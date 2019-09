Acuzaţii de fraudare a alegerilor pentru şefia USR. Un lider ar fi putut crea noi adrese de e-mail pentru votul electronic

Cosette Chichirău acuză, într-un mesaj pe grupul de Facebook „Poiana lui Iocan” obţinut de MEDIAFAX, că alegerile interne pentru şefia partidului ar fi fost fraudate la nivel naţional. Ea susţine că deputatul Cătălin Drulă a avut parola de la sistemul de vot şi putea să creeze noi adrese de e-mail.

„Toată ziua de duminică, 1 sept, prima zi de vot, Cătălin Drulă a avut parola de la sistemul de vot. Putea să genereze linkuri de vot, să genereze noi adrese de email, să suprascrie voturi, să facă ce voia el. Cătălin Drulă – om de bază în Echipa Barna – a avut mijloacele să facă o fraudă naţională. Am aflat asta duminică seara la ora 20, de la Mircea Şerdin, când l-am întrebat cine are acces la cine a votat şi cine nu. A zis că doar el, nimeni din Comisia Electorală, şi că «ah da, şi Drulă mai are parola, dar hai că o schimb acum»”, scrie deputatul USR de Iaşi, Cosette Chichirău, într-o postare pe grupul USR de Facebook „Poiana lui Iocan”, obţinută de MEDIAFAX.

Contracandidata lui Dan Barna la şefia USR mai spune că toate lucrurile spuse despre modificările de la Iaşi sunt doar poveşti, „praf în ochi” pentru a acoperi scandalul faptului că sistemul de vot electronic nu era unul securizat.

„Cu două zile înainte, pe 30 august seara, registrul electoral fusese extras din Hubspot, unde noi cei din ţară avem acces. Aceste date au fost transferate în Zeus, sistemul de vot, iar de aici înainte numai Mircea Şerdin şi Cătălin Drulă au avut acces. Orice modificare la orice – nume, prenume, adresă de email – nu putea ajunge în Zeus decât dacă voia SG şi/sau Comisia Electorală. sau Drulă. Toate poveştile despre modificări de la Iaşi de pe 1-2 septembrie sunt doar atât: poveşti. Praf în ochi ca să acoperim scandalul că sistemul de vot nu era securizat”, mai scrie Cosette Chichirău.

Liderul USR Iaşi precizează că „Nimeni de la Iaşi nu avea posibilitatea să fraudeze. Modificările în Hubspot nu puteau avea niciun efect în Zeus. Schimbările de adrese de email le-am făcut la cererea SG. Acuzaţiile echipei Barna nu sunt altceva decât un proces de intenţie ca la Securitate. «Este adevărat că cei de la Iaşi nu puteau să fraudeze, dar sigur au vrut!»”.

Ea mai afirmă că cei care au fost în echipa lui Dan Barna aveau posibilitatea să fraudeze alegerile, adăugând că a cerut un audit naţional de la comisia electorală, însă nu l-a primit.

„În schimb, echipa Barna avea mijloacele de fraudare a votului. Întrebarea este dacă le-au folosit. Am cerut Comisiei Electorale un Audit naţional. Nu l-am primit. Adrian Prisnel a cerut Comisiei Electorale lista cu cei care aveau acces la sistemul de vot. Nu a primit-o. Mie mi-a ajuns cuţitul la os. De o săptămână, sunt acuzată în partid şi în presă de o fraudă pe care nu aveam cum să o fac. Sunt nişte minciuni strigătoare la cer. Am îndurat destul mizeria asta. Acum ce facem? Verificăm până la urmă dacă s-au făcut suprascrieri în sistemul de vot? Verificăm cine a avut, în afară de Drulă, acces la sistemul de vot?”, conchide Chichirău, în mesajul obţinut de MEDIAFAX.

Filiala USR Iaşi, de unde a candidat pentru şefia partidului Cosette Chichirău, a semnalat posibile suspiciuni în votul electronic pentru alegerile interne, respectiv 516 e-mailuri care ar fi îndoielnice, potrivit unui raport intern al USR obţinut de MEDIAFAX.

Problemele semnalate cu privire la procesul electoral de votare din judeţul Iaşi, arată că filiala USR Iaşi a solicitat să fie schimbate 516 adrese de e-mail asupra cărora organizaţia susţine că sunt suspicioase, în sensul că mai multe adrese au aceeaşi parolă.

Comisia Electorală a formulat în raportul intern al USR câteva recomandări, printre care şi cea privind un audit la nivelul formaţiunii cu privire la adeziunile membrilor şi a procesului electronic în organizaţiile judeţene.

Dan Barna a fost ales preşedintele USR pentru un nou mandat, prin vot electronic, arată un comunicat de presă al partidului. În cadrul scrutinului on-line, desfăşurat în perioada 1-5 septembrie, au votat 9.314 membri ai formaţiunii, iar Barna a obţinut 6.097 din voturi, însemnând 65.75%.

Cosette Chichirău şi Alexandru Surcel, contracandidaţii lui Dan Barna, au obţinut 2.907 (31.35%) şi respectiv 269 (2.90%) dintre voturilor membrilor USR.

Rezultatul scrutinului intern va fi validat de Congresul USR care va avea loc la Timişoara pe 14 septembrie. În cadrul Congresului de la Timişoara vor fi aleşi şi noii membri ai Biroului Naţional al USR.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.