Alegeri locale 2020. PNL a validat candidaţii pentru primării, decizia pentru Bucureşti a fost amânată

Pe parcursul declaratiilor, Orban a fost huiduit de un grup de protestatari.

„Au fost validaţi candidaţii în judeţele României cu excepţii în Brăila, Giurgiu, Bihor, am amânat o decizie pe Bucureşti. La Bucureşti este validată candidatura domnului Nicuşor Dan, susţinut de PNL. Am stabilit candidaţi cu experienţă, candidaţi intergri. Obiectivul lor este de a se prezenţa în faţă alegătorilor cu proiecte de dezvoltarea ale comunităţilor locale, care să ducă la creşterea calităţii vieţii comunităţilor”, a afirmat Orban.

Orban spune că partidul discută cu PMP şi cu USR Plus realizarea unei formule comune la sectoarele Capitalei. „Candidaturile se depun în perioada 8-18 august, încă mai avem timp. Am validat candidatura domnului Rodeanu de la USR PLus (la Galaţi-n.r)”, a precizat Orban.

El a indicat că mai există înţelegeri cu USR PLUS în privinţa candidaţilor la locale, dând ca exemplu susţinerea lui Florin Iordache propus de această alianţă pentru Primăria Municipiului Zalău. „Mai avem înţelegeri şi încă mai suntem în analiză în câteva judeţe pentru a merge pe susţinere reciprocă a candidaţilor”, a adăugat preşedintele PNL.

Pentru funcţia de primar de municipiu reşedinţă de judeţ au fost validaţi următorii candidaţi:

Argeş – Sorin Apostoliceanu

Braşov – George Scripcaru

Galaţi – Bogdan Rodeanu (USR-PLUS)

Vaslui – Tudor Polak

Pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean au fost validaţi următorii candidaţi:



Argeş – Emanuel Soare

Bistriţa-Năsăud – Stelian Dolha

Covasna – Olimpiu Floroian

Galaţi – George Stângă

Gorj – Iulian Popescu

Harghita – Sebastian Buzilă

Maramureş – Ionel Bogdan

Mehedinţi – Pavel Cristinel

Neamţ – Mugur Cozmanciuc

Satu-Mare – Adrian Cozma

Vaslui – Marius Arcăleanu

Vâlcea – Cristian Buican