Aproape 19 milioane de români sunt la alegerile parlamentare din 2020 să îşi aleagă senatorii şi deputaţii. Prezenţa la vot la precedentele alegeri parlamentare a fost sub 40%.

ORA 15:00 Prezenţa la vot la ora 15:00

Prezenţa la vot pe ţară la scrutinul parlamentar a fost, duminică, până la ora 15,00, de 19,60%, adică 3.567.107 alegători, potrivit datelor anunţate de Biroul Electoral Central (BEC).

În mediul urban, s-au prezentat la urne 1.959.722 de alegători, iar în rural - 1.607.385.

Un număr de 38.759 de alegători au votat cu urna mobilă.

La alegerile parlamentare din 2016, prezenţa la urne pe ţară până la ora 15,00 a fost de 23,67%.

ORA 14:00 Prezenţă de 16,68%. Peste 3 milioane de români au votat până la acestă oră.

Urban: 1.714.297

Rural: 1.363.437

Prezenţa la vot la ora 14.00 este de 16.68%. Mult sub anii precedenţi: 20.23% în 2016, 20.56% în 2012 şi 19.48% în 2008.

Judeţele cu cea mai mare prezenţă

Mehedinţi - 23,62%,

Teleorman - 20,96%,

Olt 20,88%,

Gorj - 19,95%

Dolj - 19,69%

Judeţele cu cea mai mică prezenţă la vot

Vaslui - 12,77%

Satu Mare - 13,64%

Maramureş - 13,72%

Arad - 13,80%

ORA 12:00 Prezenţă de 10,64%

Aproape două milioane de români s-au prezentat la secţiile de votare în primele cinci ore de la deschiderea urnelor pentru alegerile parlamentare.

Potrivit datelor oficiale, prezentnţa la vot la ora 12.00 este de 10,64 %.

Astfel, au votat pe liste permanente 1.768.757 de alegători, iar pe liste suplimentare 157.601. Alţi aproape 10.000 de votanţi au folosit urnele mobile.

Cei mai mulţi votanţi au fost înregistraţi în mediul ruban, peste 1.100.000, în timp ce în mediul rural au fost înregistraţi în primele cinci ore doar 840.404 de alegători.

Cea mai mare prezenţă se înregistrează în Mehedinţi, de 6 este 15%. Prezenţă de peste 14% s-a mai înregistrat în judeţele Olt şi Teleorman.

Peste 18 milioane de români sunt aşteptaţi să decidă care va fi componenţa Parlamentului pentru următorii patru ani. În cursa electorală s-au înscris 7.136 de candidaţi pentru cele 465 de mandate de deputat şi senator.

La alegerile parlamentare din 2016, prezenţa la vot a fost de 39,49%.

Ora 11:00 Prezenţă de peste 7,60%. Peste 1.400.000 de persoane şi-au exprimat opţiunea în ţară.

ORA 10:36

ORA 10:00 Prezenţă de 4,93%

Prezenţa la vot la ora 10.00 este de 4.93%. Mai scăzută decât la alegerile parlamentare din 2016 (5.27%), dar peste cele din 2012 (4.52%) şi 2008 (4.87%) Citeşte mai mult AICI

Urban: 530.197 de persoane au votat

Rural: 405.352 de persoane au votat

ORA 9:00 Ora 9:00. Peste 500.000 de români au votat. 2,75% prezenţă. În 2016 la aceaşi oră prezenţa era de 2,58%

Judeţele cu cea mai mare prezenţă

Mehedinţi 3,81%

Olt 3,80%

Telorman 3,66%

Judeţe cu cea mai mică prezenţă

Covasna 1,81%

Bistriţa Năsăud 1,95%

Vaslui 1,99%

Politicienii la VOT

Ludovic Orban la vot: „E o zi decisivă pentru evoluţia ulterioară a României. Românii au puterea să decidă în ce direcţie se va îndrepta România. Îi invit pe români să participe la această decizie fundamentală pentru destinul României”, a spus Orban după ce a votat.

Acesta a adăugat că a votat pentru dezvoltarea României, pentru „o Românie dinamică, modernă, încrezătoare în forţele sale, care să fie respectată la nivel internaţional. Am votat pentru reforme substanţiale, pentru o orientare euroatlantică clară a României, pentru un plan de dezvoltare care să permită saltul pe care România îl merită”.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat la ieşirea din secţia de votare că a votat pentru deschiderea şcolilor şi pentru un plan concret de luptă împotriva pandemiei.

„Am votat astăzi pentru ca românii să-şi ia viaţa înapoi, am votat astăzi pentru ca de mâine România să aibă un plan concret şi specialiştii capabili pentru gestionarea pandemiei şi a crizei economice. Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, de alocaţii, de şcoli deschise, dar am votat şi împotriva incompetenţei şi indolenţei. Am votat pentru producătorii români, firmele româneşti, şi îndemn pe toţi românii să vină astăzi la vot şi să voteze în spiritul Sfântului Nicolae, care pentru cei care au fost cuminţi aduce daruri şi pentru cei care au fost obraznici aduce nuiaua”, a spus Ciolacu.

Printre primi politicieni care au votat la alegerile parlamentare 2020 se află Gabriela Firea şi ministrul de Interne, marcel Vela.

”Am votata pentru dezvoltarea Românie, am votat pentru o lume mai bună,” a declarat Marcel Vela, la ieşirea de la urne.

ORA 8:00 Prezenţă de 1,31%. Peste 235.000 de români au votat.

Urban: 141.485

Rural: 98.240

ORA 7:30. Peste 134.000 de români au votat în primele 30 de minute de la deschiderea urnelor. Prezenţă la vot de 0,73%.

1.03% Olt - cea mai mare prezenţă

0,43% Harghita - cea mai mică prezenţă

Ora 7:00 A început votul. Secţiile din ţară s-au deschis. Românii sunt aşteptaţi la urne până la ora 21. Primele rezultate exit-poll ale Alegerilor Parlamentare vor fi disponibile pe Mediafax la ora 21:00.

Duminică, 6 decembrie, în România au loc alegerile parlamentare. Românii sunt aşteptaţi la urne pentru a decide cine vor fi senatorii şi deputaţii din Parlamentul României pentru următorii patru ani.

Datele oficiale furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă arată că la 31 octombrie 2020, în Registrul electoral erau înscrişi un număr total de 18.981.242 cetăţeni cu drept de vot.

În diaspora, urnele s-au deschis de vineri seara, începând cu cele din Auckland, Noua Zeelandă. Un număr total de 39.238 de români au depus cereri de înregistrare pentru votul prin corespondenţă la alegerile parlamentare. Cei mai mulţi din Marea Britanie – 9.224, urmaţi de românii din Germania – 5.772, apoi Italia – 3.378, Spania – 3.338 şi Franţa – 2.769. Vezi aici cum se desfăşoară votul pentru alegerile parlamentare în diaspora.

Imediat după închiderea urnelor, Mediafax.ro va prezenta primul exit-poll disponibil în România, pentru alegerile parlamentare 2020. Rezultatele exit-poll-ului CURS-Avangarde vor fi anunţate duminică, la ora 21.00, imediat după închiderea urnelor de vot, pe site-ul mediafax.ro. Rezultatele de la exit-poll nu iau în calcul voturile din diaspora, sondajul fiind realizat doar pentru secţiile de votare de pe teritoriul României.

Alegeri parlamentare 2020. Senatorii şi deputaţii se aleg prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale

Alegerile parlamentare se desfăşoară odată la patru ani şi, prin vot, vor fi aleşi 465 de parlamentari: 136 de senatori şi 329 de deputaţi. Ei vor reprezenta cetăţenii din fiecare judeţ al ţării, dar şi românii de peste graniţe sau minorităţile naţionale.

Conform legii alegerilor parlamentare, numărul de mandate din fiecare judeţ este decis în funcţie de populaţie. Astfel, un deputat reprezintă 73.000 de locuitori, iar un senator 168.000 de locuitori.

Conform acestui calcul, cei mai mulţi reprezentanţi ai legislativului vor veni din Bucureşti (13 senatori şi 29 deputaţi), urmat de Iaşi (5 senatori şi 12 deputaţi) şi Constanţa şi Prahova (5 senatori şi 11 deputaţi). Judeţele cu cei mai puţini reprezentanţi sunt Covasna, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Sălaj şi Tulcea (câte 2 senatori şi 4 deputaţi).

Pe listele actuale de vot s-au înscris 7.136 de candidaţi, cu aproape 1.000 mai mulţi decât în urmă cu 4 ani. La fel ca în cazul alegerilor locale din urmă cu câteva luni, scrutinul pentru alegerile parlamentare 2020 se va desfăşura în condiţii speciale.

Vot la alegeri parlamentare 2020. Lista de candidaţi la Senat şi Camera Deputaţilor

Alegeri parlamentare 2020. Întrebări frecvente despre votare

La alegerile parlamentare se vor folosi două modele de buletine de vot. Pentru alegerile parlamentare 2020, votul va fi pe partide, se va vota o listă sau unul dintre candidaţii independenţi. VEZI AICI Cum arată buletinul de vot.

Puteţi consulta lista cu secţiile de votare pe site-ul roaep.ro, sau cu ajutorul hărţii dezvoltate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Alegătorii care nu sunt siguri unde ar trebui să voteze pentru alegerile parlamentare din acest an, pot intra pe portalul Registrului Electoral, unde orice cetăţean român cu vârsta de peste 18 ani poate afla în câţiva paşi unde îşi poate exprima opţiunea duminică, 6 decembrie 2020.

Care sunt regulile pe care trebuie să le respecţi în secţia de votare, în contextul COVID-19

Pentru evitarea înfectării cu noul Coronavirus, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a stabilit o serie de reguli sanitare care trebuie respectate la alegerile parlamentare din acest an. Astfel, aşa cum s-a întâmplat şi în septembrie, toate secţiile de votare vor avea flacoane cu soluţie dezinfectantă şi toţi cetăţenii au obligaţia de a purta mască.

La intrarea în secţia de vot tuturor participanţilor li se va lua temperatura, iar alegătorii pentru alegerile parlamentare vor fi îndrumaţi în secţia de vot, astfel încât aceştia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acesteia. În sălile de votare nu se vor afla simultan mai mult de 5 alegători, iar între aceştia se va asigura o distanţă de minimum 1 metru.

De asemenea, potrivit ultimelor dispoziţii, „alegătorul va fi instruit să îşi îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de operatorul de calculator şi membrii biroului electoral al secţiei de votare, iar după identificare, alegătorul îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura”. Alegătorul este cel care „va fi instruit să poziţioneze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic”, iar la final, după exercitarea dreptului la vot, îşi va aplica singur timbrul autocolant ori ştampila cu menţiunea „VOTAT“ pe actul de identitate.