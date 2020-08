Ion Cristoiu, EXCLUSIV la Marius Tucă Show: „Moromeţii” nu este o carte despre viaţa la ţară, e despre timpul nu mai are răbdare. Timpul nu mai are răbdare nici cu Iohannis, timpul n-a mai avut răbdare nici cu Ceauşescu!

Marius Tucă l-a provocat pe Ion Cristoiu la o discuţie altfel în emisiunea ,,Marius Tucă Show” de joi. Cei doi nu au analizat, aşa cum ne-au obişnuit, cele mai importante subiecte ale săptămânii – fie că vorbim despre evenimentele politice sau cele legate de epidemia de COVID-19.

Dimpotrivă, descoperim un Ion Cristoiu pasionat de gadgeturi care susţine că tânăra generaţie nu mai foloseşte tableta şi care ne dezvăluie că visul lui a fost să aibă Word.

Cu toate acestea, Ion Cristoiu mărturiseşte că a rămas fidel scrisului de mână, atunci când scrie proză. ,,Proză nu pot să scriu decât de mână pentru că textul – chiar dacă bat foarte bine, bat cu zece degete, am învăţat – ritmul gândirii este mult mai rapid decât bătutul la maşină. Scrisul de mână este lipsit de metafore.”

Discuţia dintre cei doi se îndreaptă apoi înspre zona literaturii, a cărţilor care au făcut istorie, a scriitorilor preferaţi, publicistul Ion Cristoiu dezvăluindu-ne că Iulius Cezar este primul personaj din istorie cu care ar fi vrut să facă un interviu.

Ion Cristoiu: ,,Moromeţii nu este o carte despre viaţa la ţară, Moromeţii e o carte care spune: timpul nu mai are răbdare!”

Iată ce spune Ion Cristoiu despre romanul ,,Moromeţii” al lui Marin Preda: ,,Moromeţii nu este o carte despre viaţa la ţară, Moromeţii e o carte care spune: timpul nu mai are răbdare. Timpul nu mai are răbdare nici cu Iohannis, timpul n-a mai avut răbdare nici cu Ceauşescu, nu mai are nici cu noi.

În viaţă, ce face Ilie Moromete, amână toate deciziile, nu-i aşa, zicând că timpul are răbdare. Între timp, cresc băieţii şi deodată, timpul nu mai are răbdare (…) Nici cu Iohannis timpul nu mai are răbdare. Şi el e un personaj. El zice aşa: nu am făcut şase ani nimic pentru că nu am avut toată puterea. Zice, o să fac, când am toată puterea. Când o să aibă toată puterea nu o să facă nimic!”, conchide Ion Cristoiu.

Topul scriitorilor, poeţilor şi prozatorilor preferaţi ai lui Ion Cristoiu

”I. Cristoiu: Cel mai mare dintre toţi, Petru Dumitriu. Mare, uriaş! El, însă, este foarte interesant. ,,Cronica de familie”… să vă spun de ce! În general, prozatorul român este sau analiză psihologică de gen Hortensia Papadat Bengescu sau Camil Petrescu sau este roman balzacian. (…) Este foarte interesant cazul Petru Dumitriu. În perioada după 1950, la concurenţă au fost doi mari prozatori: Barbu şi Preda. Ei, amândoi, aveau o obsesie: Petru Dumitriu!

M. Tucă: Pă de ce spuneţi că aveau o obsesie? Că dacă citesc ,,Întâlnirea din pământuri” nu are nicio legătură…

I. Cristoiu: Nu, ascultaţi! Petru Dumitriu reuseşte în literatura română această sinteză unică, să fie şi roman psihologic şi roman, roman, balzacian. (…) Greşeala lui Petru Dumitriu a fost în felul următor. Eu m-am bătut foarte mult să-l reabilitez. În suplimentul literar artistic al Scânteii Tineretului, am fost primul scriitor din România care i-a invocat numele P. Dumitriu. Că era interzis. După ‘90, am finanţat o deplasare a lui George Pruteanu la el în Germania şi a făcut o carte de interviuri.

Ghinionul lui este în felul următor: el când a venit a intrat în echipa lui Iliescu. (…)

Pun pe doi Camil Petrescu, mai ales ,,Patul lui Procust”. La poeţi, Nichita este pe locul trei ca poet şi Păunescu este un poet mare.

Prozator, Preda, dar eu am fost unul dintre – puţină lume ştie că toată lumea este interesată ce cred despre Iohannis. Nu mă interesează!. Eu am făcut următorul lucru: am scos ,,Scrieri de tinereţe”. Marin Preda are două etape: este etapa prozelor publicate în timpul războiului şi apoi până în ‘48, o parte din ele au fost în ,,Întâlnirea din pământuri”. Atenţie, eu am scos ,,Întâlnirea din pământuri” şi prozele alea găsite de mine care este un Preda de o modernitate uluitoare. (…) ,,Moromeţii” este o dare înapoi.

M. Tucă: Apropo de Preda, asta vă garantez eu că ştiu mai bine, cel mai vândut scriitor din Istoria Literaturii Române! Deci, ,,Cel mai iubit dintre pământeni” a fost vândut în colecţia Biblioteca pentru toţi într-un milion de exemplare. Fiecare dintre cele trei volume, în 300-350 de mii de exemplare. Nu s-a vândut nimic în România, niciodată! (…)”

Iulius Cezar şi Stalin, personajele pe care Ion Cristoiu ar fi vrut să le intervieveze!

,,M.Tucă: Spuneti-mi câteva personaje din istoria lumii cu care aţi fi vrut să faceţi interviu.

Ion Cristoiu: Prima dată, cu Iulius Cezar. Să îl intreb de ce s-a dus el în Senat, ştiind că o să fie omorât. (…) Aş fi făcut şi cu Tiberius, pentru că mă intereasa să aflu ce l-a apucat să se ducă pe insula aia, Capri. (…) Mai mult ca sigur cu Stalin, dar un Stalin când era la pensie.”