Administraţia Donald Trump anunţă oficial retragerea SUA din OMS

Administraţia Donald Trump a anunţat oficial, marţi, Congresul american şi Naţiunile Unite că Statele Unite au iniţiat procedurile pentru retragerea din Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

"Congresul SUA a primit înştiinţarea că preşedintele a retras oficial Statele Unite din OMS în mijlocul unei pandemii", a transmis, prin Twitter, senatorul democrat Robert Menendez, membru al Comisiei pentru Afaceri Externe a Senatului SUA.

"Chiar dacă numesc reacţia lui Donald Trump la Covid-19 haotică şi incoerentă nu se face dreptate. Actuala decizie nu va proteja vieţi americane ori interese, îi lasă pe americani bolnavi, iar America rămâne singură", a argumentat senatorul democrat.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.