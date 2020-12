Marius Tucă Show. Invitaţi – Dorel Săndesc, profesor, doctor universitar, fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, şi Valeriu Gheorghiţă, responsabilul pentru campania naţională de vaccinare

În prima parte, Dorel Săndesc vorbeşte cu Marius Tucă despre capacitatea de paturi din secţiile de Terapie Intensivă, într-o Românie în care numărul infecţiilor creşte constant.

În partea a doua, Valeriu Gheorghiţă ne spune cum se va desfăşura mult-disputata campanie naţională de vaccinare.

Despre probleme solvabile şi probleme insolvabile, în direct, de la şase fără cinci, la Aleph News. Marius Tucă Show. Smart is the new sexy.

Autor: Luiza Moldovan