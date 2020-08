”Marius Tucă Show”, joi, 6 august, de la ora 20.00. Invitat este Ion Cristoiu.

”Capitalismul autentic este în aceasta aplicaţie Huawei. La ora actuală cea mai mare problemă a telefoanleor mobile este că tinerii nu mai folosesc tabletele. Cu cat este mai mare ecranul, cu atât este mai greu de cărat. Imediat au venit Huawei, Samsung cu telefoane mobile. Acest telefon devine şi o tabletă”.

Există şi imprimanta cu acumulator. Eu folosesc aceste imprimante cu wireless foarte uşor de utilizat. Pot sa imprim automat sau prin aplicaţie. Marea transformare in word este calitatea ocerizarii. Toate aplicaţiile sunt teoretic gratuite”.

Marius Tucă l-a întrebat pe Ion Cristoiu: ” Daca aveti acest telefon Huawei si se face si tableta, de ce mai aveţi si tabletă?”. La acaestă întrebare Cristoiu a răspuns : ”Din obişnuinţă. Un lucru foarte important. Ipad-ul cel mai bun din lume este cel care are tastatură”.

Marius Tucă: ”Mai scrieti de mana?”. Ion Cristoiu a răspuns afirmativ. ”Da. Ritmul gandirii este mult mai rapid decat batutul la masina. Scrisul de mana este lipsit de metafore”.

Marius Tucă: ” După "Creanga de aur" este făcut un film . Este după Sadoveanu”.

”Este singurul roman de dragoste unde nu se pronunta cuvantul " dragoste", a răspuns Cristoiu.

Marius Tucă: ”În ce măsură punem un scriitor mare că a fost cu naziştii, în ce măsură i se pot interzice filmele, cărţile ?”

”Mă provocaţi. Eu citesc Creanga de aur. După 89 se spunea că nu am putut sa scriem din cauza comunismului. Nu pot să fac o teorie a artei. Sadoveanu a scris mult. Este Creanga de aur, Zodia Cancerului, acestea sunt cărţi mari”.

Ion Cristoiu a realizat şi un top al preferinţelor în poezie şi literatură.

”Petre Dumitriu. In general prozatorul roman este sau analiza psihologica sau roman balzacian. Cronica de familie de exemplu. Toţi cei din lumea inaltă sunt trimişi în lumea de jos. Când se duceau la crîşmă, ei nu se întrerupeau unul pe celalalt. După 90 Pruteanu a intrat în echipa lui Iliescu. Al doilea î pun pe Camil, apoi Nichita şi Păunescu e un poet mare. Prozator bun este şi Preda”.

”În 45 literatura romana s-a racordat imediat. A întors proza la Balzac . În anii 60 am descoperit existenţialismul. "Delirul" eu l-am scos la Expres. "Delirul "este o carte uriaşă. În această carte era vorba despre Hitler şi Stalin. Am publicat cartea cu scandal”.

Tucă: ”Timpul nu are niciodata rabdare.

”Nici cu Iohannis nu mai are răbdare. Şi el e un personaj care zice nu am făcut şase ani nimic pentru că nu am avut toată puterea. Zice o să fac cînd am toată puterea. Când o să aibă toată puterea nu o să facă nimic.”, a răspuns Cristoiu.

”Încă 4-5 scriitori?” a întrebat Tucă.

”Caragiale? La el eu aş spune o singură piesă: Conul Leonida în faţă cu reacţiunea. Conul Leonida dacă avea facebook acum rupea. Nouă ne lipseşte nevasta care îl admira. Dobitocii ăştia au făcut din Conul Leonida o chestie sexuală după 89. Din literatură universală Gogol în primul rând. Eu sunt fan al ruşilor, cu excepţia lui Dostoievski, care e isteric. Nici lui Marin Preda nu îi plăcea. Viaţă că o pradă nu ar fi existat dacă nu există Adrian Păunescu, care fiind la Luceafărul i-a zis: scrie în fiecare zi câte un text. Sadoveanu scria atâtea cărţi pentru că avea un contract cu Cartea Românească ce îl obligă să tot scrie”, a spus Cristoiu.