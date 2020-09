Ion Cristoiu, la „Marius Tucă Show": Traian Băsescu a avut 5 adeverinţe că nu a fost colaborator. De ce atunci i-ai dat că nu a fost şi acum că a fost

Marius Tucă: V-aţi dat doctoratul?

Ion Cristoiu: Am fost înscris la doctorat, dar am abandonat după un an pentru că profesorul îndrumător îmi spunea "Când facem cheful?". Nu aş da niciodată doctoratul. De regulă, doctoratele nu sunt contribuţii originale. Codruţa Kovesi era interesant dacă îşi dădea doctoratul cu statistica violurilor. Ele nu sunt plagiate de autor. Ca să plagiezi ceva, trebuie să studiezi.

Marius Tucă: Sunt uimit de dumneavoastră. Stau noaptea şi mă uit la jurnalele dumneavoastră.

Ion Cristoiu: Unii mi-au spus că sunt şi un bun actor de comedie. Cu această emisiune am 14.000 de abonaţi. Poate sa fie o revoluţie. Fentez televiziunile de ştiri. O problemă importantă este că sunt politicieni care nu pot să intre live din punct de vedere tehnic. Fiecare politician să îşi cumpere o cameră, se aşează în faţa camerei şi trimite filmarea.

Marius Tucă: Nu vă ştiam atât de adaptat în ceea ce priveşte tehnologia. Câte device-uri aveţi?

Ion Cristoiu: Numai laptopuri am 5. Cumpăr ultima generaţie. Tabletele o să dispară. Marea problemă a telefoanelor mobile este că ele trebuie folosite la tot, să facă poze, să filmeze. Pentru mine, capitalism înseamnă bătălia pe telefoane. Înainte de 89 eu vedeam capitalismul ca bătălia între firme să îţi rezolve cât mai multe necesităţi.

Marius Tucă: Până acum câţiva ani aveam un telefon Nokia. În '89 mi-a luat mama de la fabrică o excursie la Costineşti şi în Bulgaria. Pentru mine a fost prima chestie legată de Occident.

Ion Cristoiu: La autofilmare contează foarte mult camera. Laptopurile au camera slabă.

Marius Tucă: Trebuie să facem o emisiune legată de fake news.