Ion Cristoiu, la ”Marius Tucă Show”: Securitatea va mai conduce România încă 100 de ani de la Traian Băsescu

În emisiunea din 14 iulie, Marius Tucă i-a avut invitaţi pe medicul epidemiolog Geza Molnar care a explicat cum ar fi formulat el Legea Carantinării şi izolării "simplă, sigură, care să cuprindă maximum şapte capitole". De asemenea, acesta a explicat de ce nu trebuia folosită carantina în această pandemie. Totodată, Geza Molnar nu speră la un vaccin anti-CVID-19 înainte de un an-un an şi jumătate, şi chiar şi atunci imunitatea de turmă ar fi imposibilă, pentru că ar presupune vaccinarea a 60% din populaţie.

La rândul său, Ion Cristoiu a discutat cu Marius Tucă despre discursul de marţi al preşedintelui Iohannis, despre cum acesta primeşte ordine de la Securitate, care conduce, de fapt, România. Cei doi jurnalişti au vorbit şi despre "divizia presă", care, tot la ordinele Securităţii, prevesteşte sfârşitul lumii din cauza acestui virus.

Geza Molnar: Nu prea am inteles de ce nu s-au deschis restaurantele. Exista un fel de restaurante care erau numite cantine de intreprinderi si servesc meniuri. Nu am inteles de ce a fost atat de vehement tratata problema restaurantelor.

M. Tucă: As vrea sa faceti o radiografie a Romaniei

G. Molnar: In ultimele 3 saptamani a crescut morbiditatea, este direct legata de cresterea mobilitatii. In afara de aceasta, nu putem sa contestam ca s-a imbunatatit metodologia de depistare prin ancheta epidemiologica. Procentele sunt acum intre 4-6%. Dupa opinia mea, aceasta crestere este un fenomen natural pentru ca toata cresterea se bazeaza pe anumite zone teritoriale si anumite populatii.

G. Molnar: Cresterile se limiteaza la anumite teritorii si focare. Aceasta este o cifra dar daca nu cunoastem esenta si continutul cifrelor poate sa rezulte o interpretare eronata. Cazurile trebuiesc stapanite prin reactie prompta. Foarte multe medicamente sunt candidate dar niciunul nu si-a dovedit eficienta deplina. Mai repede un an, 1 an jumatae nu va exista vaccin.

G. Molnar: Daca asteptam ca prin cazurile de 500-600 sa crestem, o sa depistam cazuri pana in septembrie. Aproape in toata Europa exista o asemenea crestere dupa descresterea valului epidemiologic primar. In momentul de fata, datorita inexistentei specifice, cea nespecifica nu mai depinde de masurile administrative. De ce a trebuit acum dupa 30 de ani sa incercam sa reglementam carantina si izolarea. Izolarea este o metoda strict medicala, trebuie lasata la latitudinea sectorului major. Carantina este o masura administrativa. Am suparat pe multi afirmand ca este o viroza respiratorie, chiar daca decesele sunt mai multe decat calculul initial. Este o viroza respiratorie care afecteaza intreaga populatie a lumii.

M. Tucă: De ce Romania a stat inchisă 2 luni daca atunci erau 500-600 de cazuri pe zi iar acum in libertatea sunt tot atatea cazuri? De ce carantinare?

G. Molnar: Carantinarea se utilizaeza extrem de rar, nu la o viroza respiratorie. Atunci pe vremea inceputurilor anumite restrictii erau bine venite. Conservarea populatiei a expus si permis o raspandire mult mai larga dupa ridicarea restrictiilor, care au fost prea mult prelungite. Daca la o boala ca hepatita C am umple spitale cu bolnavi pana in 90 de zile. Carantina nu este neceasara decat pentru anumite boli. Am citi un articol serios, experienta islandeza, la inceput si ei au avut probleme cu turistii, dar in momentul de fata ei depisteaza sursa si contactii.

M. Tucă: Cum ati vedea legea caratinarii si izolarii?

G. Molnar: Eu as fi formulat o lege extrem de simpla si scurta in care ar fi zis definitia si procedura izolarii si carantinei pe perioada COVID-19.

M. Tucă: Izolarea o vedeati la domociliu a celor asimtomatici si la spital a celor simptomatici?

G. Molnar: Cei care sunt bolnavi accepta cu semnatura internarea. Am fabricat metologii stufoase. Trebuia anticipate si controversele care sunt bine venite.

G. Molnar: Tineretul si copii pot fi transmitatori, dar nu se imbolnavesc.

M. Tucă: In continuare nu ni se spune numarul de pacineti, ne spun doar numarul de teste.

G. Molnar: Apropo de testari mai am un of. Si aparatele acelea sunt achizitii relativ noi dar unele lucreaza de 3-4 luni de zile, este inadmisibil sa nu facă un control de calitate al acestora. Calibrarea aparaturilor este obligatorie pentru ca acest RT PCR nu este o metoda simpla, nu se face numai asa ochiometric in eprubeta.

G. Molnar: Am facut trendul la prima si a doua ascensiune, diferenta este de 1,8%. Adica asistam la acelasi fenomen, mi-am permis sa afirma ca si acest val epidemiologic actual va ajunge la un varf si într-o săptămână-două o sa asistam la o scadere. Tot acolo vom ajunge si cu carantina si fara carantina. Si cu izolare si fara izolare.

M. Tucă: Asta ar trebui sa auda populatia de la presedintele Iohannis.

G. Molnar: Daca prelungim prea mult platoul acestui val, atunci exista un risc pentru ca trebuie sa se inceapa anul scolar. Invatamnatul este absolut necesar sa se deschida in conditii normale. Exista riscul sa se raspandeasca in colectivitatile de copii. Undeva prin octombrie-noiembrie vom avea gripa sezoniera iar in decembrie, ianuarie vom avea noi cazuri de COVID, in focare teritoriale sau de colectivitati izolate.

M. Tucă: Daca vom avea un vaccin, va avea o eficienta relativa, in 2021. Sunteti adeptul vaccinului de facut in octombrie, impotriva gripei sezoniere?

G. Molnar: Vaccinul in cauza asigura protectie buna in 60% din cazuri. Vaccinul antigripal sezonier e bine de facut la toate categoriile vulnerabile. Referitor la vaccinul anti COVID, nu sper mai repede de un an, un an si jumatate, si in situatia asta ar fi nevoie sa fie vaccinata 60% din populatie pntru imunitate de turma, ceea ce e imposibil. Nu putem spera la stoparea si disparitia virusului prin vaccinare actuala sau in perioada imediat urmatoare.

M. Tucă: Legat de valul 2, spuneati ca ar fi un nou val prin decembrie. Credeti ca va mai fi cazul sa fie carantina, izolare?

G. Molnar: Nu, pentru ca e o viroza respiratorie.

M. Tucă: Credeti ca vom ajunge la 200-300 cazuri pe zi sau mai putine?

G. Molnar: Eu cred ca in iarna care urmeaza si primele luni din 2021 nu vom depasi 300 de cazuri pe zi, si asta pe perioada scurta. Singurul risc e de prelungire a sezonului gripal, daca se vor intercala. Aropo de mortalitate specifica, e greu de apreciat pentru ca fiecare tara raporteaza altfel. Daca vom aveam 3-4%, ar fi tot ca al o gripa sezoniera.

I. Cristoiu: A revenit la perioada cand era cu coronavirus si PSD, Klaus Iohannis.

M. Tuca: Parca a anulat zilele trecute o conferinta ca si cum nu ar fi existat. A reusit sa fie doar o saptamana presedintele Romaniei.

M. Tucă: Dar cât va mai conduce Securitatea România?

I. Cristoiu: De la Traian Basescu, Securitatea va mai conduce Romania inca o suta de ani. Pe vremuri, SRI, SIE, STS, SPP erau departamente ale Departamentului Securităţii subordonat Ministerului de Interne. Acum avem SRI, SIE, STA, SPP, toate independente.

M. Tucă: Adica era o instutitutie.

I. Cristoiu: Care era subordonata Ministerului de Interne. Acum sunt atatea institutii.

M. Tucă: Si toate sub controlulu Parlamentului, vrajeala.

M. Tucă Auzim aceasta campanie, a diviziei presa, care vrea sa convinga poporul roman ca e sfarsitul lumii si ca trebuie sa ne intoarcem la starea de urgenta sau legea să fie aşa cum vor ei. Ati spus ca s-a inlocuit DNA, corupţia, cu pandemie COVID 19 ca imagine.

I. Cristoiu: Sunt niste semnale ingrijoratoare. In 2014, intre cele doua tururi, mi-a zis un proprietar de televiziune ca înainte cu o săptămână de alegeri unii de la SRI au inceput sa se ridice, ca la ordin. Am constatat următorul fenomen acum şi arată că s-a implicat SRI: din presa miluita, unii au dat bir cu fugitii, la unii nu le-au venit ordinele, si a intrat in joc divizia presa. Eu am urmărit în pandemie unităţile militare din presă, pe care le ştim, şi au fost foarte calme. Acum au trecut la o agresivitate pe doua planuri: una, normala, isteria, pandemia, cazuri şi a doua, mult mai grava, atacarea celor care pun la indoiala hotararile Guvernului, ceea ce înseamnă că nu sunt ale lui Iohannis, ci sunt de la SRI.

M. Tucă: Mugur Mihaiescu a spus ca nu e cazul sa urmam toate instructiunile guvernului, si acum au scos un dosar din 2013.

I. Cristoiu: Era o adresa trimisa acasa. Ce ne atrage atentia e ca avem o serie de institutii si un domn pus de PSD, de Dragnea, si acum e de partea buna, de partea poporului. CCNSAS a fost premiat anul trecut. Implicarea in politica a SRI s-a facut prin binomul SRI-DNA, acum e prin SRI-DSU.

M. Tucă: E si Nelu Tataru.

I. Cristoiu: Si avem aceeasi situatie cu...

M. Tucă: E vorba de Raed Arafat. Spuneti ca a fost SRI-DNA, iar acum e SRI-DSU.

I. Cristoiu: Cu aceleasi consecinte colaterale, pentru ca folosirea lupta impotriva coruptiei pentru a se implica anticonstitutional in viata politica a creat pentru Romania o imagine de tara corupta, iar imaginea romanilor este de tembeli. E cam greu sa vina investitori aici, daca suntem vazuti ca nedisciplinati, necivilizati.

M. Tucă: Eu l-am avut mai devreme pe cel mai experimentat specialist in domeniu. El mi-a zis ca in comparatie cu perioada cand lumea statea in casa numarul infectarilor a crescut dupa calculele sale. A crescut cu 1,8%, ceea ce nu inseamna mare lucru.

M. Tucă: Carantina e inutila, si daca omul nu vrea sa fie internat, sa fie izolat la domiciliu.

I. Cristoiu: Pe vremuri erau chiaburi, corupti, acum sunt negationisti. Unde infectiile au crescut usor, a fost relaxare absoluta. Noi suntem la inceputul relaxarii, si avem o atmosfera pe care nu o au tari precum Italia, Germania, Spania. E normal ca la relaxare absoluta, mers pe stadioane, terase, cum e in Franta, sa aiba loc o crestere. Acolo Macron nu a spus ca e nenorocire.

M. Tucă: Exact, Macron nu a zis ca e sfarsitul lumii ca e relaxare.

I. Cristoiu: Cuvantarea lui Klaus accentueaza imaginea ca in Romania e o problema. De dragul jocului lui electoral cu PSD, romanii nu mai pot sa plece in alte tari.

M. Tucă: Numar mare de infectari a fost cand au dicutat la camera deputatilor legea. Ce se intampla cu ciuma rosie?

I. Cristoiu: Eu cred ca totul se intampla acum pentru ca domnul Ciolacu sa devina presedintele PSD. Inclusiv interesul lui Klaus Iohannis. problema e ca in interiorul PSD, atitudinea conducerii interimare starneste revolta. Pe zi ce trece se vede ca creste posibilitatea ca domnul Ciolacu sa nu mai fie, asa ca se creeaza aceasta isterie, si congresul se face cand se termina starea de alerta, care nu se termina prea curand. Cred ca si interventia de azi de la Controceni a fost generata tot de o interventie a lui CIolacu. Guvernul a facut o lege.

I. Cristoiu: Si cum poti sa dai drumul la asemenea lege. Pare facuta de Violeta Alexandru si de Monica Anisie. Doua sclipiri. In timp ce noi vorbim doamna Turcan viziteaza. A vizitat o fabrica de saltele.

M. Tucă: Suntem o unitate jurnalistica serioasa.

I Cristoiu: Fiind facuta cu picioarele, e trimisa in procedura de urgenta, in stilul Marin Preda, cand sugera actul sexual, zicea doar "si se sui pe ea". Domnul Ciolacu, daca era marele lider, critica trimiterea in procedura de urgenta, care ar fi valabila o suta de ani.

M. Tucă: pentru toate pandemiile.

I. Cristoiu: O trece ca trenul prin gara in ziua de joi, si a doua zi se voteaza la senat. Intre timp baietii il avertizeaza pe Ciolacu ca e jale, e revolta contra PSD. Domnul Cilacu anunta ca nu mai voteaza, si a lungit-o pana luni. A sunat la Cotroceni si a zis: domnule presedinte, iesiti si spuneti ca PSD trebuie sa voteze, ca vor fi mii de morti.

M. Tucă: Ca vor avea moralmente morti pe constiinţă.

I. Cristoiu: Eu pot sa spun ca e o ciudatenie, ca spune ca e cea mai mai criza sanitara din istorie.

M. Tucă: Si a folosit prima oara cuvantul siderit.

I. Cristoiu: A folosit cuvantul "foarte" de trei ori.

M. Tucă: Credeti ca presedintele Romaniei are un vocabular limitat?

I. Cristoiu: A mai zis siderat, stupefiat, consternat. Lipseste perplex, folosit de Gelu Voican Voiculescu, ca era prima oara cand militarii faceau demonstratie de protest. Cred ca cuvantul nu a ajuns in vocabularul lui Iohannis. Poate sa i-l aduca din magazie.

M. Tucă: Deschideti iPadul. Stiti ca ati spus ca atunci cand filmati aveti un fel de prompter pe iPad.

I. Cristoiu: E un laptop foarte scump, nu iPad.

M. Tucă: Va injura foarte multi.

I. Cristoiu: Am auzit ca ma injurau doi la B1.

M. Tucă: Mă intrebati: dar de ce fac asta? pentru ca ei vor sa conduca Romania prin stare de alerta de urgenta, sa fie pana la alegeri si tot asa.

I. Cristoiu: De ce sunt in stare sa distruga tot? Pentru ca castigarea alegerilor pentru PNL si USR inseamna nu doar putere, ci si scaparea de puscarie.

I. Cristoiu: In 2014 nu a castigat Iohannis pe merit. Cum a avut in primul tur cu 10% mai mult, si in al doilea a avut cu 20%? Ei acum cauta motivarea fraudei care va veni. Si ar zice ca nu au mai votat fanii PSD.

M. Tucă: In aceeasi situatie s-a aflat si Petrov in 2004, ca daca nu castiga alegerile intra la mititica. E COVID sau nu e? Organizam alegeri locale si parlamentare?

I. Cristoiu: Alegerile parlamentare mai merg facute la televizor, dar cele locale nu se pot face fara contat direct. Ei trebuie sa se duca si sa vorbeasca direct cu cetăţeni, ca sa castige votul. El zice: o sa asfaltam aici. Nu poate sa zica asta online, la locale se merge pe teren. Si atunci unde e coronavirusul?

M. Tucă: E ascuns in balarii. Face parte din acelasi plan de care vorbeam. Copiii nu mai merg la scoala, aprintii, copiii stau acasa etc. Se rotunjeste toata aceasta campanie despre care vorbeam. Ciuma rosia face tot efortul, Cilacu face tot ce poate, ca sa implineasca visul de aur al PNL.

I. Cristoiu: E singurul partid care nu zice ca vom castiga alegerile. Trebuie facut ceva impotriva acestei scoli online. Nu e vorba de faptul ca la Bucuresti e online si la Gagesti nu.

M. Tucă: Legat de legea carantinei

I. Cristoiu: Romanii traiesc in iluzia ca vin banii de la UE

M. Tucă: Geza Molnar a spus ca aceasta lege ar trebui sa aiba doua articole

I. Ccristoiu: Ciolacu spune ca sondajele arata ca romanii pun pe primul loc sanatatea. Dar cine i-a spus lui asta?

M. Tucă: Apropo de legea asta, erau doua lucruri de bun simt, in toata lumea asimptomaticii au stat acasa, la noi de ce au fost traumatizati?

I. Cristoiu: In Italia te cauta din cand in cand prin telefon. Garantez ca saptamana viitoare scad cazurile.

M. Tucă: Ciuma rosie s-a aliniat, au facut pe nebunii o zi, doua. Klaus Iohannis de ce nu ai bagat 1 milion de oameni, care au venit din Italia, in carantina?

I. Cristoiu: Despre ce bunuri este vorba in lege? Iti iau casa? Toate aceste masuri vor produce cea mai mare bulibaseala din lume. Cine stabileste ca e risc epidemiologic?

M. Tucă: Medicii sau epidemiologii. Ministerul Sanatatii declara epidemia.

I. Cristoiu: Cum sa declari prin ordin de ministru? Care e temeiul prin care declara el? Nu e vorba de epidemia de acum. E foarte important termenul de epidemie.

M. Tucă: A contestat cineva in Romania termenul de epidemie?

I. Cristoiu: Vom avea imediat o scadere a numarului de cazuri. Suntem linistiti, nu o terminam cu isteria astazi. O sa imi fac pentru pastila un decor in spate care seamana cu zidul de Targoviste.

M. Tucă: V-am zis acum doua saptamani ca aici nu este stat, ci este califat taliban. Divizia presa dupa ce va scadea numarul de infectari va fi pe coruptie

I. Cristoiu: Ei trebuie sa fie pe pericol.

I. Cristoiu: Eu cred ca deja coronavirusul a luat-o la fuga cand l-a auzit pe Klaus Iohannis. PNL stie ca va castiga.

M. Tucă: Nu le mai pasa. Iar securistii fac pe fata tot, nici lor nu le mai pasa.