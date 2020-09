Dr. Adrian Marinescu, la ”Marius Tucă Show”: Va exista un al doilea val de coronavirus în toamnă, cu intensitate mai mică. Revenirea va dura mai mult decât pandemia

Dr. Adrian Marinescu: Suntem mult mai optimişti decât data trecută. Am fost în stare de urgenţă, apoi în stare de alertă, iar acum suntem într-o perioadă de armistiţiu cu virusul.

Marius Tucă: Am admirat la dumneavoastra acest echilibru. Credeţi că vremea COVID a trecut?

Dr. Adrian Marinescu: Din păcate nu a trecut, însa primul val începe cu paşi mărunţi să treacă. Cred că nu vor exista lucruri notabile care să strice echilibrul de acum. Ce înseamana calendarul lucrurilor, 1 iunie, 15 iunie...Concediile cred ca se vor intampla.

Euforia este şi pentru doctori. Cu toţii ne gândim când nu o să mai stăm în acele costume de scafandru. Astazi, o familie m-a întrebat când se negativează testele şi mi-au spus că vor să ajungă mai repede acasa la cel mic. Euforia este de înţeles, partea psihologică este foarte importantă.

Testele pentru anticorpi

Dr. Adrian Marinescu: Recomand să nu folosim teste rapide, să folosim Eliza, care sunt mult mai precise.

Marius Tucă: Suntem in asteptarea unui vaccin? Daca nu va fi niciun vaccin

Dr. Adrian Marinescu: Daca nu vom avea un vaccin probabil ca vom avea niste terapii diferite de cele de astazi, cred ne vom descurca si fara un vaccin.

Al doilea val

Dr. Adrian Marinescu: Eu cred ca va exista un al doilea val în toamnă, dar cu o intensitate mai mică. Izolarea a salvat vieţi pentru că am câştigat timp. Sistemul medical a putut să respire. Izolarea a dat răgaz sistemului medical să se adapteze şi asta nu numai în România.

Dacă un pacient nu are factor de risc, l-aş izola la domiciliu.

Marius Tucă: În ce procent cei peste 65 de ani au fost afectaţi de coronavirus?

Dr. Adrian Marinescu: Cred că noi am greşit că ne-am concentrat doar pe vârstă fără să luăm în calcul că afecţiunile cronice sunt mult mai importante.

Marius Tucă: În ce măsură s-a schimbat tratamentul?

Dr. Adrian Marinescu: Din păcate nu cât mi-aş fi dorit. Tratamentele care aveau o utilitate dovedită au început uşor, uşor să dispară. OMS a oprit studiul pentru hidroxiclorochină. Celelalte variante, care par noi, pot să ajute, dar nu în mod miraculos. Nu va exista un medicament nou. Nu cred că vom vorbi de o terapie care sa fie 100% eficientă. Am folosit Redemsivir la Matei Balş. L-am folosit pentru pacienţii cu stare gravă.

Dr. Adrian Marinescu: Trebuie sa fim rabdatori in perioada urmatoare. Inca nu trecem printr-o perioada de normalitate. Masurile de prudenta trebuie puse in practica. Ne vom intalni cu persoanele in varsta din familie dar trebuie sa pastram distanta sociala. Riscul de imbolnavire ramane. Eu cred ca avem nevoie de rabdare. Eu cred ca mare parte din populatie a inteles ce are de facut. Probabil ca vom mai vorbi de focare dar putem sa ramanem optimisti.

Purtatul măştii de protecţie

Dr. Adrian Marinescu: Masca mă ajută în momentul în care nu pot să am distanţare. Dacă merg în parc, nu am nevoie de mască. Dacă socializez, dacă vin în contact cu o persoană, am nevoie de mască.

Sunt foarte multe persoane supraponderale în terapiiile intensive din România care au complicaţii respiratorii majore. Există un risc foarte mare de a dezvolta o formă severă. Trebuie să fim extrem de atenţi cu sănătatea noastră.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dr. Adrian Marinescu explică care este situaţia privind numărul îmbolnăvirilor de COVID-19, având în vedere măsurile de relaxare, dar şi dacă în toamnă ne aşteaptă un al doilea val al epidemiei.

Totodată, acesta ne spune câţi români vindecaţi de COVID au donat plasmă pentru cei aflaţi într-o situaţie critică şi dacă, la puţin peste trei luni de la primul caz de coronavirus din România, s-a găsit o metodă clară de tratament împotriva virusului.

Un talk show exclusiv, cu dr. Adrian Marinescu, medic primar în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” şi Marius Tucă, începând cu ora 19.00, într-o emisiune LIVE "Marius Tucă Show", pe mediafax.ro.