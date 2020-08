Lucica Diţiu: După 122 de vaccinuri în lucru pentru COVID-19

Prof. dr. Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS şi dr. Lucica Diţiu, director-Stop TB Partnership, dezbat în emisiunea Marius Tucă Show despre faptul că lipsa de informare solidă îi face pe oameni să creadă orice în legătură cu virusul COVID-19.

Dr. Diţiu explică şi faptul că în România epidemia de COVID-19 a dus la scăderea diagnosticului de tuberculoză cu 50% la nivel global. Potrivit doctorului Lucica Diţiu, tuberculoza este cea mai mortal boală infectioasă, ucigând 1,5 milioane de oameni pe an, 4.000 de bolnavi pe zi, la nivel mondial.

Lucica Diţiu: 122 de vaccinuri în lucru pentru COVID-19

“Noi ştim despre coronavirus de 150 de zile şi în momentul de faţă sunt 122 de vaccinuri candidate pentru coronavirus. Pentru tuberculoză sunt două vaccinuri candidate, care dacă urmează un curs vor fi disponibile în 2026. În momentul de faţă, investiţiile pentru vaccinul de tuberculoză au scăzut”

Va fi sau nu un al doilea val de COVID-19?

”În mod normal, răspunsul este da. Singura chestie este ca el să dispară brusc, dar din ce am văzut este că va fi un al doilea val în toamnă, undeva prin luna octombrie”, susţine dr. Lucica Diţiu.

Prof. Dr. Alexandru Rafila: Vaccinul salvează vieţi!

,,Este clar că vaccinarea salvează vieţi. În decursul timpului au existat şi accidente. Dacă faci vaccinare împotriva rujeolei un copil dintr-un milion poate avea un accident şi poate muri. Dacă nu faci acel vaccin împotriva rujeolei, acel milion de copii va face boala, iar numărul de morţi va fi de cel puţin 1.000.”

T: Trebuie să recunosc că la început v-am suspectat de COVID. Daca se adevereşte că am trecut prin Covid?

R: Înseamnă că puteţi merge fară mască pe stradă.

LD: A facut un laudaţio şi despre Marius Tuca. Cred că toţi am avut lame în gât, diverse simptome de covid. Eu sunt în Geneva, am plecat din Romania în 1998 şi de atunci nu am mai lucrat în România.

T: Ce înseamnă programul pe care îl conduceţi?

LD: Este un program al ONU, încercăm să oprim tuberculoza în toate ţările lumii, pe orice ţară pe care putem să o ajutam, noi avem un program prin care dam direct fonduri. Am cumparat drone în Madagascar care livrează tratamentul acasă. Mai dăm la nivel mondial tratament pentru tuberculoza, acum şi pentru covid. Tuberculoza nu a disparut, este cea mai ucigasa boala ucigasa, în momentul de faţă. Tuberculoza omoară foarte mulţi oameni fară a avea mare vizibilitate din partea oamenilor.

Suntem pe locul 1 in Europa?

LD: Da. Avem un număr mare de bolnavi, 11-12 mii de bolnavi în fiecare an. Bolnavii de tuberculoza, trebuie sa oprim transmiterea, cu cât întârziem mai mult o personă bolnavă poate îmbolnăvi 15 persoane pe an. Foarte mult, se estimeaza că la nivel global, cam 25% din populatie este infectata. Cei infectaţi nu sunt contagioşi. Avem cateva studii pe numere foarte mici, din China, daca au covid se activeaza şi tuberculoza dar este un număr foarte mic si nu este semnificativ. Avem un rezervor mare pe care trebuie să îl curăţăm.

T: În ce măsură ne împiedică covidul?

LD: Oamenii care au alte boli nu au unde să se ducă, s-au închis spitalele. Nu este numai în România, am făcut un studiu în care ne-am uitat ce impact au aşa zisele masuri de mitigation. Dacă au reuşit sa ajunga acolo, ori era închis, ori oamenii nu erau acolo. Infecţioniştii au intrat mai mult pe covid. Eu ma aştept ca diagnosticul să scadă la 50%.

T: Ce părere aveţi despre COVID-19?

LD: Ne-a dat cu rotiţele în sus chestia asta. Astăzi noi suntem într-o situaţie delicată, ceea ce se ştie despre virus este mult mai puţin decât ce nu se ştie. A apărut din China, îl ştim de 150 zile şi sunt foarte multe speculaţii, se transmite cu repeziciune în populaţii care au social media, lumea se agaţă de orice soluţii, speranţe. Lumea trece prin faze de negare. Pentru că noi nu venim cu lucruri concrete, se ştie foarte puţin şi e foarte greu să generalizezi. Problema mare este adunarea suficientă de informaţii, vaccinul este încă departe, cu cât îl avem mai repede înseamnă că anumite faze au fost sărite.

R: Termoscarea se refera la cei care trec prin aeroporturi, unde este mare trafic, la noi se masoara temperatura de la distanta. Noi suntem de vina pentru ca nu folosim termenii corect.

T: Legat de microcipare

LD: Intrebarea e de unde vin toate ideiile astea. Si aici sunt oameni care se tem. Eu cred ca din pacate lumea nu stie, nimeni nu sta sa explice ce se intampla.

LD: Elvetia a trecut destul de bine prin covid. Si Elvetia si Suedia au doua chestii care la noi nu sunt. Ei sunt foarte disciplinati, aici ne-au verificat telefoanele, se uitau cat stai in casa, cand iesi si daca sunt adunari mai mari de 4 ani. Aici am putut sa fim pana la 5 oameni pe strada. S-a considerat ca lumea este destul de disiciplinata, de pe 11 mai s-au deschis toate.

T: Legat de cetatenii depistati pozitiv asimptomatici care sunt obligati sa se interneze in spital

LD: Depinde de persoana care e asimptomatica si cum se comporta, pentru ca totusi este asimptomatic dar poate sa dea boala. Nu mi-se pare corect sa fie internati in spital. In Elvetia stau acasa. Stiu un caz asimptomatic care a stat acasa. Nici macar nu il suna medicul de familie sa il intrebe de lamele in gat.

T: Domnule profesor, daca aveti ceva sa o intrebati pe doamna doctor. I-ati explicat de filmuletul in care spuneati ca nu exista virusul?

R: Nu dar cred ca il stie. Nu am o problema legata de chestiunea asta. Eu cred ca ceea ce face doamna doctor este un lucru important, faptul ca noi avem multe probleme de sanatate si nu le mai gestionam cred ca este o problema si trebuie sa ne trezim repede. Ce se intampla in Romania trebuie rapid rezolvat.

R: Exista studiile de seroprevalenta si daca raportam cazurile diagnisticate la prevalenta, avem un raport de 1 la 01. Probabil avem intre 3-4 sute de mii de oameni care au trecut prin boala.

LD: Nu stiu cate persoane care s-au infecatat prin magazine dar si aici masca este obligatorie. Am fost intr-un magazin, aici nu se ia temperatura dar pentru ca era foarte frig am inceput sa stranut in lant si lumea a inlemnit dar cand au vazut ca am masca s-au linistit.

T: S-a vorbit de cei care au fost vaccinati de TBC nu mai iau covid

LD: E o mare tampenie, nu stim. Nu s-a facut nimic legat de cauzalitate. Vaccinul BCCG nu ajuta adultii, ajuta bebelusii cand sunt mici. Nu s-au facut studii/. Sunt mai multe tarii care au intrat un studii serioase legate de aceasta problema. Ar fi bine sa aflam ce se intampla. Vaccinarea de BCCG se fac in primii ani si mai tarziu cateva reamintiri. OMS recomanda doar vaccinarea la noi nascuti.

R: Viziera se poarta in loc de ochelari.