Marius Manole şi Rodica Mandache, exclusiv la Marius Tucă Show: Există viaţă după pandemie

Marius Manole: Aş lăsa să se joace spectacolele pe stadioane!

Actorii Marius Manole şi Rodica Mandache vorbesc în emisiunea ,,Marius Tucă Show “ – cu umor, dar şi cu mult optimism - despre faptul că există viaţă şi după epidemia de COVID 19.

Cei doi susţin că omul are nevoie de teatru şi că trebuie găsite şi gândite soluţii pentru ca actorul să se întoarcă pe scenă, în faţa spectatorului. Până atunci, actorul Marius Manole vine cu o soluţie pentru ca actorii să poată ajunge în faţa spectaotului, respectând restricţiile de rigoare.

Verdictul lui Marius Manole în legătură cu spectacolele de teatru

,, Dacă aş fi reprezentant OMS în Rromânia, aş lăsa să se joace pe stadioane. Este spaţiu pentru 1000 de oameni. Eu chiar aş face asta..“

Rodica Mandache: E un mare şoc să nu mai fiu pe scenă

T: Cum ati trecut de aceasta perioada, doamna Rodica?

R: E prima zi cand am iesit. Am fost in 3 locuri. Calcam in gropi. Picioarele mele parca nu mai erau ale mele. Momentan sunt in convalescenta.

T: Cum considerati ca a evoluat covid in tara noastra?

R: Pot sa spun cum am evoluat eu. Eu am luat in serios aceasta perioada.

T: Care sunt planurile dumneavoastra?

R: Sunt confuza. Inca nu stiu ce ma asteapta. Lumea se poarta foarte bine cu mine. Eu sunt trecuta de 65 de ani si lumea intelege ca sunt foarte fragila si vulnerabila.

M: De 15 am inteles ca se poate juca in aer liber.

R: Doar n-ai sa pui intr-o gradina 6 oameni. Nu vrea nimeni sa opreasca industria.

M: Festivalul de la Cannes nu se mai tine. Oamenii nostri nu sunt in stare sa gandeasca strategii. Nu e nicio rea vointa. Oamenii nu stiu ce sa faca.

T: Si nici nu stiu sa copieze.

Telespectator: De cine va e cel mai mult dor dintre actori?

M: As juca Oscar si tanti Roz cu doamna Pellea. As juca cu doamna Mandache. Mi-e dor de multi colegi.

M: Ieri am avut o intalnire in care fiecare manager de teatru a avut propuneri. Toata lumea a zis: Cand se deschid teatrele? Pai nu se pot deschide teatrele.

R: S-au schimbat conditiile de viata.

T: Au fost toti invatati sa ia de-a gata. N-au spus nimic in privita teatrului.

M: Am deschis bisericile. Sunt slujbe afara. Mi se pare ca e o asemanare foarte buna. E tot un spectacol privit de niste oameni.

R: Oamenii au nevoie.

Telespectator 2: Italia lumea merge pe strada cu masca pe figura. Distanta de 2 m e obligatorie si o respecta toti.

M: Ieri ni s-a spus ca nu e niciun plan pe termen lung.

T: Se pot gasi solutii in teatrele de vara.