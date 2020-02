Cod galben de ploi torenţiale şi ceaţă în 4 judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, două avertizări nowcasting cod galben de ploi torenţiale şi ceaţă pentru patru judeţe.

Până la ora 13:00 se află sub cod galben zona joasă a judeţelor Maramureş, Cluj şi Bistriţa-Năsăud, unde meteorologii anunţă ploaie şi lapoviţă care vor favoriza depunerea de polei.

De asemenea, până la ora 11:00 mai multe localităţi din Harghita sunt sub avertizare cod galben de ceaţă, care reducerea vizibilitatea sub 200 m şi izolat sub 50 m. Se anunţă şi depuneri de chiciură.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.