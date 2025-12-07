Alegeri Primăria București 2025. Capitala votează astăzi primarul general

Astăzi au loc alegeri în București, după ce fostul primar general, Nicușor Dan, a fost ales președintele României.

Bucureștenii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puțin șase luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025, potrivit AEP.

În București vor fi organizate 1.289 de secții de votare.

În Sectorul 1 sunt organizate 166 de secţii, în Sectorul 2 sunt 202, în Sectorul 3 sunt 294, în Sectorul 4 sunt 189, în Sectorul 5 sunt 198, iar în Sectorul 6 sunt 240.

Potrivit datelor oficiale, În București sunt înregistrați 1.779.080 de alegători, repartizați pe cele șase sectoare astfel: 210.685 în Sectorul 1, 292.894 în Sectorul 2, 440.813 în Sectorul 3, 269.362 în Sectorul 4, 239.783 în Sectorul 5 și 325.543 în Sectorul 6.

Votarea se desfășoară între orele 7:00 și 21:00.

Acte necesare

Alegătorii care merg la urne pot vota doar dacă prezintă un act de identitate valabil în ziua scrutinului.

Sunt recunoscute cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, precum și pașaportul de serviciu sau pașaportul de serviciu electronic.

Elevii din școlile militare pot vota cu carnetul de serviciu militar.

Autoritățile precizează că pașaportul simplu și pașaportul simplu electronic (turistic) nu pot fi folosite la vot.

Cetățenii Uniunii Europene cu domiciliul sau reședința în România își pot exercita dreptul de vot la alegerile locale în aceleași condiții ca cetățenii români, cu respectarea obligațiilor legale de înregistrare și de prezentare a documentelor prevăzute de lege.

Cum afli la ce secție de votare ești arondat?

La aceste alegeri, alegătorii pot vota la secția unde sunt arondați conform domiciliului sau reședinței. De obicei, o persoană este inclusă pe lista permanentă pe baza domiciliului, dar dacă și-a înregistrat reședința la primărie, va fi alocată unei secții conform adresei de reședință.

Aceste informații se regăsesc în Registrul Electoral, care poate fi consultat pe pagina www.registrulelectoral.ro. Pe această pagină trebuie completate câmpurile cerute: CNP, Numele de familie și trebuie aleasă opțiunea de „Alegeri locale parțiale 07.12.2025”.

Cum se desfășoară votul

La intrarea în secția de votare, actul de identitate este scanat și verificat în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot (SIMPV). În urma verificării înscrierii alegătorului în listele electorale, acesta semnează în lista corespunzătoare, după care primește buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”.

Votul se exprimă în cabina de vot, prin aplicarea ștampilei „VOTAT” în interiorul patrulaterului corespunzător opțiunii alese. Buletinul de vot pliat se introduce în urnă, iar ștampila se restituie membrilor biroului electoral al secției de votare.

Este interzisă fotografierea sau filmarea buletinului de vot, precum și orice formă de divulgare a opțiunii de vot în incinta secției de votare.

Alegătorii care, din motive obiective, nu pot vota singuri pot fi însoțiți în cabina de vot de o persoană aleasă de ei, alta decât membrii biroului electoral, candidații sau persoanele acreditate.

Buletinul de vot pentru Primăria Capitalei

Buletinul de vot pe care îl vor primi bucureștenii la aceste alegeri include 17 candidați din care să își aleagă preferatul pentru a ocupa funcția de primar general.

Validarea și ordinea de pe buletine au fost finalizate înainte de retragerea anunțată de doi dintre ei, respectiv independenții Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici.

Alegătorii vor avea pe buletin opt candidați distribuiți pe două file, plus încă unul pe a treia filă.

Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR), Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD), George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT), Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL), Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS), Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM), Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM), Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU), Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR), Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA), Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București”, Dan Trifu – candidat independent, Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent, Gheorghe Nețoiu – candidat independent, Vlad Gheorghe – candidat independent, Angela Negrotă – candidat independent, Filip Titian – candidat independent.

Mai multe detalii despre candidați găsiți AICI.