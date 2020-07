Cele mai importante idei enunţate - Dialog cu Andrei Huţuleac:

Marius Tucă: Îţi aduci aminte prima noastră întâlnire?

Andrei Huţuleac: Îmi aduc aminte că m-ai păcălit cu Pavlova. Ascult Smart Radio dimineaţa în maşină. La 26 de ani am făcut primul spectacol.

Marius Tucă: Te-am văzut în câteva roluri

Andrei Huţuleac: În perioda asta, care nu este foarte prietenoasă, domnul Frunză a reuşit să coaguleze în jurul lui nişte oameni de calitate. Eu sunt un om care citeşte. Cred că tata se uită la emisiune. Echipa de bază este formată de peste 10 ani. Eu am intrat în context acum 6 ani, întamplător. Eu eram la master. Am fost foarte norocos să fiu smuls de acolo.

Marius Tucă: Cum ai ajuns în lumea teatrului?

Andrei Huţuleac: Nu ştiu dacă am o poveste specială. Aşa a fost să fie. Tata a cochetat cu acest domeniu. Sunt un copil care îndeplineşte visele părinţilor. M-au dus la teatru foarte devreme, mi-au deschis acest drum.

Andrei Huţuleac: Ai mei nu mi-au închis drumul ăsta, m-au dus constat la spectacole. S-au trezit în clasa a 12-a că vreau să urmez drumul asta. Am dat la teatru, a fost o schimbare radicală pentru mine pentru că eu am facut Ştiinţele naturii. Ai mei au fost puţin speriaţi la început, mai ales mama.

Marius Tucă: Din ce resurse, din ce experienţă vine Huţuleac la 26 de ani şi face un Hamlet?

Andrei Huţuleac: Contează punerea în context, am lucrat cu o echipă foarte bună. Conceptul pe care l-a stabilit regizorul, că Hamlet este o dramă de familie, a spart presiunea capodoperei.

Andrei Huţuleac: Eu sunt şi genul de om ambiţios, căruia îi place să se ridice la înălţimea unei provocări. Cumva, lucrurile au decurs de la sine. Nici nu mai ştiu cum am ajuns acolo. Fiecare actor are timpul lui, dacă nu vine cineva să îţi dea şansa la momentul potrivit. Îmi place să joc pe scenă. Hamlet e unul din spectacolele care mă consumă foarte tare fizic. Emoţional, nu ştiu cum să contorizez acest consum. E o plăcere. Ca şi cum eşti într-o realitate virtuală. Teatrul din Caracal e un loc foarte special. Am vrut să te întreb dacă eşti de acord că se vinde cinematograful din Caracal.

Marius Tucă: Ce a însemnat pentru tine pandemia?

Andrei Huţuleac: Un stop la care nu mă aşteptam. M-am trezit într-o zi că s-au oprit teatrele, dar am crezut că o să dureze o săptămână, două. Iubita mea a înţeles mai bine decât mine ce înseamnă pandemia. Am stat în casă, am citit, dar am obosit de statul ăsta. Am început să fac sport în sufragerie şi am traversat diverse stări. Acum scriu mai mult scenarii decât poezie.

Marius Tucă: Când ai început să te gândeşti să scrii pentru film?

Andrei Huţuleac: În momentul când am făcut Amadeus. Atunci am regizat primul scurtmetraj. Am fost la o filmare ca actor şi mi se părea că tot ce se întâmplă acolo e prost şi că eu pot face mai bine. Şi m-am apucat să scriu. Pe la jumătate a apărut Dan Chişu care a fost dornic să ajute. A fost o întâlnire fericită. Am făcut primul scurtmetraj, am fost şocat să văd că funcţionează.

Andrei Huţuleac: M-am lovit tot timpul de mitul că actorii de teatru nu au ce să caute într-un film. Un regizor te ia şi sculptează în tine. Eu cred că avem regizori mari. Un regizor mare, după părerea mea, este dacă are un demers artistic. Problema filmului românesc este că s-a concentrat foarte mult pe un anumit filon şi s-a distanţat de publicul mare.

Marius Tucă: În filmul tău joci?

Andrei Huţuleac: Da. dar fără să vreau. Am rolul unui moderator TV. În pandemie am început să mă uit la filme, au început să mă doară picioarele, am început să mă gândesc că o să mă îngraş şi nu o să mă mai cuprindă costumele de la teatru. Am mirosit că s-ar putea să începem şi am început să beau ceai pentru digestie uşoară. Până la toamnă nu cred că o să începem. Filmul are un titlu în lucru. E un caz real din Coreea de Sud. Nu avem un titlu definitiv.

Marius Tucă: Nu mă aşteptam să faci un film de genul ăsta. Ai luat un caz care ţine de civism.

Andrei Huţuleac: E o angoasă pe care o am. Problema cred că este că discursul în spaţiul public este confiscat politic.

Marius Tucă: În perioada pandemiei s-au dezvoltat fake news-ul şi teoriile conspiraţioniste. Actorii pe care i-ai distribuit în filmul tău sunt din generaţia ta? Ai căutat, ai făcut casting?

Andrei Huţuleac: Am căutat ca să demonstrez că se poate face film cu actori de teatru. Am distribuit-o în rolul principal pe Andreea Grămoşteanu.

Marius Tucă: Pe mine mă enervează tinerii actori că nu au protestat.

Andrei Huţuleac: Discuţia e delicată. Ministrul Culturii a făcut o glumă nepotrivită. Realitatea este că e foarte greu, că dupa ce ai băgat spaima în oameni, actorii sunt primii care se încarcă de toate influenţele media şi îşi pun problema dacă să se deschidă sau nu teatrele.

Marius Tucă: Am văzut-o pe Marina Constantinescu că s-a zbătut pentru actori mai mult decât s-au zbătut ei.

Andrei Huţuleac: Cred că actorii sunt mult mai abili în a-şi pune propria persoană în slujba unor teme care nu îi privesc decât să se preocupe de curtea din spate. Mă întreb: Dacă se deschid teatrele mâine, noi vom juca sau nu? Teoretic, stagiunea este încheiată. Ne vor face o stagiune de vară? Eu nu am repetat nimic, dar cred că în anumte teatre sunt repetiţii. Îmi doresc să încep.

Marius Tucă: Nu există niciun orizont.

Andrei Huţuleac: Niciodată în ultimii 30 de ani cultura nu a fost pe primul plan. Cum o să repet eu cu masca şi păstrând distanţa cu colegii mei?

Marius Tucă: Se găsesc întotdeauna soluţii, dar nu face nimeni nimic în acest sens.

Andrei Huţuleac: E o formă de ipocrizie. Mă frustrează că ne mirăm, că nu e o prioritate cultura.

Andrei Huţuleac: Dacă ai încredere şi depăşeşti ironia şi intri în poveste o să ai o surpriză plăcută, este un film în care se întâmplă multe. Trailerul este un contrapunct. Filmul se numeşte Havana Cuba. A pornit de la o idee foarte virală în online.

Marius Tucă: Cum vezi oraşul Galaţi acum?

Andrei Huţuleac: E un oraş de care m-am ataşat. Mă bucur de liniştea de acolo. Au fost nişte momente plăcute în pandemie în care m-am bucurat de liniştea din Bucureşti. M-am uitat la nişte spectacole transmise de teatrul din Londra. De obicei, când merg la Londra să văd teatru mă bucur foarte tare. Când îl vezi prin ecranul televizolrului se mai estompează lucrurile.

Marius Tucă: Ce le-ai spune tinerilor actori?

Andrei Huţuleac: Aş vrea să am ceva de spus care să fie relevant. Eu cred foarte mult într-un lucru în care cred foarte mulţi actori, este o replică în Cehov "important este să îţi porţi crucea şi să îţi păstrezi speranţa".

Andrei Huţuleac: Radioul a fost o experienţă extraordinară pentru că eu şi Alex avem un oarecare tip de chimie. A fost, într-un anumit sens, o experienţă traumatică pentru că după mergeam şi la teatru şi mă luau de bun.

Marius Tucă: Spuneai că în această perioada ai scris.

Andrei Huţuleac: Îmi place foarte mult ideea de poveste şi tot ce poţi exprima prin teatru şi film. Pentru mine, scrierea unui scenariu este pătrunderea într-o altă lume. Îmi place să găsesc ecouri ale problemelor pe care eu însumi le am. Sunt situaţii de viaţă pe care eu le-am avut, dar care aparţin altor persoanje şi nu par a fi trăite de mine. E clar că lucrez într-un domeniu care este extrem de privilegiat. Sunt forme de a te deghiza şi de a oferi lucruri din tine. Niciodată nu am crezut că există valoare în scenariile în care oamenii se arată foarte multe pe ei. Nu sunt adeptul ideii că prin teatru sau film trebuie să te arăţi pe tine. E ca talentul de a spune bancuri. Eşti un om care ia o poveste pe care tu o mediezi pentru oameni.

Marius Tucă: Ce s-a întâmplat când ai regizat acest film?

Andrei Huţuleac: Mi-am descoperit limitele. Şi ca actor de teatru şi de film îţi pui în braţele regizorului toate speranţele. El e un mediator, e o relaţie biunivocă. M-am trezit în situaţii în care mie mi se părea foarte clar ceea ce am scris pe foaie, dar nu a fost aşa. A trebuit să găsesc diferite modalităţi de a explica ce am scris. Problema nu e că ai în faţa ta un om care nu înţelege, ci că tu nu ai reuşit să comunici ce vrei tu să comunici.

Andrei Huţuleac: Sunt foarte mulţumit de filmul acesta. Probabil că filmul va ieşi în primăvara anului viitor. Nu e gata până la TIFF. E vorba şi de o lansare în cinematografe, care acum sunt închise.

Cele mai importante idei enunţate - Dialog cu prof. dr. Olga Simionescu:

Marius Tucă: Am vorbit până acum despre COVID, dar nu am vorbit despre specializarea dumneavoastră, dermatologia. Se schimbă ceva vara legat de dermatologie?

Olga Simionescu: Haideţi să ne imaginăm o clădire şi în jurul ei nişte bombardamente. Asta se întamplă vara cu pielea nostră. Pielea are celule neobosite, are un rol de protecţie şi atunci, dacă asupra ei loveşti cu radiaţia ultravioletă, nu este bine.

Marius Tucă: Suneţi femeie şi mai mergeţi uneori la mare. Când ar fi cel mai bine să stăm la soare, la ce ore?

Olga Simionescu: Omul are mare nevoie să stea la soare. Iubesc să stau la soare, dar nu să fac plajă. Soarele îmbătrâneşte foarte mult, face îmbătrânirea accelerată a pielii. Omul trebuie să stea la soare pentru că avem nevoie să mergem în vacanţă, să stăm cu familia. În pielea nostră intră radiaţiile ultraviolete A şi B. Dacă stăm între orele 13-15, predomină B. Dacă nu stăm în acel interval, predomină radiaţiile A.

Olga Simionescu: Sunt oameni care nu vor face niciodată un cancer de piele şi oameni care vor face. Tipul de cancer diferă în funcţie de profilul individului. Un agent SPP trebuie să protejeze un VIP, agentul este reprezentat de melanină şi VIP este celula. Eu nu sunt o fană a bronzării, dar nu poţi să interzici unei femei să se blonzeze. Eu stau îmbrăcată în culori deschise. Expunerea la soare nu este neaparat la mare. Produsele nostre de machiaj conţin agenţi ecran.

Olga Simionescu: Când avem cifra pe flacon, este pentru tipul B. Dacă dăm SPF 50, ne protejează 97%, pentru că protecţie 100% nu există.

Marius Tucă: În ceea ce priveşte copiii?

Olga Simionescu: La copii, protecţia este obligatorie. Pâna la 18 ani nu trebuie să se ardă. Copilaşii trebuie să se protejeze cu echipamente de neopren, pălărie, ochelari de soare. Până la 6 luni nu e bine să fie expus la soare copilul. După 6 luni trebuie expus gradual. Copilul nu trebuie să fie dezbrăcat pe plajă pentru că se arde. Există raportări că s-a trecut mai devreme la cancerul de piele.

Marius Tucă: Se vorbeşte foarte mult de aluniţe. Ce se întâmplă cu ele?

Olga Simionescu: Aluniţele sunt de două feluri: congenitale şi dobândite. Noi trebuie să dezbrăcăm pacientul şi să îi stabilim profilul clinic. Îi analizăm tipul de piele şi apoi facem o analiză cu un dermatoscop. Rolul dermatoscopiei este acela de a preveni exciziile neneceasare, dar şi de a salva vieţi. Omul trebuie să se lase analizat. S-a constatat că biopsia incizională nu influenţează prognosticul. Operaţia de melanom constă într-o incizie prin care se scoate aluniţa.

Olga Simionescu: Trebuie făcută o analiză cu 13 parametri. Să i se dea un nume, un coeficient. E o geamandură, te duci până acolo - îţi salvează viaţa, treci de ea - e un pericol mare. Oamenii nu cred că se poate muri dintr-o aluniţă mult mai rău decât se moare dintr-o tumoră la stomac sau ficat.

Marius Tucă: Ce ne puteţi spune legat de ochelarii de soare?

Olga Simionescu: Pigmentul nu este numai în piele, este şi la nivelul ochilor şi urechilor. Ochiul este foarte sensibil. Ochelarii de soare sunt foarte importanţi, să aibă filtru şi protecţie la ultraviolete. Ultravioletele ne dau o stare de bine şi secretă endorfine. Femeile se duc la solar ca să arate că au un statut social. Sursele artificiale de ultraviolete au fost definite de OMS ca agenţi carinogenetici umani, inductori de cancere.

Marius Tucă: Li se spune fetelor ce înseamnă această bronzare artificială?

Olga Simionescu: Eram într-un salon şi am stat 30 de minute să văd ce se întâmplă la şedinţele de bronzare. A stat o domnişoară 30 de minute, mi se pare o doză criminală şi a ieşit roşie ca racul. Românii sunt internauţi şi tinerii citesc pe Internet şi se informează. Cred că nu ne putem lupta cu modelele culturale.

Olga Simionescu: Pielea reflectă boli care sunt ascunse. Văd foarte multă acnee comparativ cu anii precedenţi. În momentul în care acneea îţi afectează calitatea vieţii, atunci impune un tratament. Acneea nici nu este privită ca o boală. Tratementul pe acnee se întinde pe luni de zile.

Marius Tucă: Ce ne puteţi spune legat de psoriazis?

Olga Simionescu: Are foarte multe forme. Achiziţiile care s-au făcut în ultima vreme au fost în terapia biologică, în cazurile disperate în care este asociată şi artrita şi care afectează tot corpul. Psoriazisul este cunoscut ca „boala umilinţei”. Este o boală autoimună. Cremele de hidratare sunt obligatorii. Cred foarte mult şi în metodele noninvazive.

Marius Tucă: Crema trebuie recomandată de un medic. În ceea ce priveşte injecţiile în buze?

Olga Simionescu: Sunt total împotriva buzelor de tapir. Cele mai drăguţe paciente ale mele sunt cele pentru injectări.

Marius Tucă: Nu sunteţi împotriva injectarii botoxului şi acidului hialuronic?

Olga Simionescu: Sunt împotriva lor la 18 ani. Am paciente care sunt superbe şi ele cred că au probleme. Aceste injecţii dau dependenţă. Cred în metodele non-invazive. În 2019 apare „Ghidul european” şi spune să le dăm voie pacienţilor operaţi de cancer să stea la soare, dar să nu se ardă. Eu nu le dau voie.

Olga Simionescu: Aş vrea să nu mai fim consideraţi nişte sperietori şi să ni se dea dreptul să dăm informaţii. Dermatologia nu este numai despre frumuseţe. Covid-ul există. Cred că noi nu o ducem foarte rau, cred ca ne-am descurcat destul de bine. Eu tot mai cred că oamenii au fost ok, au respectat restricţiile. Nu suntem în valul 2, probabil va veni în septembrie, octombrie. Va trebui să facem teste de seroprevalentă. Trebuie să fim precauţi.

