la Coronavirus.

M. Tucă: Inainte de a invoca orice data, am prieteni in toata lumea si mă intreaba ce se intampla in Romania. Este important si numarul celor care se afla la terapie intensiva. In Romania nu este nimic dramatic. Rata de infectare este data de numărul de infectaţi şi numărul de teste făcute. Practic o sa vedeti ca rata de infectare este de 5 la suta. Cu exceptia unei zile de duminică, când s-au facut foarte putine teste. Este o chestie fireasca sa ai 1000 de infectati, cand noi aveam 400 de cazuri cand toţi stateau in casa. Dar cea mai important este rata de infectare. Daca faci 30.000 de teste e normal să ai 1.000 de cazuri noi.

I. Cristoiu: Klaus Iohannis s-a lansat in teoria conspiratiei. Logica lui este foarte simpla. Este primitivă, butucănoasă. A mai avut un moment de ratacire, de la logică. Pe 6 iulie, Guvernul trimite un proiect facut cu "picioarele" si e atat de prost acest proiect, incat toti parlamentarii PNL au votat toate amendamentele PSD. Îl trimite în Camera Deputaţilor şi 7 iulie Ciolacu îl trece. Incepe un mare scandal in care PSD este acuzat ca incalca drepturile omului. Era prevăzut ca a adoua zi să-l treacă şi prin Senat.

I. Cristoiu: Uluitor este caracterul acesta primitiv. Omul are un liceu, o facultate, nu cred că poţi fi atât de butucănos. Putea sa spuna ca PSD uraste poporul roman, dar sa spui ca guvernul acesta a avut succese este prea de tot.

M. Tucă: Suntem singura tara din lume, in care oamenii sunt internati cu forta. Sunt oameni panicati care vad la tv, ca in fiecare zi sunt 1000 de cazuri. Francezii cred ca sunt bolnavi la cap, din 15 august vor fi premise adunările mai mari de 5000 de persoane. Cum adica vine apocalipsa si ei vor intruniri de 5000 de persoane?

I. Cristoiu: Acum este totul cat mai limpede. Acum am si explicatia de ce nu au tinut ieri sa fie conferinta de presa. El a avut o intalnire si au vorbit despre folosirea fondurilor europene, care vor veni în iulie 2021. Cum sa fac sedinta cu ministrii si sa vorbim despre niste bani care vin peste un an?

M. Tucă: Tu preşedinte vii sa protejezi populatia Romaniei, nu să arati cu degetul. Romanii se comporta ca toti ceilalti. O veste bună: "traieste clipa." Begia se indoieste ca vor mai exista foarte multe adunari.

I. Cristoiu: Ne-a anuntat Klaus Iohannis ca el se ocupa personal si e clar ca o sa scada numarul. Şi e nevoie de alegeri locale, în plus.

I. Cristoiu: 10 august...am spus de atâtea ori, acolo la Cotroceni au fost nişte unităţi de lucru ale SRI. Dacă dna. Scutea (n.r. Procurorul General al României, Gabriela Scutea) infirmă acest lucru şi şefii Jandarmeriei sunt chemaţi din nou în instanţă, mai mult ca sigur când vor veni tulburările sociale împotriva Guvernului meu, jandarmii se vor da la o parte. Ei au nevoie de jandarmi acum. E o prostie, Singura posibilitate este ca dna. Scutea să infirme, dar dacă infirmă înseamnă că îi dau una peste botişor Georgianei Hossu, care a fost pusă de Klaus Iohannis şi el nu se poate autocritica, nu-i aşa?!?

M. Tucă: Este o bataie de joc apropo de alegeri. Nu ni se spune când vor avea loc, e lăsat totul sub semnul întrebării.

I. Cristoiu: Vor avea loc, dar este o smecherie. Partidul de guvernământ şi Iohannis ştiu că vor avea loc şi turează motoarele. Partidele mai mici, independenţii vor ezita. Panourile alea cât casa costă, PNL îşi poate permite, dar partidele mici nu îşi pot permite dacă nu ştiu sigur. O sa o duca aşa pana la jumatatea lui august. PNL îşi face campanie pe banii statului. Klaus Iohannis a mai spus o prostie mare: că a te duce la vot este ca şi când te duci la supermarket. El n-a înţeles că la supermarket nu te duci în fiecare zi, şi în plus, te duci ca să nu mori de foame. Daca va fi "coada" la vot, eu nu ma duc, dacă nu-mi exercit dreptul de vot, ce? Să stau la coadă de 2km? Aşa vor fi, să se ducă administraţia, PNL şi SRI-iştii, cei care primesc ordine.

I. Cristoiu: Nu vor reusi sa ne manipuleze. Ca şi după evenimentele din decembrie, când nu va mai fi Iohannis preşedinte, Procuratura va lucra vreo zece ani la condamnarea celor responsabili de dezastrul de acum, în frunte cu Klaus Iohannis, care va avea exact destinul lui Ion Iliescu în raport cu Parchetul. Garantez de pe acum. Dar după ce nu va mai fi. Preşedinte, evident!

Dialog cu Ion Cristoiu:

Tucă: Când faceţi un lucru îl faceţi temeinic, lucraţi la cărţile ce vor apărea aici la editura Mediafax. Cred că aceste 3 cărţi vor fi cel mai important document legat de Revoluţia din 89

Cristoiu: Apropo de seriozitatea mea, la Sinaia este un al doilea birou de lucru, am acest decor căruia îi spun zidul de la Târgovişte, am într-o camera un studio, în bucătărie am partea de calculatoare. Ţară mea nu este că şi cabinetul de lucru al preşedintelui.

Tucă: Rămân perplex de caracteristica dumneavoastră legată de gageturi, de telefoane. În două episoade am văzut bătălia lui Cristoiu cu Google. Joia trecută aţi fost cu mine pe terasă

Cristoiu: Vreau să prezint aceste aparate Huawei. După ce am vorbit în pastilă aia despre ele nu a venit nimeni de la Huawei să îmi dea nici măcar un cablu. Cei mai mulţi tineri nu mai au laptopuri, ipad-uri. Cei de la Huawei au făcut această formulă de telefon care se face tabletă. Aprope de Google, Huawei e în război cu Trump, de fapt. China e în război cu Trump.

Tucă: Un titlu de Evenimentul zilei "Google îl şicanează pe Ion Cristoiu din Găgeşti".

Cristoiu: Acest decor din spate are 3 metri lăţime, 2 metri înălţime, când am plecat la Sinaia am încercat să îl înfăşor şi nu am reuşit. M-am uitat pe internet să văd cum se face. Trebuia să fac gestul şi să aştept să se înfăşoare singur.

(...)

Tucă: Ieri a fost o conferinţă de presă a lui Iohannis în care cei din divizia presă şi-au arătat inutilitatea. Ei vin cu întrebările servite

Cristoiu: Chiar a fost o domnişoară de la Digi care a pus o întrebare care se încheia aşa: Nu-i aşa că Gabriela Firea bate câmpii? Este genul de întrebare pe care am urât-o dintotdeauna. Acest gen oribil de întrebare de ridicare la plasă este una din nenorocirile presei româneşti.

(Înregistrare VIDEO cu declaraţia preşedintelui - Iohannis acuză PSD-ul: Intenţionat a creat o criză sanitară pentru ca la sfârşit să vină şi să critice Guvernul. A făcut harcea-parcea puţina legislaţie)

Cristoiu: În momentul în care comunismul stalinism nu putea să facă nimic, dădea vină pe altcineva. Dacă ar vorbi despre proiecte, despre România educată s-ar face de râs. Mereu este de vină PSD. Mă stupefiaza primitivismul. Eu nu am auzit nici măcar de un postat de al PNL.

Nici măcar Ludovic Orban, Violeta Alexandru nu îi văd dând explicaţii de ce a revenit pandemia. Nu îmi dau seama. Cui se adresează, poate să aibe un electorat atât de nătâng încât să creadă asemenea explicaţii?!

Tucă: Acum 2 săptămâni vorbeam despre un discurs de al lui Iohannis. Cei din PSD sunt proşti. Se vor dezintegra. Din 25 iunie până în 2 iulie, Guvernul avea timp să facă o lege.

Cristoiu: Putea să facă o ordonanţă de urgenţă.

Tucă: Înainte de a invocă orice dată, am prieteni în toată lumea şi am întreabă ce se întâmplă în România. Este important şi numărul celor care se află la terapie intensivă. În România nu este nimic dramatic. Practic o să vedeţi că rată de infectare este de 5 la sută. Cu excepţia unei zi de duminică s-au făcut foarte puţine teste.

Cristoiu: Klaus Iohannis s-a lansat în teoria conspiraţiei. Logică lui este foarte simplă. Este primitivă. Am mai avut un moment de rătăcire, de la logică. Guvernul trimite un proiect făcut cu " picioarele" şi e atât de prost acest proiect, încât toţi au votat. Începe un mare scandal în care PSD este acuzat că încalcă drepturile omului.

Tucă: Suntem singură ţară din lume, în care oamenii sunt internaţi cu forţă. Sunt oameni panicaţi care văd la tv, că în fiecare zi sunt 100 de cazuri. Francezii cred că sunt bolnavi la cap. Cum adică vine apocalipsa şi ei vor întruniri de 500 de persoane.

Cristoiu: Acum este totul cât mai limpede. Acum am şi explicaţia de ce nu au ţinut ieri să fie conferinţă de presă. El a avut o întâlnire cu folosirea fondurilor. Cum să fac şedinţa cu miniştrii şi să vorbim despre nişte bani care vin peste un an.

Tucă: Tu alegător vii să protejezi populaţia Roamaniei, dar tu arăţi cu degetul. Românii se comportă că toţi ceilalţi. O veste bună : "trăieşte clipă." Begia se îndoieşte că vor mai există foaret multe adunări .

Cristoiu: Ne-a anunţat Klaus Iohannis că el se ocupă personal şi e clar că o să scadă numărul.

Cunoscutul jurnalist şi publicist analizează împreună cu Marius Tucă cele mai importante evenimente ale ultimei săptămâni.

O emisiune LIVE "Marius Tucă Show", pe care nu vrei să o ratezi, începând cu ora 20.00, pe mediafax.ro.