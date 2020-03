VIDEO: Alexandru Rafila, despre eficienţa alcoolului sanitar: „Spirtul are un efect dezinfectant”

Dr. Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, spune că spirtul sanitar este dezinfectant şi este recomandat pentru a fi folosit pe suprafeţe.

După ce Dr. Streinu Cercel, şeful Spitalului „Matei Balş” a declarat că spirtul medicinal nu este bun pentru a fi folosit pe mâini pentru protejarea de noul coronavirus, Alexandru Rafila susţine că alcoolul sanitar este dezinfectant poate fi folosit în special pentru suprafeţe.

„Alcoolul sanitar e dezinfectat. El e folosit pentru dezinfecţia unor suprafeţe. Nu putem să spunem că nu are niciun efect, pentru că spirtul are un efect dezinfectat. Concentraţia optimă e 70%. Utilizarea lui ca antiseptic nu prea mai e recomandată. În primul rând nu are timp de contact pe tegumente. Atunci preferăm să folosim un gel care conţine acelaşi lucru, alcool etanol în aceeaşi concentraţie, 70%. El pătrunde în profunzime şi nu distruge tegumentul.

Atunci se recomandă utilizarea acestor dezinfectanţi, tot pe bază de alcool. Iar suprafeţele, sigur putem folosi şi spirt, se folosesc dezinfectaţi pe bază de clor. O soluţie diluată corespunzător e suficientă pentru inactivarea oricărui microorganism care e patogen, inclusiv pentru curăţarea acestui coronavirus”, a explicat Rafila în cadrul emisiunii Marius Tucă Show.

