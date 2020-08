Alegeri 2020: Bătălia starurilor se dă în Capitală

Te uiţi în stânga şi-n dreapta, afişe electorale. "Priveşte cerul" s-a transformat în „priveşte cine candidează”, iar bannerele sunt peste tot. Dar, nu-i aşa, campania este în Firea politicienilor.

Nici anul acesta nu lipsesc sloganurile mai mult sau mai puţin inspirate. De la acronimul Gabrielei FIREA, la promisiunile lui Dan Tudorache că îţi va moderniza liftul sau va opri poluarea la simpla convingere „hai, că se poate” a lui Băluţă.

Radu Delicote, specialist în marketing politic, spune că anul acesta, se dă o bătălie a superstarurilor. De la postură, la mimică şi culorile alese, aspiranţii la primăriile Bucureştiului îţi transmit semnale. Uite cum încearcă să te convingă candidaţii să le dai un vot.

RADU DELICOTE ,SPECIALIST MARKETING POLITIC

” Afişul electroral are o singură menire 8 să fie uşor vizibil pentru când treci cu viteză pe stradă, să-ţi sară în ochi când te grăbeşti. Trebuie să ţii cont de o singură regulă: dacă mesajul tău e înţeles de un copil de 6 ani şi de bunica lui de 80, atunci, mesajul tu este bun. O poziţionare de nişă, uite, un joc de cuvinte amuzant, uite ştiu şi eu cine este acel candida partidul în sine nu are cea mai bună percepţie vs candidatul, omul de aceea optează candidaţii să se promoveze pe ei înşişi în detrimentul siglei de partid”.

Ce spune Radu Delicote despre:

Adina Alberts

”Pe alb şi o serie de elemente subliminale, dacă aş putea să zic, căci medicina, nu? Această imaculare, albul pe care îl foloseşti pentru a induce ideea de curăţenie de sănătate un candidat care se vrea venit pe un cal alb, care va rezolva problemele om nou, dar la a treia candidatură „

Dana Albert

”Pe Dana Albert am văzut-o în afişe cu cu domnul Negoiţă, dacă nu mă înşel, deci e un transfer de capital de imagine de la un personaj politic deja existent către un personaj nou venit”

Călin Popescu Tăriceanu

”În cazul lui Călin Popescu Tăriceanu este o chestiune diferită Călin Popescu Tărceanu este în plan american Şi atunci plan american vs gros plan prim plan cum avem aici, te poate diferenţia într-o avalanşă dealte mesaje şi alte afişe ”