METEO. Avertizare ANM. Cod galben de ceaţă în patru judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri două atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru patru judeţe.

Potrivit meteorologilor, în localităţi din judeţele Braşov, Harghita şi Sibiu se va semnala ceaţă care local determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 metri.

Atenţionarea Cod galben de ceaţă expiră la ora 9.30.

Sub alertă Cod galben de ceaţă se află şi mai multe localităţi din judeţul Cluj, până la ora 9.30. Meteorologii anunţă şi aici ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.