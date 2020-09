Dialogul Valentin Stan - Marius Tucă:

Tucă: Din păcate sunt veşti pentru România, se pare că ne îndreptăm spre urgenţă.

V. Stan: O să vezi că domnul preşedinte a spus că are veşti bune.

Dumneavoastră aţi zis că PSD ar fi parcarea din faţă Securităţii.

V. Stan: Între timp au şi acoperit-o. De ce se închid spitale? De ce nu poţi să tratezi patologiile cronice, în timp ce te ocupi de această gripă sezonieră? Suntem o ţară de incompetenţi. Domnul Borcean (preşedintele Colegiului medicilor) spune că s-a murit mai mult de infarct. El mai spune că au murit pentru că au venit prea târziu.

A venit Moldovan la o televiziune cu o statistică pentru anii 2020, 2019, 2018, 2017 şi a prezentat mortalitatea din aceşti ani. Borcean spune că în luna martie când nu a mai circulat nimeni au fost zero decese din accidente rutiere iar înainte aveam 5 morţi pe zi din accidente rutiere. Moldovan spune despre afirmaţiile lui Borcean, preşedintele Colegiului Medicilor, că au un caracter surpinzător dar este nesăbuit şi atacă medicii.

Tucă: El tocmai apară medicii

V. Stan: Ştii ce nu îl ajută pe Borcean? Statisticile lui Moldovan. Domnul Moldovan a prezentat tabelul din mai şi a arătat ce bună mortalitate avem.

V. Stan: In spitalul Colentina erau tratati pana in martie 2020 peste 20.000 de pacienti pe luna, in spital sunt acum sub 100 de pacienti, spitalul fiind in continuare inchis.

Tucă: Nu se ia în calcul faptul că celor mai mulţi dintre pacienţi le-a fost frică să meargă în spitale

V.Stan: Monica Popa a spus că au fost mulţi pacienţi care au murit pentru că nu au primit act medical. Tătaru zice că managerii de spitale sunt de vină că se stă la coadă. Le-a dat cumva vreun soft? Nici măcar la ANAF nu sunt digitalizati. Tătaru a mai spus că nu a fost adresabilitate în spitale, s-a limitat patologia de tratare şi frică de COVID. Exact ce spune Borcean.

Arafat a fost întrebat de ce a fost dată alertă pe 30 de zile şi nu a ştiut să răspundă.