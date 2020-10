Ion Cristoiu, EXCLUSIV la Marius Tucă Show: „De ce nu a purtat Iohannis masca la Bruxelles? Pentru că ştie că nu e mortal! Dacă ştii că este periculos, îţi pui zece măşti!”

Marius Tucă: Noi credeam că dispare virusul.

Ion Cristoiu: Ne-au lăsat impresia ca virusul nu va mai fi. Nu ni se spune să ne întoarcem în case, ci să purtăm mască. Nu puteam să facem asta din martie? Klaus Iohannis nu a purtat masca la Bruxelles. De ce?

Marius Tucă: Orban şi Tătaru sunt în linia întâi mult peste Arafat. Mulţi doctori au devenit cioclii apocalipsei.



Despre alegerile locale

Ion Cristoiu: Logic, atmosfera e apocaliptică. Atunci de ce se fac alegeri?

Marius Tucă: Nu cred că o să se facă. Dacă vreţi să faceţi alegeri, ce faceţi cu ştampila pe care vin oamenii să o ia în mână să ştampileze, cu pixul, cu buletinul?

Ion Cristoiu: Ce faci cu buletinul de vot?

Marius Tucă: Când e vorba de ştampilă, trebuie dezinfectată după fiecare vort, la fel, pixul.

Ion Cristoiu: Deci fiecare comisie trebuie să aibă o sticlă de spirt.

Marius Tucă: Credeţi că vor fi alegeri?

Ion Cristoiu: Da.

Marius Tucă: De ce?

La locale ai două posibilităţi. Dacă într-un sat am primarul în exerciţiu care e PNL sau PSD, are avantaj din start. Candidatul nou e din USR, nu se duce pe teren şi nu are cam nicio şansă, că nu poate să îşi facă niciun fel de campanie.



Despre poza cu ambulanţele

Marius Tucă: A apărut o poză cu ambulanţele, că e prăpăd, e sfârşitul lumii. Au apărut câteva imagini cu nişte ambulanţe noi, la coadă, ca să ducă infectaţii cu covid la Matei Balş. Asta e ştirea iniţială. A apărut, a preluat toată lumea.

Ion Cristoiu: Sursa primară era ca la revoluţia din decembrie, adică plutea în ceaţă.

Marius Tucă: În textul propriu-zis nu scrie nimic, nu scrie unde au loc întâmplările. Vine o doamnă, Maria Niţescu, doctor, care scrie pe Facebook: „Mai aveaţi vreo îndoială că COVID etc etc”. Vine Digi şi pune eticheta de COVID. Gabi Gabi (asistenta medicală ce a publicat poza pe pagina sa de Facebook n.r.) face trimiteri la Cartianu, la Tapalagă. Nu scrie, pune linkuri. Să plecăm de la ştirea primară.

Ion Cristoiu: Ea e corectă. Nu spune că e Matei Balş.

Marius Tucă: Ea nu a precizat niciodată că acea coadă de ambulanţe ar fi de la Balş, dar Digi spunea că sâmbătă era coadă de ambulanţe cu COVID la spitalul Matei Balş. Căutaţi pe site la Digi, să vedem dacă mai e.

Ion Cristoiu: Apoi am vurt să văd ce face presa. Toată presa a copiat.

Marius Tucă: Aproape cuvânt cu cuvânt.

Ion Cristoiu: Eu îi dădeam afară pe toţi.

Nu copiezi ce scriu alţii, ci o suni pe Gabi Gabi (asistenta medicală). „O imagine sfâşietoare a fost surprinsă sâmbătă”. Care imagine sfâşietoare? Fotografia a fost postată de o asistentă. Se văd cel puţin şapte ambulanţe cu personal medical echipat. Când accesezi pe Gabi Gabi, nu trimite la Facebook. Mesaj preluat de la Oana Pellea. Nu are nicio treabă Oana Pellea.

Marius Tucă: Scrie undeva Matei Balş? Nu scrie. Nicăieri nu spune Gabriela Gabi că e vorba de Balş şi nici că e vorba de COVID. Asta spune cea care a preluat.

Ion Cristoiu: A doua sursă e Maria Niţescu, medic la Matei Balş. Ea spune că e din curte, Gabi nu spune. Niţescu de unde ştie?

Marius Tucă: Că e medic la Matei Balş.

Ion Cristoiu: Niţescu a şters postarea. Am o sursă iniţială, care e foarte corectă. Ăia de la Digi nu se duc la Gabi, se duc la Niţescu. Am luat pe rând site-urile. Site-ul Antena 3 are o nouă şefă, a lucrat la Capital. Ea spune: coadă neşfârşită. Nimeni nu aduce un element în plus.

Ion Cristoiu: A fost copiat textul exact de la Digi, fără să aducă nimic în plus. Au fost însă şi perverşi, două trei site-uri, care au zis că aceste imagini au stârnit neîncrederea. Marius Tucă: Parcă suntem în Kafka: nu se ştie dacă a fost sau nu. Ion Cristoiu: Unii adaugă "salvări pline de pacienţi" şi există şi o diferenţă: la unii e vineri, la alţii sâmbătă dimineaţa. Marius Tucă: Criză, panică, isterie, românii sunt ciumaţii Europei. Vor să fie panică mare. E un studiu pe care noi l-am publicat pe smartradio.ro, care a evaluat diversele măsuri luate de guverne contra pandemiei. Potrivit autorilor, trei măsuri considerate semnificative în controlul răspândirii virusului: închidere de frontiere, testare pe scară largă s-au dovedit a nu fi eficiente în scăderea mortalităţii. Deci degeaba aţi închis oamenii, degeaba aţi carantinat oamenii, că tot nu aţi scăzut mortalitatea. Deşi măsurile de izolare implementate în ţări precum China şi Taiwan au redus cazurile noi cu 90%, nu au avut acelaşi efect în ţări precum SUA. Exemplul cu coada nesfârşită de şapte ambulanţe este clar manipulare. Ion Cristoiu: Domnul Raed Arafat a comandat de la Avantera o prognoză. Ideea era că guvernul trebuie să ştie ce se va întâmpla în perioada următoare. Prognoza era sinistră, cu un milion de infectari în septembrie etc. Era un document de lucru. Parcă la începutul pandemiei a fost chemat Ciutacu la Parchet pentru că a publicat un document de lucru. Acel document de lucru menţionat anterior a apărut la Digi. După o oră apare Arafat, care nu întreabă de unde au documentul. Marius Tucă: Profesorul Astărăstoae a spus că noi nu mai avem timp să cercetăm tot. Un milion de infectaţi însemnă 200.000 de teste în fiecare zi, deci era o chestiune menţionată ca să sperie lumea. E ciudat că l-au scos, nu numai de la Digi, ci de peste tot. Ion Cristoiu: Eu sunt de acord că suntem manipulaţi, nu sunt de acord să mă creadă prost. Misiunea noastră de jurnalişti este să îi învăţăm pe oameni: nu inghiţiţi. Să facem şi noi o şcoală ca să nu ne lăsăm manipulaţi.



Despre anularea deciziei de achitare a lui Vasile Blaga Marius Tucă: Arătăm cum se fac fake news... Şi documentul ăsta de lucru e făcătură: şi-au dat seama că au sărit calul şi au retras-o imediat. Încă ceva: Vasille Blaga, procesul o ia de la capat. Decizia de achitare e infirmată. De ce? Ion Cristoiu: Vasile Blaga e liderul rebelilor din PNL şi cel care îl sprijină pe Rareş Bogdan. Blaga a fost foarte dur la o întâlnire cu Iohannis. Iohannis nu are niciun interes ca în perioada asta să fie tulburări în PNL. Şi, brusc, Vasile Blaga are probleme. Pentru pandemie sunt 46 de miliarde (fonduri de la UE n.r.), din care numai 16 sunt nerambursabili. Pentru ăia, ei, noi, trebuie sa facem un plan. Prezintă planul Comisiei, care îl trimite la Consiliu, care trebuie să îl aprobe cu majoritate. Ne-o vom lua peste bot, pentru că nu avem nici un aliat.

Marius Tucă: Vă mulţumesc pentru prezenţă.

Cele două mari partide s-au înţeles să le scoată pe celelalte din joc.