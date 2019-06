Adrian Năstase: Fără o pregătire, congresul PSD din 29 iunie riscă să spargă în bucăţi partidul

Fostul premier şi prşeedinte al PSD, Adrian Năstase, scrie pe blog că congresul PSD, din 29 iunie, fără o bună pregătire, riscă să spargă în bucăţi partidul şi să ducă la o criză guvernamentală, a scris Adrian Năstase, pe blogul personal.

"Vineri, am tinut o prelegere la Craiova despre Titulescu si despre criza dreptului international. Am incercat sa evidentiez felul in care oamenii politici, in perioada interbelica, au stiut sa apere cuceririle din tratatele de pace si sa lupte impotriva revizionismului. Am aratat, intre altele, preluand ideile lui Titulescu, legatura stransa dintre o buna politica interna si o buna politica externa. Din pacate, insuccesul nostru la ONU se datoreaza faptului ca actualii lideri ai Romaniei nu au inteles acest lucru.

In plus, Romania incepe sa aiba un mediu regional complicat – relatia cu Ungaria este tensionata, Ucraina se teme pentru frontierele sale, Republica Moldova este in pragul exploziei, Marea Neagra nu mai este „cel mai bun prieten al Romaniei”…In aceste conditii, fara o buna pregatire, Congresul PSD, din 29 iunie, fara o buna pregatire, risca sa sparga in bucati partidul si sa duca la o criza guvernamentala", a scris Adrian Năstase, pe blogul personal.

Preşedintele interimar PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, vineri, că Congresul pe care PSD îl va organiza pe 29 iunie trebuie să fie unul premergător desemnării candidatului la prezidenţiale.

Au fost şi lideri social democraţi, printre care Gabriela Firea, care au susţinut că un congres ar trebui să fe organizat în toamnă, nu acum.

