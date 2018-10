A treia înregistrare cu vicepreşedintele PSD Adrian Ţuţuianu: L-am înjurat pe Codrin Ştefănescu „de am spart geamurile de la Kisseleff”

O a treia înregistrare audio a fost făcută publică, joi seară de România TV, în care Adrian Ţuţuianu povestea, într-o întâlnire la Găeşti, că secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, ar da telefoane în teritoriu. În replică, Ştefănescu spune că este o "invenţie totală".

Vicepreşedintele PSD şi lider al organizaţiei din Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, le povestea colegilor de la Găeşti, în luna septembrie, cum l-a înjurat pe Codrin Ştefănescu în sediul PSD, "de am spart geamurile de la Kisseleff". Motivul ar fi că secretarul general adjunct al PSD ar fi dat telefoane în teritoriu în care le spunea social-democraţilor să atace deciziile lui Ţuţuianu în Consiliul Judeţean.

În replică, Codrin Ştefănescu a declarat că este "o invenţie totală" a lui Ţuţuianu şi că acesta "vede numai conspiraţii galactice", deşi a fost, alături de Gabriela Firea, unul dintre autorii scrisorii prin care a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la şefia PSD.

"Discuţia de la Găeşti s-a lăsat cu foarte multe telefoane din centru şi teritoriu pentru că foarte mulţi ne-au sunat că ceva nu e în regulă cu comportamentul domnului Ţuţuianu. O să îl întrebăm la CEx. Am avut BPN ieri şi nu l-am întrebat nici măcar cu cine a dat mâna. Eu am fost atunci la o discuţie la Târgovişte, când domnul Ţuţuianu era în război cu mai multi, prefectul, preşedinţi de CJ, cu Rovana Plumb. Am avut atunci o discuţie amicală şi ţin minte că am fost şi la masă. Şi atunci nu am dat niciun coleg din teritoriu un telefon ca să-l saboteze pe dl Ţuţuianu. Dumnealui vede numai conspiraţii galactice, el fiind unul dintre autorii, alături de doamna Firea, ai scrisorii aceleia de tip #rezist. Am înţeles că dl Ţuţuianu e cel mai frumos, deştept, sexi lider, la care trebuie să ne închinăm toţi din PSD şi noi toţi de altfel", a afirmat Codrin Ştefănescu, într-o intervenţie telefonică, joi seară, la România TV.

Secretarul general adjunct al PSD a adăugat că social-democraţii au fost prea permisivi faţă de Adrian Ţuţuianu.

"Noi faţă de dl Ţuţuianu am fost foarte politicoşi şi foarte permisivi. Ceea ce face dl Ţuţuianu e într-o altă linie, altă lume, paralelă. E pentru prima oară în istorie când aud un coleg care îi înjură pe toţi colegii din conducerea partidului şi din teritoriu. Eu personal nu aş putea să stau la masă în continuare cu dl Ţuţuianu, în condiţiile acestea. Eu nu ştiu ce are în cap dl Ţuţuianu, ce vrea de fapt, pentru că PSD l-a făcut de toate, e vicepreşedinte PSD, l-a făcut senator, l-a făcut ministru. Poate vrea să fie preşedintele României", a completat Ştefănescu.

Aceasta este a treia înregistrare audio cu Adrian Ţuţuianu. În primele două senatorul PSD de Dâmboviţa spunea că PSD este "un partid de maimuţe" pentru că a acceptat ca Dragnea să meargă la Cotroceni cu propunerea lui Sevil Shhaideh pentru funcţia de premier şi îi făcea "proşti" pe ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi pe preşedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda.

Liviu Dragnea, a declarat că situaţiile vicepreşedinţilor Adrian Ţuţuianu şi Gabriela Firea se vor discuta în următoarea şedinţă a CExN pentru că „un subiect atât de plăcut nu avem cum să ratăm”.

Liderul PSD a răspuns, joi, în termeni ironici, întrebat la Parlament dacă la CExN în care se va decide remanierea, se va discuta despre înregistrările în care Adrian Ţuţuianu critică o serie de miniştri şi face referire şi la liderul PSD, precum şi despre anunţul unor consilieri generali PSD că nu vor mai vota proiectele dacă primarul Gabriela Firea nu îi consultă, că nu crede că subiectul va fi evitat.

Următoare şedinţă a Comitetului Executiv Naţional al PSD va avea loc cel mai devreme miercurea viitoare, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din partid.

