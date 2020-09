Marian Munteanu: Cred că altceva nu aveau ce să îmi facă. Trebuiau să zică ceva. Am o carieră în spate care e ireproşabilă. Lucrurile pot parea a laudă de sine. Am preferat să nu intru în acest tip de discurs. Au fost lucruri destul de greu de făcut. În momentul în care îţi asumi un anumit tip de acţiune îţi respecţi cuvântul până la sfârşitul vieţii.



Marius Tucă: Aţi organizat tot ceea ce a însemnat Piaţa Universităţii.

Marian Munteanu: În grupul de conducere erau profesorul Adrian Mihai, actorul Dragol Pâslaru. Nucleul dur era format din Florin Stuparu, Doru Niţu şi cu mine. În prima zi de facultate, îndrumaătorul de grup era profesorul Coja. Am fost invitat la un cerc de folclor, după prima şedinta a fost numit preşedintele cercului.

Marius Tucă: V-au forţat să semnaţi un angajament cu Securitatea?

Marian Munteanu: A fost o întârziere de câteva luni datorată profesorilor care erau în medii foarte înalte politice. Domnul Coja şi Ion Alexandru ne-au dus la Ţuţea.

Marius Tucă: Când aţi intrat în Partidul Comunist?

Marian Munteanu: După un an de facultate.

Marius Tucă: Nu aţi ajuns în punctul să semnaţi un angajament cu Securitatea pentru că eraţi deja cercetat?

Marian Munteanu: Eram cercetat de multă vreme, nici nu ar fi putut să îmi ceară chestiunea asta. După Revoluţie am descoperit că nu eram doar 50. Au apărut oameni care aveau aceeaşi gândire ca şi noi. Liga s-a coagulat masiv. În 89, imediat am făcut structura, ne-am dat seama din prima secundă de lucrarea din Romania. Ne-am dat seama că era vorba despre altceva.

Marius Tucă: Marian Munteanu nu ar fi trebuit să se asocieze cu Virgil Măgureanu.

Marian Munteanu: Dacă iese ceva bun pentru România, nu mă interesează ce se spune despre mine. Nu mă interesează ce portret mi se face.

Marius Tucă: Eu spun că nu se potriveşte portretul lui Marian Munteanu, nu avea ce să caute lângă portretul unuia care a fost şeful Serviciului Român de Informaţii.

Marian Munteanu: Când domnul Măgureanu a înclinat balanţa ca să iasă domnul Constantinescu preşedinte în 96, cum a fost? Are foarte mare legătură.

Ştiu că ne dorim lucruri minunate, nu am făcut niciodată legătura cu Măgureanu. Am văzut că în dosar sunt câteva foi disparate şi lipsesc lucruri esenţiale. La CNSAS am fost în 2016, când mi-au dat adeverinţă de necolaborare.

Marius Tucă: Aţi fost la miting în Piaţa Universităţii?

Noi ne-am constituit pe 26 decembrie şi am refăcut alegerile în ianuarie. Erau din fiecare facultate câte 2 reprezentanţi. După 26 decembrie 89, au fost tot timpul manifestaţii. Noi habar nu aveam cine erau Iliescu şi ceilalţi.

Marius Tucă: Când aţi luat hotărârea să faceţi demonstraţia din Piaţa Universităţii?

Marian Munteanu: Pe la jumătatea lui ianuarie. La prima demostraţie eu am fost să o anunţ la poliţie. A avut loc pe 21 ianuarie. M-am dus şi am vizitat locul unde am fost anchetat şi am făcut manifestaţia. Am mai participat la câteva mitinguri neorganizate de noi.

Am deschis balconul pe 24 aprilie şi atunci toată lumea a intrat în dispozitiv. Am luat boxele de Casa de Cultură a Studenţilor. Profesorii au fost de acord cu manifestaţia doar la Facultatea de Geografie. Am decis să transformăm acel loc într-o tribună a exprimării libere. Noi am semnat un acord de asociere pe 25 aprilie. După câştigarea alegerilor de către Iliescu am pregătit Greva Naţională Studenţească şi am paralizat învăţământul univeristar la sfârşitul lui 89.

Erau între 20-30 de mii de oameni la demostraţie. Erau unii foarte stabili, în jur de 10 mii, care deja se cunoşteau între ei. A fost o demonstraţie foarte mare în 90. Tata era foarte bolnav şi după nişte ani am început să ordonăm tot materialul. M-a rugat cineva să le dau un material. Am luat materialul, m-am uitat câteva minute şi l-am zărit pe tata.

: Mama era în oraş şi m-a sunat şi mi-a spus: „vino că a început". Am stat până la 12 noaptea. Au fost nişte lucruri... că sunt niste elemente organizate. I-am văzut cum operau. Nu stiu cine opera, dar nu erau ca noi. Nu ne-ar fi trecut prin cap să mergem pe două rânduri şi să spargem vitrine. Am zis că ăia o fac pentru că aşa au în plan. S-a lăsat liberă zona de evacuare. Momentul când am văzut activitatea armatei mi-am dat seama că au sprijinit răsturnarea.