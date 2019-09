ALDE acuză că Mircea Diaconu s-ar putea să nu aibă reprezentanţi în secţiile de votare

Norica Nicolai a declarat că, la şedinţa BEC de vineri, a fost discutată propunerea ca Mircea Diaconu să fie exclus din prima etapă a extragerii la sorţi pentru a stabili ordinea pe buletinele de vot. Ea acuză că este posibil ca Diaconu să nu poată fi reprezentat în secţiile de votare.

„Astăzi (vineri - n.r) pe ordinea de zi a şedinţei BEC se află o propunere de decizie în conformitate cu care candidatul alianţei UN OM este exclus din prima etapă a tragerii la sorţi pentru stabilirea ordinii pe buletinul de vot pentru aceste alegeri care vor avea loc în luna noiembrie. Înţeleg că argumentul fals pe care îl foloseşte această decizie se referă la calitatea de partid parlamentar a celor două partide componente ale alianţei. Vreau să îmi permiteţi să vă reamintesc prevederile legale care specifică foarte clar că această calitate că se stabileşte la data începerii procesului electoral, calitate care a fost comunicată şi adjudecată de BEC pe 30 august în acest an şi conform cu care ALDE are calitatea de partid parlamentar”, a afirmat Norica Nicolai, vineri, într-o conferinţă de presă.

„Dacă BEC va lua această decizie de excluderea a candidatului nostru va continua să joace un joc politic, pentru că juridic argumentele nu se susţin aşa cum am putut observa prin această decizie şi sunt convinsă că în acest moment se creează premisele unei fraude electorale. Cred că Mircea Diaconu, care este un candidat independent susţinut de două partide politice, are dreptul să fie reprezentat de români în secţiile de votare şi spun acest lucru că în procesele electorale anterioare de prea multe ori ne-am confruntat cu situaţii de fraudă, niciodată lămurite”, a completat Nicolai.

Ea a mai anunţat că „Alianţa pentru un Om” va contesta decizia BEC, imediat după ce va fi făcută publică. Nicolai a adăugat că MAE a propus tipărirea a aproximativ 2.900.000 de buletine de vot, în condiţiile în care în Registrul electoralsunt înscrişi circa 700.000 de români din străinătate.

„Vreau să vă informez de asemenea că Ministerul de Externe al României a propus pentru secţiile din Diaspora tipărirea a circa 2.900.000 de buletine de vot, este o propunere estimativă dar trebuie să vă spun că Registrul electoral pentru a vota în Diaspora sunt înscrişi circa 700.000 de români şi dacă privim înapoi la procesele electorale anterioare, prezenţa la vot în ambele procese electorale, mă refer şi la ultimele alegeri, europarlamentare, prezenţa la vot a fost de circa 350.000 de persoane”, a explicat Nicolai.

Aceasta a precizat că se îndoieşte că va fi un proces electoral corect.

„În aceste condiţii daţi-mi voie să mă îndoiesc că procesul electoral va fi un proces corect, este nevoie cred de formarea unei coaliţii pentru alegeri curate şi acest lucru îl dovedeşte nu numai ce se întâmplă astăzi în procesul electoral pentru alegerea preşedintelui, îl dovedeşte toată experienţa electorală anterioară. Am avut foarte multe contestări, am avut foarte multe dovezi de fraudă, inclusiv BEC actual trimite în procedură penală o serie de candidaţi, nu ştiu pe ce criterii, deci legea nu le permitea să facă acest lucru, am avut partide respinse pentru că nu avea calitatea de partid parlamentar, dar cu toate acestea pe mine şi conducerea alianţei noastre ne face să credem că stăm în această perioadă să ne confruntăm cu o amplă acţiune de fraudare a alegerilor, generată nu numai de organizarea procesului electoral în sine, ci şi de o serie de comportamente politice care sunt inadecvate”, a mai spus Norica Nicolai.

Nu în ultimul rând, coordonatoare de campanie prezideţiabilului Mircea Diaconu a făcut un apel la societatea civilă pentru a fi „prezentă la procesul electoral pentru alegerea preşedintelui, este nevoie de dumneavoastră, de cât mai mulţi dintre dumneavoastră care să vadă şi să păzească voturile pe care le daţi în favoarea unui candidat sau altul”.

BEC are vineri o şedinţă pentru a stabili lista finală a candidaţilor la alegerile prezidenţiale. Sâmbătă va avea loc o altă reuniunea la BEC pentru a fi stabilită, prin tragere la sorţi, ordinea candidaţilor pe buletinele de vot.

Biroul Electoral Central a validat, până în acest moment, 14 candidaturi la alegerile prezidenţiale.

Şeful AEP Constantin Buică a anunţat, miercuri, că este posibil la alegerile prezidenţiale, din luna noiembrie, să fie 17 candidaţi, însă „aşteptăm vineri să vedem rămânerea definitivă”.

