Valentin Stan, EXCLUSIV la Marius Tucă Show: ,,Avem un prim-ministru care speră că va respecta legea”

Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, analistul politic Valentin Stan vorbeşte despre ce anume a învăţat premierul Ludovic Orban – cel care i-a tot sfătuit pe oameni de-a lungul acestei perioade de epidemie să poarte mască – din episodul în care a fost surprins alături de unii dintre miniştri săi fără mască şi fumând în biroul de la Guvern. Invitatul lui Marius Tucă dezbate şi cum a ajuns Florin Cîţu, ministrul de Finanţe, să se judece cu el însuşi.

Valentin Stan: Ce răspunde primul ministru al ţării la intrebarea dacă va respecta legea de acum încolo? – ,,Sper că da”

Valentin Stan: S-a murit în ţara asta pe nişte reglementări de care nişte derbedei îşi bat joc. Orban îşi bate joc!

Valentin Stan: Cîţu a desfiinţat Comisia Juridică din Ministerul Finanţelor care se ocupă de procesul de litigiu al părinţilor săi

Orban invocă greşeala omenească

,,Ce a zis Orban despre fotografie? – Suntem oameni, mai greşim. (…) Asta spune primul ministru? Aceasta este o ipocrizie de un cinism înfiorator. Acest penibil absolut n-a greşit. El ştia regulile pe care le-a încălcat. Toţi derbedeii aia de acolo ştiau regulile. Repetă mecanic această poveste cu greşeala (…) Dacă ai impresia că tot ce ti-am spus până acum e apă de ploaie, îţi arăt acum cum Orban îţi promite că speră că va fi ultima oară când încalcă legea. Avem un prim-ministru care speră că va respecta legea”, susţine analistul politic.

V. Stan: S-a murit în ţara asta de care nişte derbedei îşi bat joc!

,,Orban a spus să respectăm ordinele. Dupa aia s-a luat de Ciolacu că nu poartă mască. Şi acum a apărut poza asta. Îşi bate joc. El e încă prim-ministru. A amendat oamenii, i-a călcat în picioare, le-a pus zeci de mii de restricţii, spitalele nu primesc bolnavii cronici. S-a murit în ţara asta de care nişte derbedei îşi bat joc. Oamenii încă nu reacţionează aşa cum ar trebui să reactioneze.”

Cum a ajuns Florin Cîţu să se judece cu el înşuşi

Invitatul lui Marius Tucă vorbeşte şi despre dezvăluirile făcute de ziaruldevâlcea.ro în legătură cu litigiul în care părinţii ministrului de Finanţe, Florin Cîţu, se judecă cu ministerul păstorit de însuşi fiul lor, miza fiind una de milioane de euro.

În plus, Florin Cîţu a desfiinţat – justificând nevoia de reorganizare a ministerului – Comisia Juridică din cadrul ministerului pe care îl conduce.

,,Aştia de la ziarul de Vâlcea ne mai spun că Florin Cîţu a desfiinţat Comisia Juridică din minister care se ocupa de procesul procesul cu familia lui. Bine, exact pe tema pe care o ventilează el că, băi, eu restructurez Ministerul de Finanţe”, susţine analistul Valentin Stan.

V: Marcel Ciolacu a spus ca in lipsa explicatiilor sub nicio forma nu va mai vota o stare de alerta. El nu spunem ca numai votam starea de alerta. A zis ca din lipsa explicatiilor. Cu cine crezi ca o sa vorbeasca ca sa le explice?

T: M-am saturat sa vina sa dea lectii niste securisti.

V: Tu iti dai seama ca baiatul asta vine public si spune asta?

Despre poza cu Orban si ministrii

T: Eu am crezut ca e fake news. Nu e fake news.

V: Sunt niste oameni ca in spatele usilor capitonate isi faceau si ei iun lucru.

T: Aurescu avea manusi?

V: In general el se poarta cu manusi.

V: In general el se poarta cu manusi. Orban a spus sa respectam ordinele. Dupa aia s-a luat de Ciolacu ca nu poarta masca. Si acum a aparut poza asta. Isi bate joc. El e inca prim ministru. A amendat oamenii, i-a calcat in picioare, le-a pus zeci de mii de restrictii, spitalele nu primesc bolnavii cronici. S-a murit in tara asta de care niste derbedei isi bat joc. Oamenii inca nu reactioneaza asa cum ar trebui sa reactioneze.

V: Ce a zis Orban despre fotografie? " Suntem oameni, mai gresim". In momentul in care politistul l-a oprit pe omul care se ducea sa cumpere paine ala ce a zis? Ca mai gresesc. Asta spune primul ministru? Aceasta este o ipocrizie de un cinism infiorator. Acest penibil absolut n-a gresit. El stia regulile pe care le-a incalcat. Toti derbedeii aia de acolo stiau regulile. Repeta mecanic aceasta poveste cu greseala. Tu auzi ce spune?

T: El fumeaza dintodeauna in spatii inchise

V: Astia dupa ce incalca legea te fac prost. Consilierul lui Boris. A aparut mare controversa in societatea britanica. Nu e clar daca omul ala a incalcat o reglementare. Omul ala si-a dat demisia din guvern pentru ca reactia opiniei publica a fost atat de rapida incat guvernul lui Boris Johnson s-a clatinat. Acest om si-a pus mai preus principiile decat pozitia din Guvern.

T: Nu are nicio treaba, Ciuma rosie a murit, el e pus de Iohannis.

V: Tu stii de cand fumeaza Orban?

T: De cand era mic.

V: Domnul Iohannis te-a rezolvat sa mergi in Irlanda la munca. Aurescu fuma trabuc cu manusile ca sa nu i se infecteze trabucul.

T: Presedintele Consiliului Stiintific din Franta isi doreste revenirea la normal, el spune ca trebuie lasat Covidul sa se propage in populatia tanara. El vrea sa isi inceteze activitatea cu Consiliul Stiintific.

V: Aia fumeaza, stau fara masca si iti spun ca esti prost. Stii ca Ciolacu a fost in Vama Veche? Pe prietenul tau Rares Bogdan cand l-au intrebat de fotografia cu Orban el a spus no comment.

T: Orban a spus ca Parlamentul baga Guvernul in incapacitate de plata.

V: Astia au tot vrut sa amane alocatiile. Astia nici intre ei nu se inteleg la ticalosii.

T: E o amestecatura de securisti prosti.

V: Avem un litigiu intre parintii lui Citu. Litigiu cu statul reprezentat prin Ministerul de Finante. in legatura cu retrocedarea a 50 de hectare de teren. Parintii lui Citu au castigat in instanta. Romsilva a contestat decizia de retrocedare. Pe 16 decembrie Vasile Citu a sesizat Ministerul Finantelor Publice. Deci tatal lui Citu in litigiu cu statul cere documente necesare pentru a gestiona litigiul. Baietii astia au transformat institutia statului intr-o afacere de familie.