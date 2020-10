Medicul Adrian Marinescu, la „Marius Tucă Show”: Puţini pacienţi infectaţi pleacă din spital, cei mai mulţi rămân

Dr. Adrian Marinescu, medic primar în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş" a explicat, în ediţia din 15 iulie, la Marius Tucă Show că este foarte important izolarea atunci când eşti bolnav, nu contează că ai gripă, HIV, sau COVID-19 şi nu ar trebui să ai nevoie de o lege care să te oblige să stai în casă. Totodată, medicul a spus că este o mare greşeală pe care autorităţile o fac zilnic atunci când comunică doar numărul noilor infectaţi, fără a aminti şi de indicele de pozitivitate, cât la sută din cei testaţi sunt pozitivi.

Dr. Marinescu a afirmat că, la Institutul "Matei Balş" au fost cazuri extrem de rare de pacienţi care au dorit să părăsească spitalul şi aceia după 6-8-10 săptămâni, nu după şapte zile. Cei mai mulţi rămân în spital până când au şi cel de-al doilea test negativ.

Medicul primar a adus în discuţie şi un alt virus, despre care nu se mai vorbeşte acum, dar care a îmbolnăvit peste un million de români – Hepatita B şi C. 7%-8% din populaţia României este infectată cu virusul hepatic, iar aceşti oameni trebuie diagnosticaţi, evaluaţi, trataţi, pentru că ei nu stau deoparte şi pot fi infectaţi şi cu alţi viruşi.

M. Tucă: Imi pare bine sa va am in studio. Ati fost in vacanta in Grecia. Spuneti-mi, se poarta masca?

A. Marinescu: Cu ocazia asta sunt putin nationalist. Lumea este relaxata acolo. Nu sunt de parere ca romanii nu respecta regulile si ceilalti da. Nu este vorba de asa ceva.

M. Tucă: Lumea este foarte relaxata, am inteles. Romanii respecta regulile?

A. Marinescu: Da, cei care nu respecta sunt in minoritate. Grecii isi iau si ei masuri acum.

M. Tucă: Noi de ce am stat două luni in carantină?

A. Marinescu: Cred ca 99 la suta dintre tarile din jurul nostru au facut la fel ca noi. Nu e un argument sufficient, dr e clar că acea izolare a fost bună la acel moment, a împiedicat tăvălugul, ar fi fost un număr mult mai mare de infectări. Granitele nu au fost cu totul inchise niciodată.

M. Tucă: Daca atunci cand granitele erau inchise si romanii stăteau în casă aveam 500-600 de cazuri pe zi, acum când suntem în libertate şi avem aproape totul deschis avem tot 500-600 de cazuri pe zi, de ce ne-au mai carantinat?

A. Marinescu: Marea greşeală este că se vorbeste numai de numărul de infectări. Ar trebui clar să ne spună care este procentul indicelui de pozitivitate.

A. Marinescu: Astazi au fost 600 de cazuri.

M. Tucă: 3 şi ceva este raportul de infectare.

A. Marinescu: Unde vom ajunge in viitorul apropiat?

M. Tucă: Nicaieri. S-ar putea ca peste o saptamană să scadă, aşa cum s-a întâmplat şi în ţările din Vest.

A. Marinescu: Asta am spus. Iulie este o perioada de tranzit si in august lucrurile se vor linisti. La greci, masca nu s-a purtat ca au fost putine cazuri. Este importanta purtarea mastii.

A. Marinescu: Mai sunt cateva reguli. Contactul prelungit. Daca merg la o terasa, trebuie sa stiu cu cine merg.

M. Tucă: Cred ca dumneavoastră nu v-ati dus in Grecia in aglomeratie.

A. Marinescu: Mai e o măsură, pare că e ultima, dar e cea mai importantă: când sunt bolnav trebuie sa ma izolez, şi dacă am gripă, sau orice boală infecţioasă. Nu trebuie să fie o lege. Cand sunt bolnav stau acasa. Izolarea este extrem de importantă. Toţi asimptomaticii ar trebui să fie izolaţi, şi acasă e bine, doar sa fie monitorizat corect. Au fost persoane care păreau a fi asimptomatice, dar erau bolnave. Dacă nu ai simptome două zile, apoi ai, asta înseamnă că eşti bolnav. Acesta este şi motivul pentru care s-a vorbit de acele zile de internare, pentru siguranţă. Este clar că putem că pute, să nu avem acele zile de internare, cele 48 de ore, cu condiţia să avem o evaluare corectă la început. Poate fi un pacient în vârstă, cu factor de risc. Şi gripa este o problemă, poate duce la ceva grav.

M. Tucă: Omul poate să refuze internarea? Dar să se izoleze la domiciliu.

A. Marinescu: Da, dar daca nu se izoleaza la domicilu, raspunde in fata legii. Asimptomaticul si cel cu o forma severă pleacă din spital. Cei grav nu. Noua lege vorbeste de 2 zile de internare.

M. Tucă: Ati avut pacienti care au avut COVID-19 si erau disperati sa plece din spital?

A. Marinescu: Cazurile au fost extrem de rare. Şi când voiau să plece, ştiţi de ce voiau să plece? Pentru că aveau incertitudinea legată de fenomen, aveau acel test pozitiv pe o perioadă lungă de timp. erau pacienti care au stat 6-8-10 săptămâni. Dar cineva care să plece după 7 zile nu. De când e regula cu cele 10 zile, cei mai mulţi nu vor să plece, până când nu au două teste negative. Şi spun că vor să fie siguri în momentul în care pleacă ce trebuie să le explice celor de acasă, celor din jur.

A. Marinescu: Cum intervenim daca pacientul este din provincie, dintr-un sat, şi apar complicaţii? Sistemul trebuie sa intervina foarte rapid. In Germania se face acest lucru.

Conteaza foarte mult si cum explicam. Tine si de doctor, câtă răbdare are să explice.

M. Tucă: Câte cazuri de Hepatită B şi C sunt în România?

A. Marinescu: Vorbim de un calcul statistic. Cel puţin jumătate de million au hepatită C şi un număr clar mai mare au hepatită B, deci un calcul simplu ne spune că sărim de un million, pacienţi care au virusul Hepatitei B sau C, nu neapărat o formă severă, dar ei trebuie diagnosticaţi, evaluaţi, trataţi. 7%- 8% din populatia Romaniei are Hepatita B sau C. Ne preocupă acest lucru, Institutul Matei Balş a avut ca obiectiv principal alături de HIV-DIDA şi tratatea hepatitelor. Pacientii cu hepatita nu stau deoparte şi în acelaşi timp au şi COVID şi Hepatită şi HIV.

M. Tucă: Sunt si oameni care spun ca nu exista virusul. Astia nu ne intereseaza. Calea de mijloc este sa pastram distanta, sa purtam masca. Trebuie sa echilibram lucrurile.

A. Marinescu: Oamenii ar trebui sa fie pe acea varianta de mijloc.

A. Marinescu: Spania avea 70 de cazuri. Grecia a avut 0 cazuri. Lucrurile se pot schimba foarte repede. Trebuie sa gasim o cale de mijloc. Cum gasim acest echilibru? Spre exemplu grecii se streseaza ca au 70 de cazuri.

M. Tucă: Profesorul Cercel a spus ca a intrat în ţară un numar foarte mari de români si nu au fost testaţi. Romania putea sa fie ca Grecia. Acesti oameni trebuiau izolati la domiciliu.

A. Marinescu: Sunt de acord. Romanii care au venit din afara tarii, trebuiau izolati.

A. Marinescu: Sunt 3 aspecte. 1: S-ar putea sa fiu o sursa. 2: Sunt tanar si cred ca nu patesc nimic. 3: De fapt au fost copii de un 1 si au fost afectati. Nu trebuie sa gandim ca daca suntem tineri, nu o sa patim nimic.

M. Tucă: Guvernul trebuie sa spuna ca batranii trebuie izolati. Acum ies cand vor.

A. Marinescu: Sunt absolut de acord.

A. Marinescu: Am vazut pacienti cu diabet si au avut foarte multe probleme. Virusul nu este ucigas. Nu trebuie sa ne inchidem in casa. Trebuie sa respectam regulile.

M. Tucă: Simptomele s-au schimbat?

A. Marinescu: Am aflat ca exista mai multe. Sunt pacienti asimptomatici, usor simptomatici. Daca lucrurile se complica, atunci este grav.

A. Marinescu: Hidroxiclorochina spuneau ca nu este buna de nimic, dar a fost utila. Nu se pune problema ca cineva a facut experimente. Aceste medicamente au dat siguranţă.

A. Marinescu: Fiecare boala este diferita. Daca monitorizam cum trebuie, atunci nu vor fi probleme.

M. Tucă: Eu nu am trecut nici macar printr-o viroza puternica. Se vorbeste de terapie intensiva, ca nu o sa mai avem paturi .Pacientii ajunsi la terapie intensiva se mai intorc de acolo ?

A. Marinescu: Atata timp cat ajungi acolo, da este sever. Adevarul este la mijloc. Lucrurile se pot misca in dinamica.

A. Marinescu: De multe ori, nu ne cautam. Putem sa avem boli ascunse. Spitalele se impart in 2. Spitale Covid si Non-covid.

M. Tucă: Cum vine asta ? Restaurantele sunt inchise? De ce teatrele sunt inchise? Dar ma bucur foarte tare, chiar daca sunteti un medic la Matei Bals, aveti o atitudine, un mod absolut normal de a echilibra cand vorbiti despre Covid.

M. Tucă: 2 luni am stat degeaba in casa?

A. Marinescu: La intrebarea asta, nu trebuie sa raspunda doar Roamania.

M. Tucă: Trebuie sa facem cat mai multe teste. Trebuie sa testezi populatia. Stiti ca s-ar putea unii care au trecut prin boala sa nu dezvolte anticorpi.

A. Marinescu: Da, este posibil. Si domnul doctor din America comunica cu noi.

M. Tucă: România a stat degeaba in casa 2 luni.

A. Marinescu: Nu putem sa intoarcem timpul.

M. Tucă: Eu as protesta de unul singur impotriva Guvernului, pentru ca nu se deschid teatrele. Sunt la fel de importante.

A. Marinescu: Trebuie sa se respecte masurile. Sunt multe studii in lume, cum trebuie purtata corect masca. Nasul trebuie acoperit. Masca nu trebuie neaparat sa fie cu filtru. Masca trebuie sa fie de unica folosinta.

A. Marinescu: Masca mea are un filtru. Este fixa. Apropo de transmiterea prin aer. Masca pe care o am eu, o tin maximum o saptamana. Dupa o saptamana o arunc.

A. Marinescu: Cu cat este mai mare procentul, cu atat este mai bine. O folosesc si in supermarket. Masca se poarta cu pauze. Trebuie scoasa.

M. Tucă: Undeva in decembrie, ianuarie s-ar putea sa revina Covidul?

A. Marinescu: Depinde ce se intampla. De fapt intrebarea este: Cand se inchide pandemia? Degeaba se termina la noi, cand ceilalti au probleme. Pandemia va lua sfârşit când toate ţătile de pe glob vor raporta zero cazuri.

A. Marinescu: Am avut cazuri cand aveau in acelasi timp si gripa, dar si Covid.

M. Tucă: Se vorbeste ca medicii sunt epuizati?

A. Marinescu: Atata timp cat esti medic, trebuie sa stii ca este o meserie grea. Nu este o situatie usoara, dar acum cunoastem situatia.

M. Tucă: Cand nu vor mai purta roamanii masca?

A. Marinescu: Asa cum au facut si grecii. Trebuie sa ne obisnuim deocamdata cu aceasta viata. Trebuie sa respectăm regulile.

M. Tucă: Romania in sine este carantinata. Romanii nu pot pleca in Anglia, Grecia. Nici acolo nu se mai duc românii.

A. Marinescu: Acele tari nu se uită la acesti parametri!

M. Tucă: Cum a foat in Grecia?

A. Marinescu: Am fost in Grecia intr-un sat si ei nu aveau niciun caz. Programul meu era sa ma relaxex foarte mult. Sa nu ma uit la ceas, dar mai mult de ora 7 nu mai puteam sa dorm. Marea se vedea la o distanta de 2 kilometrii. Pranzul era langa mare.